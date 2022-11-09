Иран надвое наказал

Судебные власти Ирана во вторник пообещали жестко разобраться с зачинщиками беспорядков. Протесты в стране с требованиями смены режима продолжаются уже полтора месяца, и нет никаких признаков, что они вскоре сойдут на нет. Накануне большинство депутатов иранского парламента призвали судей «привести в исполнение приговор возмездия» в отношении задержанных. На текущий момент предъявлено уже более 1 тыс. обвинений. По данным правозащитников, в ходе беспорядков задержаны свыше 14 тыс. человек. Между тем в Иране есть и те, кто еще выступает за диалог с протестующими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AFP Фото: AFP

«В отношении задержанных участников беспорядков вынесено 1024 обвинительных акта»,— заявил во вторник журналистам официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши. По его словам, рассмотрение дел будет иметь «сдерживающий и воспитательный характер» и судьи будут отделять тех, «кто участвовал в беспорядках осознанно, и тех, кто был обманут пропагандой». В ходе пресс-конференции господин Сетайеши всячески пытался объяснить, что до сих пор судебные власти проявляли терпение, несмотря на звучащие со стороны общественности требования жестких мер, чтобы народ смог «дистанцироваться от поджигателей и бунтовщиков».

Встреча Масуда Сетайеши с прессой состоялась через день после заседания парламента Ирана, где 227 депутатов из 290 выступили с обращением к судебным органам страны. Они призвали «привести в исполнение приговор возмездия» в отношении участников беспорядков в Иране. Депутаты сравнили протестующих, чьи действия привели к гибели людей, с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Одновременно парламентарии обвинили США и «других врагов» в подстрекательстве к беспорядкам.

Базирующаяся в Осло иранская правозащитная организация Iran Human Rights (IHR) осудила заявление депутатов, восприняв его как призыв к вынесению смертных приговоров. По данным правозащитников, десяткам задержанных в ходе протестов были предъявлены обвинения в «борьбе с Богом» и «нечестивом поведении на земле», что карается смертной казнью. Как указывает еще одна правозащитная организация UN Watch, за последние недели в Иране были задержаны более 14 тыс. человек.

Напомним, что протесты в Иране вспыхнули в середине сентября после смерти 22-летней курдянки Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов в Тегеране за то, что неправильно носила хиджаб. В участке девушке стало плохо, ее отправили в больницу, где она и скончалась. Практически сразу появилась версия, что причиной ее смерти стали побои. Иранские власти провели расследование и уверяют, что это не так. Однако им мало кто поверил. Демонстрации под лозунгом «Женщины, жизнь и свобода» охватили всю страну. Достаточно быстро лозунги протестующих свелись к требованиям смены режима. За семь недель беспорядков в Иране, по данным IHR, погибли свыше 300 человек, в том числе 41 ребенок и 24 женщины. В то же время государственные иранские СМИ еще в прошлом месяце говорили о без малого 50 сотрудниках сил безопасности, погибших в ходе протестов. И конца манифестациям не видно. Ежедневно иранские оппозиционные СМИ пишут о выступлениях в разных районах страны. В них участвуют самые разные слои населения, в том числе студенты и профессора университетов, известные журналисты и спортсмены. Не все из них участвуют в беспорядках, некоторые ограничиваются акциями гражданского неповиновения. Таких, например, как отказ от хиджаба в общественных местах.

В то время как часть представителей правящих элит требует жестко разобраться с протестующими, есть и те, кто пока еще пытается добиться примирения между властью и народом. В тот же день, когда парламент принимал свое обращение к судам, министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана и бывший офицер Корпуса стражей исламской революции, а также экс-глава иранского ТВ Сейед Эзатолла Заргами призвал к диалогу. Выступая в воскресенье на встрече со студентами Университета Шарифа, он признал, что «некоторые из подходов иранских официальных лиц неверны, но они опасаются, что режим столкнется с серьезной опасностью, если отступит от своей позиции». По его словам, Ирану нужны реформы, в том числе захватывающие полицию нравов, и многие представители элиты предупреждали об этом правительство. Как отмечает иранский оппозиционный канал Iran International, публичные заявления многих официальных лиц, аналогичные словам господина Заргами, показывают, что они все еще надеются на прекращение протестов в случае изменений правил ношения хиджаба и других послаблений такого рода. Однако, добавляют журналисты, люди на улицах говорят, что они уже прошли этот этап и сейчас хотят, чтобы режим пал. И, как заявил в интервью иранскому сайту Etemad Online, Хасан Хомейни, внук лидера исламской революции в Иране аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни, «правительству лучше начать прислушиваться к людям».

«Мы точно не знаем, что происходит внутри системы, но очевидно, что среди иранских элит существует некая растерянность. Одни призывают действовать более жестко в отношении протестующих, так как время идет, а ситуация не меняется и привычные методы не работают. И если судить по риторике, кажется, что сторонники жестких мер доминируют. Но в то же время мы видим, что тактика властей не поменялась. За исключением некоторых районов, власти не бросают против протестующих армию»,— сказал “Ъ” иранист Никита Смагин. По его словам, пока трудно сказать, с чем связана нерешительность властей. «Возможно, они не верят в лояльность армии или опасаются каких-то мер со стороны международного сообщества, а может, действительно не хотят бойни в стране. И на этом фоне есть те, кто начинает призывать к диалогу»,— добавил эксперт. Он подчеркнул, что различие мнений среди иранской политической элиты по ключевым вопросам как внутренней, так и внешней политики типично для страны. «Схватка под ковром — обычная иранская история. Нам трудно анализировать, как идут процессы. Видимым может быть только результат»,— отметил господин Смагин.

«Когда мы говорим о разногласиях внутри иранских элит, всегда следует помнить, что они остаются внутри системы. Речь может идти о корректировке подходов, но не о смене пути. То есть никто не собирается отказываться от сути системы. Например, менять Исламскую Республику Иран на просто Республику Иран»,— сказала “Ъ” доцент Ноттингемского университета в Малайзии Юлия Рокнифард. Она также подчеркнула, что, несмотря на достаточно сильные протесты в стране, которые, по мнению части иранцев, приблизили ситуацию к революции, многие не хотят резких перемен. «Есть достаточно значительная часть общества, кто боится, что Иран станет игрушкой внешних сил, которые растащат страну по частям. Плюс многие не видят альтернативного лидера. Там достаточно сильны подозрения, что политики-реформаторы по большей части отмалчиваются и не формулируют свою повестку»,— пояснила она ситуацию. «Да, недовольство политикой властей накопилось. И касается оно самых разных областей — и экономики, и личных свобод. Но нельзя скидывать со счетов тех, кто не хочет революции и предпочел бы постепенные реформы»,— заключила госпожа Рокнифард.

Марианна Беленькая