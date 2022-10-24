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Коммерсантъ FM
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Консерваторы сообразили промеж своих

Риши Сунак становится премьер-министром Великобритании без поддержки партийных масс

Бывший министр финансов Риши Сунак, с отставки которого в июле началось падение премьера Бориса Джонсона, стал новым лидером Консервативной партии и теперь сам возглавит британское правительство. Выбрать замену Лиз Трасс, подавшей в отставку 20 октября, удалось за считаные дни, поскольку два других претендента на освободившийся пост — Борис Джонсон и лидер Палаты общин Пенни Мордонт — сняли свои кандидатуры. Господин Сунак стал первым премьером Соединенного Королевства азиатского происхождения. Ему предстоит непростая задача — урегулировать кризис в британской экономике и объединить расколотую партию, растерявшую доверие избирателей.

Тот факт, что лидером Соединенного Королевства станет Риши Сунак — человек, не принадлежащий ни к одному из коренных этносов Британских островов,— вызвал, пожалуй, наибольший отклик у наблюдателей в Лондоне

Тот факт, что лидером Соединенного Королевства станет Риши Сунак — человек, не принадлежащий ни к одному из коренных этносов Британских островов,— вызвал, пожалуй, наибольший отклик у наблюдателей в Лондоне

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Тот факт, что лидером Соединенного Королевства станет Риши Сунак — человек, не принадлежащий ни к одному из коренных этносов Британских островов,— вызвал, пожалуй, наибольший отклик у наблюдателей в Лондоне

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Консервативной партии понадобилось всего несколько дней, чтобы найти замену Лиз Трасс, 20 октября подавшей в отставку с поста лидера тори и премьер-министра Великобритании. Изначально планировалось, что имя победителя будет объявлено 28 октября, после голосования депутатов-консерваторов и интернет-волеизъявления обладателей партийного билета. Однако два других кандидата — Борис Джонсон и Пенни Мордонт, чьи сторонники в парламенте уверяли, что они набрали по 100 голосов коллег (необходимый минимум для номинации), в итоге сняли свои кандидатуры. И господин Сунак в отсутствие конкурентов был объявлен новым лидером Консервативной партии — спустя всего семь недель после поражения, которое нанесла ему Лиз Трасс.

Как во время летних выборов, так и сейчас Риши Сунак уверенно лидировал по популярности среди однопартийцев. К 14:00 (16:00 по московскому времени) понедельника в его поддержку открыто высказались больше половины из 357 депутатов от тори. Тем не менее, если бы дело дошло до голосования среди всех членов Консервативной партии, он мог бы снова проиграть, поскольку не пользуется столь же большим доверием среди рядовых партийцев. Так или иначе, этого не произошло, и 42-летний господин Сунак станет первым премьер-министром Великобритании азиатского происхождения, к тому же самым молодым главой правительства со времен Роберта Дженкинсона (1812–1827 годы).

Тот факт, что новым премьером будет человек, не принадлежащий ни к одному из коренных этносов Британских островов, вызвал, пожалуй, наибольший отклик у наблюдателей, следивших за политическими перипетиями в Лондоне.

Как написал в Twitter бывший редактор The Financial Times, писатель Лайнел Барбер, «Британия наслаждается своим "моментом Обамы"». А экс-премьер от консерваторов Дэвид Кэмерон отметил, что именно он десять лет назад предсказал приход на пост главы правительства Великобритании человека индийского происхождения, а также то, что им будет консерватор. Даже глава правительства Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стёрджен, в последнее время занятая только требованием дать Эдинбургу право на повторный референдум о независимости, подчеркнула: приход «первого британского азиата на пост премьера — действительно важный момент», что делает «это событие особенным».

Представители Консервативной партии, уже несколько месяцев находящейся в политическом кризисе, после объявления комитетом 1922 (регулирует процесс назначения на руководящие посты в партии) господина Сунака победителем начали выражать ему свою поддержку и говорить, что сейчас как никогда важно объединиться вокруг лидера. Сам политик спустя полчаса после того, как новости о его победе облетели все мировые СМИ, выступил с заявлением перед депутатами от тори. Правда, формат, который он для этого выбрал, вызвал некоторые вопросы. Общение с коллегами прошло в закрытом режиме.

