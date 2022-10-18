Карты раздают на площадке

Спрос на карты международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard, позволяющие рассчитываться за рубежом, настолько велик, что в интернете появились специализированные агрегаторы. Несмотря на высокую стоимость — до 50 тыс. руб. за карту,— спрос на такие услуги велик: более 1 тыс. шт. заявок ежедневно. Агрегаторы обещают защиту от мошенников и полностью дистанционное получение карт, хотя и не гарантируют их дальнейшую работу. Но именно блокировка карт, по мнению экспертов, сейчас выглядит наиболее серьезным риском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Лисицын, Коммерсантъ Фото: Евгений Лисицын, Коммерсантъ

В России появился агрегатор, который позволяет подобрать карту Visa и Mastercard «дружественных» стран и сервис получения ее удаленно. Площадка работает под брендом ManyMany.Cards (ИП Булатов Эльбрус Ильхамович). По словам операционного директора компании Марии Исанбаевой, у агрегатора три партнера: EasyPay.World, Avo.Cards и Vizatut, которые выпускают карты для россиян за рубежом, список планируется расширять. Стоимость выпуска карты — 17–50 тыс. руб.

Аналогов агрегатора в РФ до сих пор не было, уверяют его создатели. Хотя спрос на карты Visa и Mastercard после ухода большинства МПС из России в марте породил массу предложений — от карточного туризма до разнообразных сервисов дистанционной доставки карт. Все подобные компании работают по предоплате, то есть или получаешь карту сам в другой стране, или доверяешь посреднику. «Наша система страхует финансовые риски клиента. Мы как агрегатор (который при этом и сам является посредником, которому потребитель должен довериться.— “Ъ”) получаем от клиента оплату и задерживаем ее у себя до получения карты,— рассказывает Мария Исанбаева.— Когда клиент получает карту, деньги перечисляются оператору. Если же карта не приходит, деньги возвращаются».

Механизмы дистанционного оформления карт банков «дружественных» стран не отличаются сложностью. Как правило, участники рынка работают либо по доверенности, либо путем видеоинтервью. В первом случае представитель оператора подает все документы в банк на месте и забирает карту, которую отправляет в РФ. Во втором случае у оператора есть агентское соглашение с банком, после видеоидентификации карту отправляют оператору в РФ, там ее забирает клиент.

Сейчас в ManyMany.Cards представлены следующие страны: Белоруссия (35% в заказах), Казахстан (10%), Киргизия (30%), Таджикистан (25%). За два месяца работы сервис выдал 3,5 тыс. карт. «Спрос (количество заявок) сразу был высоким (до 1 тыс. шт. в день), а после 21 сентября (объявление мобилизации.— “Ъ”) стало на 30% больше»,— утверждают в компании. «Таджикистан стал дольше и дороже, туда пошел большой поток мигрантов и банки страны оказались физически не готовы к такому наплыву заявок,— рассказывает Мария Исанбаева.— Если рассматривать срочные предложения — оформление карты за семь рабочих дней с доставкой,— то это только Белоруссия и Киргизия. Другие страны — до 17 рабочих дней».

Названия банков, карты которых выдаются, в ManyMany.Cards не раскрывают, отмечая, что список постоянно обновляется, а агрегатор «отображает все текущие предложения». По словам участников рынка, оценить, насколько дороже оформление карты через площадку, напрямую у ее партнеров или лично сложно. «Слишком много составляющих,— говорит собеседник “Ъ” на платежном рынке.— Однако, очевидно, агрегатор закладывает свою маржу». При этом площадка страхует клиента лишь от невыдачи карты, но не от иных рисков. Так, МПС обращают внимание на банки, активно выдающие карты россиянам, и рекомендуют прекратить подобную практику. И тут агрегатор ничем не поможет: «После выпуска карты ее дальнейшую историю мы не отслеживаем».

Сама по себе работа агрегаторов не нарушает никаких законов и ограничений. «МПС не имеют формальных причин для противодействия легальной практике открытия россиянами счетов в других юрисдикциях и пользования платежными картами к ним»,— подчеркивает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. «Но стоит учитывать, что при повышении санкционной нагрузки банки в других странах могут выбрать отказ от обслуживания российских счетов, и тогда средства граждан на картах могут быть заморожены»,— обращает внимание независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков. «У потребителя есть риски, что в любой момент может измениться регулирование и законодательство, из-за чего возникнут сложности,— соглашается руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— Нельзя забывать и о безопасности персональных данных. Для открытия счета и выдачи карты зарубежные банки требуют определенный пакет документов».

Ксения Дементьева, Максим Буйлов