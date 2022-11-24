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Коммерсантъ FM
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Таможне приказано поделиться едой и игрушками

Госдума расширяет перечень передаваемого организациям конфиската

Госдума приняла поправки к законодательству, расширив перечень конфискованных товаров, которые можно безвозмездно передавать собесам, школам, больницам и другим госорганизациям. В список вошла еда в заводской упаковке, бытовая техника, детские товары, «технические средства реабилитации». В поправках фигурировала возможность передачи товаров частным благотворителям, что сейчас делать запрещается, но в итоговый документ вошла лишь одна структура — «Общероссийский народный фронт».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проект поправок к ст. 325 закона «О таможенном регулировании в РФ» в Госдуму в марте внесла группа депутатов (в их числе зампред комитета по развитию гражданского общества Олег Леонов и глава комитета по молодежной политике Артем Метелев). Сейчас Федеральная таможенная служба (ФТС) имеет право безвозмездно передавать ряд товаров школам, детсадам, больницам, собесам и другим государственным организациям. В их числе, например, медизделия, детское питание, скоропортящиеся продукты, одежда и обувь. Парламентарии предложили дополнить список детскими товарами, книгами, едой в заводской упаковке «с неистекшим сроком годности», «техническими средствами реабилитации» и бытовой техникой.

В пояснительной записке авторы ссылаются на статистику Росстата о 17,8 млн граждан РФ с доходами «ниже величины прожиточного минимума» и напоминают, что у таможни есть право безвозмездной передачи товаров. По данным ФТС, в 2020 году на учете службы стояло 20,5 тыс. конфискованных товарных партий на сумму более 8,5 млрд руб., а в первом полугодии 2021 года — 7,4 тыс. партий на 5,2 млрд руб. В первом чтении законопроекта предлагалось распространить механизм передачи товаров еще и на частные благотворительные организации (сейчас это запрещено). Перечень организаций законодатели поручали формировать правительству РФ, подчеркивая, что подобная практика поспособствует достижению целей госпрограммы соцподдержки граждан России. Впрочем, в правительстве РФ не поняли, на основании каких критериев должен составляться такой список, как и в принципе выразили сомнение в этой идее (в отзыве на проект). В итоге к третьему чтению в документе осталась возможность безвозмездной передачи товаров лишь одной новой организации — «Общероссийскому народному фронту» (ОНФ). 23 ноября закон принят Госдумой в окончательном чтении; документ вступит в силу через 30 дней после опубликования.

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов говорит, что еще летом 2021 года его организация заявляла о необходимости передавать конфискат благотворительным НКО. «Сейчас, когда необходимы огромные объемы гуманитарной помощи для жителей Донбасса и бойцов на передовой, нельзя допускать уничтожение жизненно необходимых вещей»,— добавил господин Кузнецов.

Президент благотворительного фонда «Банк еды "Русь"» Юлиа Назарова называет поправки «очень важными». По ее словам, сейчас в РФ ежегодно утилизируется 17 млн тонн пищевых отходов, только на хранение продуктов на таможне государство тратит до 160 млн руб. в год. В то же время, добавляет она, фонды и другие НКО давно пытаются найти «системное решение поддержки нуждающихся и беженцев». Возможность передачи товаров не всем благотворителям, а одному ОНФ эксперта не смущает: «Это выглядит как пилот. Ведь с продуктами питания есть риски — объем, разные сроки хранения. Также надо отработать алгоритм транспортировки и отчетности».

«Взаимодействие благополучателей и государства не всегда происходит напрямую. В некоторых случаях государство действует через посредников»,— рассуждает юрист фонда «Нужна помощь» Константин Воробьев. В пример он приводит Фонд президентских грантов, фонд «Круг добра» и тот же ОНФ. «Возникает удобный для государства механизм поддержки НКО и граждан. Имущество передается фонду, который несет ответственность за дальнейшее целевое использование. Можно предположить, что с передачей конфискованных таможней товаров — та же история, и ОНФ играет роль посредника, преследующего государственные интересы»,— добавляет юрист.

Александр Воронов

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