О чем говорил новоиспеченный лидер, стало известно только из обрывочных сообщений британской прессы. Так, как рассказала The Guardian, Риши Сунак заверил однопартийцев, что не будет назначать досрочные парламентские выборы, а Консервативная партия сейчас сталкивается с «экзистенциальной угрозой». По его мнению, тори могут победить на следующих выборах, только объединившись и будучи честными с электоратом. Ключевое условие — возвращение к таким ценностям, как «налоговая дисциплина».

Таким образом, господин Сунак фактически напомнил, что именно план Лиз Трасс — «меньше налогов, больше частной инициативы» — привел к хаосу в британской экономике, хотя он неоднократно предупреждал о тяжелых последствиях подобных шагов.

Летом новый лидер консерваторов, напротив, предлагал увеличить налоги, чтобы вначале обуздать инфляцию, а уже затем снижать налоговую нагрузку. Провал экономической политики госпожи Трасс, конечно, играет ему на руку и даже в чем-то развязывает руки. Те, кто был недоволен его предложениями, после фиаско Лиз Трасс вряд ли что-то смогут возразить.

Лиз Трасс рекордно быстро лишилась поста главы британского правительства

Кроме того, ожидается, что при Риши Сунаке Лондон будет больше уделять внимания внутренней политике, нежели внешней. Еще во время летней кампании его фигура вызывала опасения, например, в Киеве, поскольку, в отличие от Бориса Джонсона и Лиз Трасс, он никогда не был замечен в первых рядах сторонников всесторонней помощи Украине. Кстати, возможно, с этим связан и тот факт, что после объявления его победителем в борьбе за пост лидера консерваторов господин Сунак не получил мгновенных поздравлений от украинских представителей, чего не скажешь о той же Лиз Трасс. Вероятно, поздравительные твиты настигнут политика, когда он официально станет премьер-министром.

Между тем оппозиция новости из консервативного лагеря восприняла без энтузиазма.

Лейбористы, ШНП, либеральные демократы и «Зеленые» настаивают, что Великобритания нуждается не в новом премьере-консерваторе, а в досрочных всеобщих выборах.

По их мнению, в течение года три раза поменять главу правительства, не посоветовавшись с народом,— это слишком для такой страны, как Соединенное Королевство. «Тори короновали Риши Сунака премьер-министром, а он даже ни слова не сказал о том, как будет управлять страной, и никто даже не имел возможности проголосовать…У Риши Сунака нет мандата, и он понятия не имеет, что нужно трудящимся. Нам нужны всеобщие выборы, чтобы общественность могла высказать свое мнение о будущем Британии и дать шанс начать все сначала лейбористам»,— заявила заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рэйнер.

Жизнь и карьера Риши Сунака

В чем госпожа Рэйнер точно права, так это в том, что с момента объявления Лиз Трасс об отставке Риши Сунак не проронил ни слова. Долго хранил он публичное молчание и после объявления его новым лидером консерваторов. В какой-то момент в британской прессе вопрос, когда же политик хоть что-то скажет, стал главной интригой. Спустя два часа Риши Сунак наконец выступил, и, как отметила BBC, это было «очень кратко».

Свою речь в штаб-квартире Консервативной партии политик начал с того, что отдал дань уважения Лиз Трасс, которой пришлось работать «в исключительно трудных обстоятельствах». По словам политика, он горд стать лидером тори и намерен «честно и смиренно» служить Великобритании, которая сталкивается с «глубокими экономическими вызовами». «Это величайшая привилегия — служить партии, которую я люблю, и отдавать долг стране, которой я так многим обязан…Сейчас нам нужны стабильность и единство. Я сделаю своим приоритетом объединение нашей партии и нашей страны. Потому что это единственный способ преодолеть трудности, с которыми мы сталкиваемся, и построить будущее — полное перспектив для наших детей и внуков»,— заявил Риши Сунак.

