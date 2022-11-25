Платежи заводят в серые шлюзы

Услуга по проведению трансграничных платежей набирает популярность в даркнете. Причиной стали трудности с проведением средств через банки, в том числе в связи с отключением их от международных платежных сервисов или отказом контрагентов. Несмотря на то что заметная часть таких услуг находится в серой зоне, применяться они могут и в легальных схемах. Зарубежных покупателей может привлечь желание избежать риска попадания под вторичные санкции.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
В даркнете возросло число предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги, рассказали опрошенные “Ъ” эксперты. Если раньше были единичные предложения, то сейчас счет идет на десятки. Это вызвано неуверенностью малого и микробизнеса в бесперебойном банковском обслуживании в текущих условиях, в зоне наибольшего риска находятся внешнеэкономические операции, полагает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян.
В объявлениях, которые изучил “Ъ”, предлагается создание цепочки по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии. Чтобы получить услугу по получению средств, клиент должен обратиться к посреднику в ТГ-канал или на электронную почту и обговорить условия. После этого посредник примет от зарубежного покупателя средства на свою банковскую карту или сим-карту. Продавцу деньги переводятся в криптовалюте, но на индивидуальных условиях может быть выплачен и фиат. В объявлении, с которым ознакомился “Ъ”, предлагался вывод раз в сутки от 100 тыс. руб.
По сути, эти сервисы составляют конкуренцию легальным компаниям, предоставляющим услуги по приему карт Visa и Mastercard, выпущенных иностранными банками, для оплаты товаров и услуг в России (см. “Ъ” от 24 октября). Такие компании, в частности Prodamus и Life Pay, берут комиссионные в размере 8,5–10%.
Сервис в даркнете дороже: 20–30%, часть расходов контрагента может быть замаскирована в виде комиссий по конверсионным операциям и за открытие вспомогательных счетов, поясняет госпожа Авакимян. Руководитель направления аналитики интернет-угроз компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев уточняет, что в ряде случаев комиссия может превышать 50% от суммы проводимых денежных средств.
Однако сервис имеет своих потребителей. Цепочка может быть нужна для экспорта товаров, работ, услуг из РФ в любую страну СНГ в тех случаях, когда такие товары и прочее подлежат тому или иному виду госконтроля в России, соблюсти который экспортер по тем или иным причинам не может или не хочет, считает партнер коллегии адвокатов «Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин. В СНГ, уточняет юрист, действует зона свободной торговли: российские товары ввозными пошлинами не облагаются. Но товары могут быть обложены в стране назначения другими сборами, подчеркивает он.
Схема оплаты через даркнет также может применяться при расчетах, когда получатель опасается, что валютный контроль иностранного банка-корреспондента откажет в осуществлении платежа, отмечает адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде. Ей, например, известны случаи, когда банк-корреспондент отказал в осуществлении долларового перевода из-за крымской прописки получателя средств.
Однако заметная часть таких операций проходит в реальной серой зоне. «В частности, подобные расчеты возможны в случаях, когда все банковские счета получателя платежа заблокированы, а другие невозможно открыть в силу нахождения в банковском черном списке»,— поясняет Елена Менде. По ее словам, в зависимости от фактических обстоятельств в результате таких операций владелец эквайринга, а иногда и продавец услуг могут быть привлечены к ответственности за незаконную банковскую деятельность и легализацию преступных доходов.
Заграничные покупатели, по мнению госпожи Менде, могут также прибегать к таким платежным схемам, когда необходимо приобрести услуги у российского продавца в отсутствие возможности прямой оплаты ввиду международных санкций или просто риска отказа проведения средств банком. Еще одним важным фактором, добавляет юрист, может быть желание снизить риск попадания под вторичные санкции.