Доставщики просчитывают сборку

Сегмент e-grocery — доставка продуктов из магазинов и дарк-сторов — во втором квартале года вырос почти на 70% год к году. Но по сравнению с январем—мартом на рынке наблюдалось падение почти на 20% в денежном выражении. Участники рынка объясняют это сезонностью и снижением инвестиций игроками сегмента. Эксперты отмечают, что в текущих условиях компании вынуждены оптимизировать расходы на доставку и сборку, увеличивая сервисный сбор для конечных пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Динамика роста рынка e-grocery в РФ во втором квартале 2022 года замедлилась год к году на 22 процентных пункта (п. п.) и составила 68%. Это следует из обзора «Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP», с которым ознакомился “Ъ”. Наибольший рост продемонстрировал Delivery Club: его оборот вырос на 182%, до 7,9 млрд руб. У «Ленты онлайн» оборот увеличился на 167%, до 5,7 млрд руб., указано в обзоре. В то же время оборот «Утконоса», который входит в «Ленту», снизился на 41%. Таким образом, это нивелировало общие продажи ритейлера в сегменте e-grocery.

В апреле—июне почти все лидеры рынка сохранили за собой прежние позиции: доля десяти крупнейших компаний в сегменте год к году выросла на 5,5 п. п, до 86%. Ротация коснулась только Ozon, который уступил пятое место своему конкуренту Wildberries. На первом месте по обороту остается «Сбермаркет», на втором — «Вкусвилл», на третьем — X5 Group, на четвертом — «Самокат», на пятом — Wildberries.

Общее падение продаж в сегменте e-grocery в апреле—июне составило 18% по сравнению с первым кварталом, говорится в обзоре. Продажи продовольственных товаров за этот же период на маркетплейсах снизились не так значительно — на 7%, констатируют в Infoline. В X5 объясняют снижение объемов продаж к первому кварталу сезонностью, весенним ажиотажным спросом и снижением инвестиций в маркетинг. В Wildberries отмечают, что падение связано с высокой базой в первом квартале.

По данным Infoline, многие участники рынка ухудшили условия доставки для клиентов, среди исключений — сеть «Вкусвилл», которая сохраняет доставку бесплатной и расширяет ее зону. В Delivery Club поясняют, что вместе с увеличением скорости и точности выполнения заказов растут и издержки на нее. По мнению X5, участники рынка вынуждены уделять больше внимания эффективности бизнеса из-за снижения объемов инвестиций. Директор по интеграции «Утконоса» и «Ленты онлайн» Софья Леина отмечает, что игроки в сегменте пытаются объяснить пользователям, что этот сервис не может быть бесплатным. «При этом мы уже видим, как некоторые из игроков, поступивших достаточно жестко с клиентом во втором квартале, начали откатывать условия назад, снижая плату за доставку»,— комментирует госпожа Леина.

На данном этапе развития участники сегмента стараются приблизить затраты на сборку и доставку заказов к реальным расходам на этот процесс, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. С одной стороны, компании оптимизируют и повышают эффективность сборки, например, переключаются на дарксторы, с другой — повышают комиссию за доставку для пользователей. «Те же, у кого доставка остается бесплатной, повышают минимальный порог стоимости заказа»,— добавляет он.

В X5 Group ожидают роста в сегменте к концу 2022 года. В Wildberries рассчитывают увеличить продажи продуктов питания за счет расширения поставщиков и появления на площадке новых брендов. Софья Леина указывает, что на фоне кризиса темпы прироста все равно снизятся по отношению к предыдущим годам. В Delivery Club, наоборот, прогнозируют ускорение динамики роста за счет частичной разморозки инвестиций. Сегмент e-grocery в деньгах в третьем квартале года вырастет ко второму за счет активизации маркетинговых программ, соглашается господин Бурмистров. По итогам года рост может составить до 70%, прогнозирует он. По оценкам эксперта, в этом году между лидерами — «Вкусвиллом» и «Сбермаркетом» — обострится конкуренция.

Никита Щуренков