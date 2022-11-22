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Коммерсантъ FM
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Одежда на колесиках

Сервис доставки «Самокат» выходит в непродовольственный сегмент

Сервис экспресс-доставки «Самокат», пытаясь выйти из зоны убыточности, решил включить в свой ассортимент женскую одежду и электронику. Однако участники рынка сомневаются, что компании удастся повысить финансовую устойчивость за счет новых сегментов. Доставка одежды и электроники сопряжена с большой долей возврата товаров, да и в целом с начала осени рынок онлайн-покупок начал проседать.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в профиле «Самоката» на портале по поиску сотрудников HeadHunter, сервис ищет менеджеров, которые займутся развитием доставки женской одежды, бытовой техники и электроники. Компания также набирает специалистов для налаживания продаж товаров под собственной торговой маркой и развития прямого импорта. В «Самокате» комментарий не предоставили.

В последнее время для увеличения объемов доставки «Самокат» активно наращивает ассортимент непродовольственных товаров — например, косметики, знает источник “Ъ” на рынке ритейла. Развитие собственного прямого импорта сервису могло потребоваться для стабильных поставок, предполагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«Самокат» запущен в 2018 году бывшими топ-менеджерами «Магнита» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым и сейчас работает в 50 городах России. Развивающее сервис ООО «Умный ритейл» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. В 2020 году контроль в проекте приобрело совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. По данным «СПАРК-Интерфакса», сегодня 99% в ООО «Умный ритейл» принадлежит ООО «Умное пространство», выручка которого в 2021 году составила 35,3 млрд руб., чистый убыток — 9,1 млрд руб.

«Самокат» и сегодня остается убыточным, поэтому планы сервиса по увеличению категорий товаров могут быть связаны с желанием выйти из этой ситуации, считает гендиректор E-tiketka Андрей Чурсин. В апреле 2022 года «Ведомости» сообщали о приостановке работы сервиса в 15 городах России. Однако в середине ноября представитель «Самоката» рассказал изданию Shopper's о возвращении к региональной экспансии: сервис заработал в Ставрополе, также планируется запуск в Красноярске и Астрахани.

По словам источника “Ъ” на рынке, «Самокат» может начать наращивать партнерство, в том числе в сегменте непродовольственных товаров, с сервисами «Сбера» — например, со «СберМегаМаркетом». Так, в ноябре сервис и маркетплейс запустили в ряде городов России доставку «по клику», когда заказ приезжает в ближайший к пользователю даркстор «Самоката». Михаил Бурмистров также полагает, что для развития новых товарных групп «Самокат» может использовать партнерство со «СберМегаМаркетом» и «Сберлогистикой», управляющей сетью пунктов выдачи заказов. Такое сотрудничество было бы выгодно и «СберМегаМаркету», у которого категория одежды сильно отстает от других маркетплейсов, считает эксперт.

В «Яндекс Лавке» сообщили “Ъ”, что тоже тестируют доставку «по клику» посылок, например, с одеждой и техникой из «Яндекс Маркета». При выборе такого способа доставки каждый пятый пользователь докупает товары в «Яндекс Лавке», говорит представитель сервиса.

Однако Андрей Чурсин сомневается в потребности потребителей в экспресс-доставке одежды. По его словам, доля возвратов в этой категории превышает 25%, также одежда должна доставляться с возможностью примерки. Это значит, полагает эксперт, что курьер «Самоката» или другого сервиса будет сильно ограничен в доставке.

В целом сейчас рынок онлайн-покупок переживает сложный период. Агентство Infoline снизило прогноз по рынку онлайн-покупок только продуктов питания и товаров первой необходимости по итогам 2022 года с 800 млрд руб. до 600–620 млрд руб. из-за стремления потребителей экономить в кризис, мобилизации и эмиграции части платежеспособного населения.

Алина Савицкая

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