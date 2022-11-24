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Коммерсантъ FM
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Сочи заморозил Новый год

Номера в других крупных городах на праздники заметно подорожали

Средняя стоимость проживания в российских средствах размещения на предстоящие новогодние каникулы выросла на 35% по сравнению с прошлым годом, заметили участники туррынка. Существеннее всего подорожали апартаменты, где цена оказалась выше на треть, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Эти города жители регионов рассматривают как альтернативу для новогоднего отдыха вместо Европы, куда поездки из-за санкций заметно осложнились. Стоимость размещения в Сочи пока остается стабильной.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость ночи в российских средствах размещения на новогодние праздники на середину ноября составила 5,4 тыс. руб., что на 35% больше год к году, следует из данных Ostrovok.ru. Средний чек бронирования вырос на 81% год к году, до 19 тыс. руб., что объясняется увеличением средней продолжительности проживания — с 2,6 до 3,3 ночи. В OneTwoTrip оценивают увеличение среднего чека в 83,4%. При этом доля заказов на одну ночь в этом году сократилась до 19,8% с 50,1% годом ранее, а доля бронирования на четыре—семь дней, напротив, выросла с 25,3% до 54,3%, поясняет представитель сервиса Елена Шелехова. По данным Travelata.ru, средняя стоимость тура по России в этом году увеличилась на 38,1%, до 68,1 тыс. руб.

Этот рост произошел вопреки изменившейся структуре бронирования. По подсчетам Ostrovok.ru, на новогодние каникулы на апартаменты приходится 20% спроса против 8% годом ранее. Такая ситуация может быть связана с прекращением работы в России Booking.com и Airbnb. «Зачастую владельцы жилья сотрудничали только с одной платформой, а теперь — подключились к разным»,— поясняет госпожа Шелехова. По данным Ostrovok.ru, средняя стоимость проживания в апартаментах в этом году достигла 4,95 тыс. руб. за ночь, что больше на 32% год к году. В то же время проживание в отелях уровня «три звезды» подорожало на 4%, до 4,8 тыс. руб. Доля отелей категории «пять звезд» в структуре бронирований на новогодние праздники, по подсчетам OneTwoTrip, размылась за год с 11,5% до 7,3%, а средняя стоимость размещения оказалась на уровне 14,7 тыс. руб. за ночь.

Директор по развитию курорта «Красная Поляна» Ольга Филипенкова указывает, что гостиницы «пять звезд» на праздники сейчас загружены на 95%, «четыре звезды» — на 75%. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает на годовой рост спроса в 29% на новогодние праздники на все средства размещения. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов говорит об устойчивом спросе на новогодние праздники в Сочи, Московской и Ленинградской областях. По его мнению, в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга пока небольшая глубина бронирований.

Хотя основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич указывает, что интерес к Москве уже вырос на 20% за счет реализации отложенного спроса. Вторым фактором он называет то, что жители регионов рассматривают поездку в Москву и Санкт-Петербург на праздники как альтернативу Европе. На это же указывают и данные Travelata.ru, согласно которым столица в этом году вошла в топ-5 востребованных направлений на праздники, сформировав 11% продаж. По оценкам Ostrovok.ru, средняя стоимость проживания в средствах размещения в Москве за год выросла на 53%, до 4,9 тыс. руб. за ночь. Более выраженной оказалось динамика в Казани — 61%, до 5,8 тыс. руб. Размещение в Санкт-Петербурге на праздники подорожало на 32%, до 4,8 тыс. руб.

Поездки в Сочи пока не подорожали. По подсчетам Ostrovok.ru, средняя стоимость проживания на курорте выросла на 2%, до 5,1 тыс. руб. В Travelata.ru отмечают, что средняя стоимость зимнего тура на Красную Поляну в этом году даже снизилась с 72 тыс. до 62 тыс. руб. Коммерческий директор «Алеана» Оксана Булах констатирует, что в целом Сочи — лидер туристического спроса на предстоящие новогодние каникулы. Уверенная динамика, по ее словам, также наблюдается в Кавказских Минеральных Водах, где темпы бронирования сейчас втрое превышают прошлогодние показатели.

Александра Мерцалова

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