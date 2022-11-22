Развитые страны разошлись в темпах роста

Реальный ВВП стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в третьем квартале этого года увеличился на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, в годовом выражении рост составил 3,3%. Темпы квартального роста экономик этих стран остаются слабыми на протяжении трех кварталов — во втором прирост составил 0,5%, в первом — 0,3%. Тем не менее в итоге суммарный ВВП стран ОЭСР превысил допандемийный уровень (четвертого квартала 2019 года) на 3,7%.

Американская экономика в третьем квартале вернулась к росту на 0,6% (1,8% год к году) после сокращения в первом квартале на 0,4% и во втором — на 0,1%. В Германии рост ускорился с 0,1% в апреле—июне до 0,3% в третьем квартале (год к году показатель замедлился с 1,7% до 1,1%). В Италии рост замедлился с 1,1% до 0,5% (с 5% до 2,6% в годовом выражении), во Франции — с 0,5% до 0,2% (с 4,2% до 1%). В целом по странам зоны евро темп роста экономик замедлился с 0,8% до 0,2% (год к году — с 4,3% до 2,1%). В Канаде ВВП в третьем квартале увеличился на 0,4% против 0,8% во втором (год к году замедлился с 4,6% до 3,6%), в Великобритании — сократился на 0,2% после роста на 0,2% (год к году рост ВВП замедлился с 4,2% до 2,4%).

Отдельно в ОЭСР привели данные по экономикам стран, близко расположенных к Украине. Динамика ВВП у них была неравномерной: экономика Польши выросла на 0,9% в третьем квартале после падения на 2,4% кварталом ранее, ВВП Латвии и Словении сократился на 1,7% и 1,4% соответственно, Венгрии — на 0,4%. При этом ВВП Словакии растет на 0,3% уже четвертый квартал подряд. Самый сильный рост среди всех стран ОЭСР зафиксирован в Мексике (плюс 1,8%), Колумбии (плюс 1,6%) и Норвегии (плюс 1,5%), самое выраженное сокращение ВВП произошло в Чили — минус 1,2%.

В ОЭСР отмечают, что для стран «большой семерки» основным фактором, повлиявшим на темпы роста, стала мировая торговля — в США возврат к положительным темпам динамики ВВП был обеспечен именно за счет вклада чистого экспорта товаров (вывоз вырос на 4%, импорт же сократился на 2,3%). В Великобритании экспорт увеличился на 14,7% при снижении импорта на 5%, но эффект был нивелирован сокращением внутреннего спроса. Во Франции и Японии чистый экспорт, напротив, негативно повлиял на динамику ВВП.

Татьяна Едовина