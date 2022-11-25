Платежи заводят в серые шлюзы

Услуга по проведению трансграничных платежей набирает популярность в даркнете. Причиной стали трудности с проведением средств через банки, в том числе в связи с отключением их от международных платежных сервисов или отказом контрагентов. Несмотря на то что заметная часть таких услуг находится в серой зоне, применяться они могут и в легальных схемах. Зарубежных покупателей может привлечь желание избежать риска попадания под вторичные санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В даркнете возросло число предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги, рассказали опрошенные “Ъ” эксперты. Если раньше были единичные предложения, то сейчас счет идет на десятки. Это вызвано неуверенностью малого и микробизнеса в бесперебойном банковском обслуживании в текущих условиях, в зоне наибольшего риска находятся внешнеэкономические операции, полагает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян.

В объявлениях, которые изучил “Ъ”, предлагается создание цепочки по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии. Чтобы получить услугу по получению средств, клиент должен обратиться к посреднику в ТГ-канал или на электронную почту и обговорить условия. После этого посредник примет от зарубежного покупателя средства на свою банковскую карту или сим-карту. Продавцу деньги переводятся в криптовалюте, но на индивидуальных условиях может быть выплачен и фиат. В объявлении, с которым ознакомился “Ъ”, предлагался вывод раз в сутки от 100 тыс. руб.

По сути, эти сервисы составляют конкуренцию легальным компаниям, предоставляющим услуги по приему карт Visa и Mastercard, выпущенных иностранными банками, для оплаты товаров и услуг в России (см. “Ъ” от 24 октября). Такие компании, в частности Prodamus и Life Pay, берут комиссионные в размере 8,5–10%.

Сервис в даркнете дороже: 20–30%, часть расходов контрагента может быть замаскирована в виде комиссий по конверсионным операциям и за открытие вспомогательных счетов, поясняет госпожа Авакимян. Руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев уточняет, что в ряде случаев комиссия может превышать 50% от суммы проводимых денежных средств.

Однако сервис имеет своих потребителей. Цепочка может быть нужна для экспорта товаров, работ, услуг из РФ в любую страну СНГ в тех случаях, когда такие товары и прочее подлежат тому или иному виду госконтроля в России, соблюсти который экспортер по тем или иным причинам не может или не хочет, считает партнер коллегии адвокатов «Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин. В СНГ, уточняет юрист, действует зона свободной торговли: российские товары ввозными пошлинами не облагаются. Но товары могут быть обложены в стране назначения другими сборами, подчеркивает он.

Схема оплаты через даркнет также может применяться при расчетах, когда получатель опасается, что валютный контроль иностранного банка-корреспондента откажет в осуществлении платежа, отмечает адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде. Ей, например, известны случаи, когда банк-корреспондент отказал в осуществлении долларового перевода из-за крымской прописки получателя средств.

Однако заметная часть таких операций проходит в реальной серой зоне. «В частности, подобные расчеты возможны в случаях, когда все банковские счета получателя платежа заблокированы, а другие невозможно открыть в силу нахождения в банковском черном списке»,— поясняет Елена Менде. По ее словам, в зависимости от фактических обстоятельств в результате таких операций владелец эквайринга, а иногда и продавец услуг могут быть привлечены к ответственности за незаконную банковскую деятельность и легализацию преступных доходов.

Заграничные покупатели, по мнению госпожи Менде, могут также прибегать к таким платежным схемам, когда необходимо приобрести услуги у российского продавца в отсутствие возможности прямой оплаты ввиду международных санкций или просто риска отказа проведения средств банком. Еще одним важным фактором, добавляет юрист, может быть желание снизить риск попадания под вторичные санкции.

Ксения Куликова, Никита Королев, Екатерина Волкова