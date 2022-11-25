Мальчик с медвежонком в руке

Эрдэни живет в Бурятии, в селе Жаргаланта, что в девяноста километрах от Улан-Удэ, с мамой, бабушкой, дедушкой и младшим братом. После тяжелой черепно-мозговой травмы Эрдэни потерял способность двигаться и говорить. Усилия врачей дали результат: теперь мальчик с помощью мамы может недолго посидеть в кресле, шевелить пальцами правой руки и двигать ногой, уже узнает родных. Возвращаться к жизни, очень постепенно, ему помогают специалисты подмосковного реабилитационного центра «Три сестры». Эрдэни уже прошел здесь курс восстановительного лечения, его необходимо продолжить. Но лечение стоит дорого, в семье нет таких денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внешний мир Эрдэни пока ограничен комнатой — креслом и кроватью. И мультиками, которые включают для него взрослые

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Внешний мир Эрдэни пока ограничен комнатой — креслом и кроватью. И мультиками, которые включают для него взрослые

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Эрдэни в переводе с бурятского означает «драгоценный». Так посоветовал назвать новорожденного лама из местного дацана. Драгоценный старший сын рос спокойным, доброжелательным, мечтал стать программистом, участвовал в олимпиадах по математике. А еще любил с друзьями погонять мяч.

В начале учебного года Эрдэни упал с качелей, пытаясь на взлете, на самой высокой точке сделать фигуру «солнышко». Потерял сознание, в машине скорой у мальчика остановилось сердце, его реанимировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В районной больнице у Эрдэни выявили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга, перелом затылочной кости, субдуральную гематому и обширное кровоизлияние, повреждение грудной клетки и легких.

Дальше пошла череда взлетов и спадов. Вот мальчика прооперировали — удалили гематому. Он в коме, но приходит в себя. Правда, не реагирует на окружающих, питается через зонд и дышит через трахеостому. Затем ему устанавливают шунт для оттока жидкости из головного мозга — и Эрдэни начинает узнавать близких: маму Эльвиру и бабушку, которые посменно находятся рядом с ним. Вот мальчик впервые засмеялся, когда мама показала ему забавное видео. Но двигаться по-прежнему не может. Кроме того, нарастает напряжение мышц, из-за которого Эрдэни почти полностью обездвижен. Спастику удается уменьшить, но мальчик снова перестает узнавать родных…

— Чтобы не отчаяться, я читала форумы в интернете, истории, похожие на нашу,— рассказывает Эльвира.— Узнала, что люди даже с такими тяжелыми последствиями травм могут восстановиться.

Там же Эльвира узнала о подмосковном центре «Три сестры», в котором помогают самым сложным пациентам, и отправила туда документы сына.

— Нас вызвали, и мы стали готовиться,— говорит Эльвира.— Искали средства по родным и друзьям. Еще нам помог местный телеканал «Ариг Ус» — деньги собрали за два-три дня.

Четыре дня на поезде из Улан-Удэ до Москвы, месяц в реабилитационном центре, потом обратно, домой. И вот Эрдэни может недолго сидеть, двигать правыми ногой и рукой, сам съедать немного перетертой пищи, а не только через гастростому, несколько часов дышать самостоятельно.

Внешний мир Эрдэни пока ограничен комнатой — креслом и кроватью. Мультиками, которые включают для него взрослые. Раньше он был безучастен к выбору сюжетов — сейчас реагирует: если улыбается и говорит «а» — можно оставить, хмурится и мычит — надо поискать что-то другое. Смотрит на близких — маму, бабушку и младшего брата, шестилетнего Амарсана, который ждет, когда же Эрдэни встанет и снова будет играть с ним. Дедушку, который, возвращаясь с работы, подойдет, что-то расскажет и погладит по голове. А еще постоянным спутником Эрдэни стал игрушечный медвежонок, которого мама подарила ему несколько лет назад на Новый год. Каждый день Эльвира вкладывает медвежонка в правую руку Эрдэни — и он понимает зачем: нужно сжимать и разжимать пальцы. Тренировать их.

Медвежья тема вообще у Эрдэни в ходу. На ночь мама или бабушка читают ему, и больше всего мальчику нравится сказка о медвежонке, который не хотел засыпать зимой,— поучительная история о том, как важно слушать взрослых и не шалить, потому что шалости могут привести к большим неприятностям. Маленький медведь сбежал из берлоги накануне спячки, а берлогу занесло снегом, и он не смог найти дорогу домой. Другие звери приютили бедолагу под пушистой елкой и кормили до самой весны, пока не растаяли сугробы и мама-медведица не нашла сына.

Сказка кончается хорошо — пусть все будет хорошо и у Эрдэни, драгоценного сына, внука и брата, старательно сжимающего в руке игрушечного медвежонка. Но без нашей помощи ему никак не справиться.

Для спасения Эрдэни Аюшеева не хватает 728 200 руб. Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму после падения с высоты, перенес ряд операций — резекционную трепанацию черепа, пластику мозговой оболочки, шунтирование мозга, установку трахеостомы и гастростомы. После первого курса реабилитации Эрдэни смог полулежать, удерживать голову в течение трех минут, фиксировать взгляд, пить через рот 50 мл воды и съедать 100 мл пюре, дышать на заглушке (пробка, которой закрывают отверстие трахеостомы.— Русфонд) до трех часов. Реабилитацию нужно продолжить: мы должны научить мальчика прямо сидеть в коляске, удерживая голову, отвечать «да» голосом, дышать на заглушке до шести часов, кроме того, нужно увеличить вдвое объем питья и мягкой пищи». Стоимость реабилитации 1 351 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 728 200 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Эрдэни Аюшеева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Эрдэни — Эльвиры Сергеевны Аюшеевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Бурятия