«Это едва ли можно было считать речью. Выступление Сунака было деревянным, а содержание не выходило за рамки клише»,— написала после этого газета The Guardian.

Алексей Забродин

Фотогалерея

История нового главы британского правительства

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Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в Гэмпшире (Англия). Оба деда Риши Сунака — пенджабцы, выходцы из самых неблагополучных регионов Британской Индии. В начале XX века они иммигрировали в британские колонии на востоке Африки. Отец Риши Яшвир родился в Кении, мать Уша — в Танганьике (Восточная Африка)

Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в Гэмпшире (Англия). Оба деда Риши Сунака — пенджабцы, выходцы из самых неблагополучных регионов Британской Индии. В начале XX века они иммигрировали в британские колонии на востоке Африки. Отец Риши Яшвир родился в Кении, мать Уша — в Танганьике (Восточная Африка)

Фото: Archives of Rishi Sunak

В 17 лет Риши Сунак написал свой первый политический манифест — колонку в школьной газете, посвященную победе Тони Блэра на выборах в мае 1997 года. В 2001 году он окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, в 2006-м получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете в США&lt;br> На фото: Риши Сунак и его жена Акшата Мурти, дочь индийского миллиардера Нараяна Мурти

В 17 лет Риши Сунак написал свой первый политический манифест — колонку в школьной газете, посвященную победе Тони Блэра на выборах в мае 1997 года. В 2001 году он окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, в 2006-м получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете в США
На фото: Риши Сунак и его жена Акшата Мурти, дочь индийского миллиардера Нараяна Мурти

Фото: Archives of Rishi Sunak

«Его однокашники всегда говорили, что он хочет стать премьер-министром от консерваторов»,— вспоминал позже один из его преподавателей, подчеркивая, что это было вечным поводом для шуток

«Его однокашники всегда говорили, что он хочет стать премьер-министром от консерваторов»,— вспоминал позже один из его преподавателей, подчеркивая, что это было вечным поводом для шуток

Фото: Archives of Rishi Sunak

Первым местом работы Сунака стал банк Goldman Sachs, где он пробыл два года. Затем работал в фирме по управлению хедж-фондами The Children&#39;s Investment Fund Management, а в 2006 году стал ее партнером

Первым местом работы Сунака стал банк Goldman Sachs, где он пробыл два года. Затем работал в фирме по управлению хедж-фондами The Children's Investment Fund Management, а в 2006 году стал ее партнером

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

В 2009 году перешел в хедж-фонд Theleme Partners, был директором инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей индийскому миллиардеру Нараяну Мурти. Коллегам он запомнился своими блестящими манерами и обхождением

В 2009 году перешел в хедж-фонд Theleme Partners, был директором инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей индийскому миллиардеру Нараяну Мурти. Коллегам он запомнился своими блестящими манерами и обхождением

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 2015 году Риши принял участие в выборах в Палату общин. Ему достался один из самых «безопасных» округов в стране — городок Ричмонд в Северном Йоркшире, жители которого голосуют за консерваторов с 1910 года. Выборы он выиграл

В 2015 году Риши принял участие в выборах в Палату общин. Ему достался один из самых «безопасных» округов в стране — городок Ричмонд в Северном Йоркшире, жители которого голосуют за консерваторов с 1910 года. Выборы он выиграл

Фото: Andrew Fox / Pool / Reuters

Ни Риши, ни его жена до этого никогда не бывали в Йоркшире. Но после победы посчитали необходимым обосноваться там. Дом с 4 га земли и собственным искусственным прудом обошелся им в 1,5 млн фунтов стерлингов. Для соседей и избирателей Сунак с тех пор устраивает приемы

Ни Риши, ни его жена до этого никогда не бывали в Йоркшире. Но после победы посчитали необходимым обосноваться там. Дом с 4 га земли и собственным искусственным прудом обошелся им в 1,5 млн фунтов стерлингов. Для соседей и избирателей Сунак с тех пор устраивает приемы

Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

Уже через три года после начала политической карьеры он получил должность парламентского заместителя министра по делам строительства, общин и местного самоуправления

Уже через три года после начала политической карьеры он получил должность парламентского заместителя министра по делам строительства, общин и местного самоуправления

Фото: Chris J Ratcliffe / Pool / Reuters

В 2019 году Сунак поддержал Бориса Джонсона во время предвыборной кампании. Получив место премьера, Джонсон отдал Сунаку должное, назначив его сначала заместителем, а затем министром финансов. Тогда Сунак стал самым молодым главой Минфина и первым небелым британским политиком, занявшим этот пост

В 2019 году Сунак поддержал Бориса Джонсона во время предвыборной кампании. Получив место премьера, Джонсон отдал Сунаку должное, назначив его сначала заместителем, а затем министром финансов. Тогда Сунак стал самым молодым главой Минфина и первым небелым британским политиком, занявшим этот пост

Фото: Heathcliff O'Malley / Pool / Reuters

По версии газеты The Sunday Times, вместе с супругой политик занимает 222 место в списке богатейших людей страны с общим состоянием в 730 млн фунтов стерлингов

По версии газеты The Sunday Times, вместе с супругой политик занимает 222 место в списке богатейших людей страны с общим состоянием в 730 млн фунтов стерлингов

Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

5 июля 2022 года Риши Сунак подал в отставку, заявив, что всегда поддерживал главу партии и премьера Бориса Джонсона публично, хотя и не был согласен с ним по ряду вопросов (по данным СМИ, разногласия касались взимания налогов со сверхдоходов нефтяных компаний и снижения налогообложения населения)

5 июля 2022 года Риши Сунак подал в отставку, заявив, что всегда поддерживал главу партии и премьера Бориса Джонсона публично, хотя и не был согласен с ним по ряду вопросов (по данным СМИ, разногласия касались взимания налогов со сверхдоходов нефтяных компаний и снижения налогообложения населения)

Фото: Paul Faith / Pool / Reuters

После отставки Бориса Джонсона 7 июля 2022 года Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и соответственно главы правительства. Он вышел вместе с главой МИД Лиз Трасс в финальный тур, где проиграл

После отставки Бориса Джонсона 7 июля 2022 года Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и соответственно главы правительства. Он вышел вместе с главой МИД Лиз Трасс в финальный тур, где проиграл

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Сунак планировал провести налоговую реформу, предусматривающую снижение подоходного налога с 20% до 16% в течение пяти лет (самое радикальное снижение за последние 30 лет), и увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП (сейчас 2,28%)

Сунак планировал провести налоговую реформу, предусматривающую снижение подоходного налога с 20% до 16% в течение пяти лет (самое радикальное снижение за последние 30 лет), и увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП (сейчас 2,28%)

Фото: Toby Melville / Reuters

Главной проблемой Великобритании в настоящее время он называет рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию из-за конфликта на Украине и экономического противостояния России и Запада

Главной проблемой Великобритании в настоящее время он называет рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию из-за конфликта на Украине и экономического противостояния России и Запада

Фото: UK Parliament / Jessica Taylor / Handout / Reuters

После отставки Лиз Трасс на минувшей неделе именно господин Сунак считался безусловным фаворитом в борьбе за пост премьера. Борис Джонсон отказался от участия в гонке

После отставки Лиз Трасс на минувшей неделе именно господин Сунак считался безусловным фаворитом в борьбе за пост премьера. Борис Джонсон отказался от участия в гонке

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

24 октября избран новым лидером Консервативной партии страны. Ожидается, что уже на следующий день король Карл III назначит господина Сунака своим новым премьер-министром

24 октября избран новым лидером Консервативной партии страны. Ожидается, что уже на следующий день король Карл III назначит господина Сунака своим новым премьер-министром

