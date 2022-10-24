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Коммерсантъ FM
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Платежи пошли в обход

Иностранным картам оказывают дорогой прием в России

На российском рынке интернет-коммерции усиливается конкуренция в сегменте, которого, казалось бы, нет,— организации платежей в РФ с помощью карт международных платежных систем (МПС), выпущенных иностранными банками. В начале марта основные МПС объявили о полной приостановке работы в России. Их карты, выпущенные банками РФ, перестали приниматься за границей, а карты иностранных банков этих систем — в России. Первое решение по платежам в РФ из-за границы появилось весной, теперь у него возник целый ряд конкурентов, что ведет к общему снижению исходно очень высоких комиссий. Впрочем, эксперты предполагают, что МПС развернут борьбу с сервисами.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, на рынок организации приема платежей с помощью карт МПС, выпущенных иностранными банками, вышла компания LIFE PAY. Она готова обеспечить прием платежей с помощью иностранных карт Visa и Mastercard с комиссией 8,5%. Как пояснили “Ъ” в компании, организация оплаты иностранными картами возможна только для онлайн-сервисов.

Наиболее востребована эта услуга, по данным LIFE PAY, у крупных игроков сферы онлайн-образования, а также стриминговых сервисов и сервисов с контентом по подписке: фильмы, музыка, книги, гейм-индустрии. «Например, мы тестировали наш эквайринг перед запуском на платформе "ЛитРес"»,— сообщили в компании.

Весной на фоне санкций в РФ полностью приостановили работу Visa, Mastercard, AmEx, Diners Club, JCB. По решению МПС с их картами не имеют права работать как российские банки-эмитенты, так и банки-эквайреры. То есть их карты, выпущенные банками РФ, не принимаются за рубежом, а выпущенные иностранными банками в России — как офлайн, так и онлайн.

Первой услугу по приему карт МПС иностранных банков в марте предложила Prodamus. Как рассказали “Ъ” в компании, этим сервисом пользуются в основном русскоязычные клиенты, живущие за границей, покупая контент — книги, музыку, фильмы. «Физические товары приобретают в подарок или в качестве материальной помощи родственникам»,— добавили там. Комиссия за эту услугу у Prodamus составляет 10%. Интернет-магазин получает на свой счет в российском банке сумму в рублях.

В начале августа аналогичную услугу начала предоставлять Robokassa, у которой комиссия оказалась лишь символически ниже, чем у Prodamus,— 9,9%. Как рассказали “Ъ” в компании, наибольшую популярность сервис приобрел у предпринимателей, работающих в сфере предоставления дистанционных услуг. «В первую очередь речь идет об образовательных проектах и продаже цифрового контента,— пояснили там.— Но в последнее время больше половины оборотов приходится на продажу физических товаров, в основном косметики». «Почта России» доставляет товары в 115 стран, работают другие сервисы, так что варианты есть, пояснили в компании.

Только выходящая на этот рынок LIFE PAY предлагает тариф на 1,5 процентного пункта ниже, чем у конкурентов. Это существенно и приведет к общему снижению комиссий за услугу, полагают эксперты. Они подчеркивают, что у тех же компаний эквайринговая комиссия для внутрироссийских платежей не превышает 4%, в то время как у крупных банков она, как правило, ниже 2,5%. По словам участников рынка, позволить себе такие эквайринговые ставки игроки могут, пока интерес к сервису достаточно высок.

Однако использование подобных платежных сервисов несет в себе и определенные риски. Так, по словам главы Ассоциации интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, для участников рынка, которые рассматривают работу на экспорт, могут возникнуть проблемы с чарджбеком (возврат средств за недоставленный или некачественный товар).

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вешняков считает, что организовать сервис по приему платежей из-за границы несложно, но, скорее всего, все они противоречат внутренним правилам крупных МПС. «Если такая схема вскроется, эквайрера ждет штраф и предписание остановить деятельность»,— утверждает эксперт.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров подтверждает, что МПС отрицательно относятся к трансграничному эквайрингу и по возможности борются с ним. В рассматриваемой ситуации, добавляет эксперт, дополнительным стимулом для активизации борьбы будет и аргумент использования трансграничного эквайринга для обхода санкций.

Максим Буйлов, Ольга Шерункова

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