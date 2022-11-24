Не к нашим услугам

Госдума рекомендовала Минздраву исключить из закона «Об основах охраны здоровья граждан» понятие «услуга». Сторонник инициативы глава комитета по охране здоровья граждан Дмитрий Хубезов объяснял, что это один из шагов, чтобы сделать профессию врача уважаемой. Кроме того, утверждает он, это поможет оградить медиков от преследования по статье УК, связанной с оказанием услуг. Отраслевые эксперты, с которыми поговорил “Ъ”, тем не менее полагают, что отказ от формулировки не решит проблему декриминализации медицинской деятельности, а в самом термине «услуга» нет ничего плохого. Этой же позиции придерживается и Минздрав России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Хубезов

Фото: Государственная Дума РФ Дмитрий Хубезов

Фото: Государственная Дума РФ

Госдума опубликовала утвержденные рекомендации по итогам парламентских слушаний, которые прошли еще в июне 2022 года. Из них следует, что Минздраву, а также профильным комитетам Госдумы и Совета федерации рекомендовано подготовить поправки к 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и другие законодательные акты, чтобы исключить оттуда понятие «услуга».

С таким предложением выступил ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов Петр Глыбочко. Он объяснил инициативу так: медики «оказывают медицинскую помощь». Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал господина Глыбочко, отметив, что «это самое малое, что мы можем сделать для медицины». В сентябре глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что депутаты занялись разработкой соответствующего законопроекта. «Вне всякого сомнения, мы оказываем помощь, а не услугу,— отметил господин Хубезов.— Это один из шагов, чтобы сделать профессию врача уважаемой». Подобная поправка, по мнению депутата, поможет оградить врачей от применения к ним ст. 238 УК РФ «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Минздрав РФ, однако, инициативу не поддержал. В ведомстве “Ъ” заявили, что термин «медицинская услуга» обозначает, по сути, единицу тарификации медицинской помощи и в большинстве случаев используется для финансово-экономических расчетов, медицинской статистики. Во избежание иного трактования понятие медицинской услуги должно быть соответствующим образом законодательно уточнено. «Сегодня широкие консультации по выработке пакета соответствующих предложений по доработке законодательства проводятся с привлечением ведущих юристов на площадке партии "Единая Россия", Госдумы, Национальной медицинской палаты»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно закону об основах охраны здоровья граждан, медицинская услуга — это медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию, и имеющих самостоятельное законченное значение. Таким образом, любое физическое лицо, которое обратилось за оказанием медпомощи, является потребителем (закон «О защите прав потребителей»). Соответственно, объясняет адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель Самарского государственного медицинского университета Евгения Рыжкова, к отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования, применяется законодательство о защите прав потребителей.

Зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) сообщил “Ъ”, что к законопроекту, разработкой которого занимается фракция «Единая Россия», относится скептически: «Общаясь с врачами, я не слышал, чтобы они через одного говорили, что не хотят оказывать услуги, а хотят помощь». В медицине, по его мнению, «огромное количество» проблем и эта «явно не входит в перечень приоритетных».

Сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал отмечает тем не менее, что термин «услуга» крайне непопулярен среди профессионального сообщества. Часть медиков, по его словам, относится к этому «спокойно», но другие видят «принижение профессии врача» и полагают, что у пациента из-за таких формулировок, отсылающих к законодательству о потребительских правах, формируется мнение, что «клиент всегда прав». Господин Коновал не отрицает: в сознании многих медиков отказ от термина «медицинская услуга» должен сократить случаи уголовного преследования. «Но с точки зрения конструкции правовой системы просто так убрать это понятие вряд ли возможно,— соглашается он с Минздравом.— Кроме того, это все равно не отменит уголовное преследование медработников».

Адвокат Евгения Рыжкова подтверждает: если отказаться от термина «услуга», уголовных преследований врачей меньше не станет. Она напоминает, что медработникам помимо ст. 238 УК вменяют в вину еще целый ряд статей, среди которых, например, «причинение смерти по неосторожности» и «неоказание помощи больному в случае бездействия, которое привело к негативным последствиям». «При этом в законе и судебной практике не выработан однозначный подход к квалификации медицинских преступлений, поэтому нельзя заранее сказать, какая конкретно статья будет вменяться в вину в том или ином случае»,— утверждает госпожа Рыжкова.

Источник в правительстве подтвердил “Ъ”, что исключение понятия «медицинская услуга» не позволит защитить врачей, но при этом потребует внесения изменений в несколько тысяч нормативных актов различных уровней.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также не видит ничего предосудительного в термине «услуга», происходящем, как она отмечает, от слова «служение». По мнению госпожи Попович, применение законодательства о некачественном оказании услуги потребителям вполне разумно, если дополнить правовые нормы понятием «качество медицинской услуги» и «качество условий оказания помощи (услуг)».

Во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) к инициативе относятся и вовсе «настороженно». «По оценкам авторитетных экспертов, такое радикальное решение не обеспечит декларируемых целей. И не решит также проблему роста числа уголовных преследований врачей,— уверен сопредседатель ВСП Юрий Жулев.— Наш опыт говорит, что защита прав врачей и пациентов должна быть в первую очередь сбалансированной. Это как весы, которые не могут склониться в пользу одной из сторон».

Наталья Костарнова