Фото: Phil Noble / Reuters

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Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в Гэмпшире (Англия). Оба деда Риши Сунака — пенджабцы, выходцы из самых неблагополучных регионов Британской Индии. В начале XX века они иммигрировали в британские колонии на востоке Африки. Отец Риши Яшвир родился в Кении, мать Уша — в Танганьике (Восточная Африка)

Фото: Archives of Rishi Sunak

В 17 лет Риши Сунак написал свой первый политический манифест — колонку в школьной газете, посвященную победе Тони Блэра на выборах в мае 1997 года. В 2001 году он окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, в 2006-м получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете в США
На фото: Риши Сунак и его жена Акшата Мурти, дочь индийского миллиардера Нараяна Мурти

Фото: Archives of Rishi Sunak

«Его однокашники всегда говорили, что он хочет стать премьер-министром от консерваторов»,— вспоминал позже один из его преподавателей, подчеркивая, что это было вечным поводом для шуток

Фото: Archives of Rishi Sunak

Первым местом работы Сунака стал банк Goldman Sachs, где он пробыл два года. Затем работал в фирме по управлению хедж-фондами The Children's Investment Fund Management, а в 2006 году стал ее партнером

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

В 2009 году перешел в хедж-фонд Theleme Partners, был директором инвестиционной компании Catamaran Ventures, принадлежащей индийскому миллиардеру Нараяну Мурти. Коллегам он запомнился своими блестящими манерами и обхождением

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 2015 году Риши принял участие в выборах в Палату общин. Ему достался один из самых «безопасных» округов в стране — городок Ричмонд в Северном Йоркшире, жители которого голосуют за консерваторов с 1910 года. Выборы он выиграл

Фото: Andrew Fox / Pool / Reuters

Ни Риши, ни его жена до этого никогда не бывали в Йоркшире. Но после победы посчитали необходимым обосноваться там. Дом с 4 га земли и собственным искусственным прудом обошелся им в 1,5 млн фунтов стерлингов. Для соседей и избирателей Сунак с тех пор устраивает приемы

Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

Уже через три года после начала политической карьеры он получил должность парламентского заместителя министра по делам строительства, общин и местного самоуправления

Фото: Chris J Ratcliffe / Pool / Reuters

В 2019 году Сунак поддержал Бориса Джонсона во время предвыборной кампании. Получив место премьера, Джонсон отдал Сунаку должное, назначив его сначала заместителем, а затем министром финансов. Тогда Сунак стал самым молодым главой Минфина и первым небелым британским политиком, занявшим этот пост

Фото: Heathcliff O'Malley / Pool / Reuters

По версии газеты The Sunday Times, вместе с супругой политик занимает 222 место в списке богатейших людей страны с общим состоянием в 730 млн фунтов стерлингов

Фото: Peter Nicholls / Pool / Reuters

5 июля 2022 года Риши Сунак подал в отставку, заявив, что всегда поддерживал главу партии и премьера Бориса Джонсона публично, хотя и не был согласен с ним по ряду вопросов (по данным СМИ, разногласия касались взимания налогов со сверхдоходов нефтяных компаний и снижения налогообложения населения)

Фото: Paul Faith / Pool / Reuters

После отставки Бориса Джонсона 7 июля 2022 года Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и соответственно главы правительства. Он вышел вместе с главой МИД Лиз Трасс в финальный тур, где проиграл

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Сунак планировал провести налоговую реформу, предусматривающую снижение подоходного налога с 20% до 16% в течение пяти лет (самое радикальное снижение за последние 30 лет), и увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП (сейчас 2,28%)

Фото: Toby Melville / Reuters

Главной проблемой Великобритании в настоящее время он называет рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию из-за конфликта на Украине и экономического противостояния России и Запада

Фото: UK Parliament / Jessica Taylor / Handout / Reuters

После отставки Лиз Трасс на минувшей неделе именно господин Сунак считался безусловным фаворитом в борьбе за пост премьера. Борис Джонсон отказался от участия в гонке

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

24 октября избран новым лидером Консервативной партии страны. Ожидается, что уже на следующий день король Карл III назначит господина Сунака своим новым премьер-министром

Фото: Phil Noble / Reuters

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