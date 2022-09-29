Наблюдатели выбрались в комиссии

В России завершается одна из самых массовых ротаций членов ОНК — общественных наблюдательных комиссий, которые защищают права арестованных и осужденных, взаимодействуя с прокуратурой, МВД, ФСИН и СКР. Итоги кампании вызвали критику со стороны правозащитников. Собеседники “Ъ”, в частности, отмечают «беспрецедентное» количество представителей силовых ведомств в составах ОНК. В Общественной палате РФ (ОП), проводившей ротацию, называют критику необоснованной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ротация наблюдательных комиссий в этом году коснулась 43 регионов, став самой массовой за последние годы. Зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов рассказал “Ъ”, что совет палаты (утверждает членов ОНК) получил 1036 заявок от кандидатов, из которых 142 «были оформлены с нарушениями и не рассматривались». В 2019 году, отметил он, ОП РФ назначила 700 членов ОНК (1155 заявок), в этом году — 751 человека.

Напомним, ОНК создавались с 2008 года для «контроля соблюдения прав заключенных в местах принудительного содержания». Ротация ОНК в регионе происходит каждые три года. В зависимости от субъекта в состав ОНК входит от 5 до 40 человек, работа которых не оплачивается. Кандидатуру в ОНК могут выдвинуть общественные объединения (зарегистрированные и действующие не менее пяти лет), кроме политических партий, религиозных конфессий и НКО из реестров иноагентов. Отбор кандидатов в ОНК является закрытой процедурой. Исполнительный директор Московской Хельсинской группы Светлана Астраханцева и правозащитница Зоя Светова судятся с ОП РФ, пытаясь добиться публичности.

Списки новых составов ОП РФ опубликовала в понедельник поздно вечером (списки кандидатов традиционно не публиковались), утром они вызвали бурную дискуссию среди правозащитников. Член СПЧ Ева Меркачева (входит в ОНК Москвы, ее третий срок в комиссии истекает в этом году) обратила внимание, что в столичную комиссию не прошел основатель института ОНК в России Валерий Борщев и член СПЧ, бывший руководитель Комитета против пыток (КПП, оказывал помощь пострадавшим от насильственных действий правоохранителей 22 года; ликвидирован после признания иноагентом) Игорь Каляпин, а также вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. «Кроме того, из ОНК Москвы убрали всех журналистов»,— сказала “Ъ” госпожа Меркачева.

В обновленные ОНК не прошел ни один член «Команды против пыток», созданной на месте признанного иноагентом комитета, уточнил действующий член ОНК Москвы Георгий Иванов. Сам он, будучи членом КПП, также не прошел в состав комиссии. «Только в Москве выдвигались трое»,— сказал он “Ъ”. По его мнению, «ряды комиссий зачистили, включив лояльных людей», и это может осложнить доступ наблюдателей к задержанным и арестованным по громким политическим делам.

Критика ротации связана с непопаданием самих критиков в составы ОНК, считает Александр Холодов. «Мы сталкивались с тем, что люди подавали заявки, указывая на отсутствие судимости, а при проверке в МВД выяснялось, что есть судимость за подделку документов,— рассказал господин Холодов.— Либо человек мог выдвинуться в ОНК от сторонней организации, возглавляя параллельно организацию-иноагента. Сейчас не то время, чтобы с такими церемониться»

Несколько членов столичной ОНК, комментируя “Ъ” ротацию, назвали «абсолютным рекордсменом по посещаемости СИЗО и ИВС» правозащитника Бориса Клина. Его непопадание в новый состав собеседники сочли «невероятным». Господин Клин отказался комментировать “Ъ” ротацию. Один из источников “Ъ” отметил, что в комиссию при этом вошли члены предыдущих созывов, которые «никогда не посещали задержанных и арестованных».

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников не смог оперативно предоставить “Ъ” статистику посещений СИЗО и ИВС действующими членами комиссии, пояснив, что находится в командировке в Донбассе. Впрочем, он подчеркнул, что «те, кто ходили редко или не ходили вовсе, в новый состав не прошли».

Ева Меркачева указывает, что в других регионах, где прошла ротация ОНК, в комиссии вошли «силовики, покрывавшие пытки». В пример она приводит Пермский край, Саратовскую, Кировскую и Иркутскую области. Она указывает, что некоторых новых членов ОНК в регионах знает по совместным проверкам колоний (ездила туда от СПЧ), и описывает эти встречи в опубликованном в «МК» материале: один из них был свидетелем допросов, где осужденные заявляли об изнасилованиях, «но писал, что нарушений прав человека не выявлено», двое других шантажировали заключенных необходимым инсулином.

В Нижегородской области, выяснил “Ъ”, в новый состав ОНК вошли 28 человек. Упомянутый КПП создавался и работал в этом регионе, поэтому отсутствие в новом составе ОНК членов «Команды против пыток» вызвало возмущение региональных правозащитников. «В последнем созыве от нас было четверо, сегодня — ни одного, хотя анкет было больше десятка»,— сказал “Ъ” руководитель КПП Сергей Бабинец.

Бывший член ОНК Свердловской области (выбрано 30 человек) Вячеслав Башков также отметил, что в новый состав вошли «в основном члены общественных палат, представляющие интересы правоохранительных органов».

ОНК Башкирии теперь состоит из 18 (ранее из 15) человек за счет участников региональной общественной организации «Поиск детей-Уфа», волонтеров, главврача и начальника юротдела центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В Дагестане вместо 10 теперь 15 членов ОНК: четверо сохранили мандаты, остальных правозащитников выбрали впервые. По словам руководителя комиссии Омара Омарова, в ОНК вошел пул юристов и преподавателей вузов, а также трое сотрудников УФСИН и бывший заместитель министра внутренних дел региона.

В Петербурге число членов ОНК не изменилось — 40 человек. 16 из них сохранили мандаты. А в Краснодарском крае ОНК, напротив, сокращена вдвое — до 20 правозащитников. Председатель комиссии Анзаур Ахиджак рассказал “Ъ”, что в новый состав вошли трое сотрудников ФСИН, два представителя РПЦ, пятеро юристов и четыре представителя ОП региона.

В ОНК Пензенской области появилось пять новых членов, среди которых член Совета ветеранов Афганистана, сотрудник УФСИН России по Пензенской области Юрий Мажачкин. Из 15 членов комиссии Воронежской области только четверо сохранили мандаты предыдущего созыва. В Белгородской области в ОНК выбраны 17 человек (пятеро из предыдущего созыва), в том числе члены правозащитных НКО.

Отметим, ротация в Москве и регионах завершится 7 октября, в этот день действующие сегодня члены ОНК сложат полномочия, а новые — получат мандаты. В тот же день комиссии переизберут председателей.

Мария Старикова; корсеть “Ъ”