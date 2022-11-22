На ноутбуках показалась ирбисовщина

Отечественный бренд ноутбуков Irbis расширил линейку устройств, которые выпускаются в Китае, новыми моделями на операционной системе Windows 11 Pro и российской Astra Linux. С учетом проблем с поставками лидеров рынка — HP, Lenovo, Acer, Asus и Apple — российский бренд может нарастить долю в корпоративных продажах, считают дистрибуторы. Однако они сомневаются, что Irbis сможет укрепиться в потребительском секторе. Эксперты также видят риски вторичных санкций для китайских партнеров, если ноутбуки будут использоваться в оборонном или госсекторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Российский бренд электроники Irbis (принадлежит ГК «Ланит») вывел на рынок линейку ноутбуков, компьютеров, мониторов и другой техники для корпоративного и потребительского сегментов на операционных системах Windows 11 Pro и российской Astra Linux, рассказали “Ъ” в дистрибуторе Treolan (входит в «Ланит»). Ноутбуки представлены моделями с диагоналями 14, 15,6 и 17,3 дюйма, оснащены процессорами Intel Core 11-го и 12-го поколения и AMD Ryzen.

Представитель Astra Linux подтвердил, что система будет предустанавливаться на заводе в Китае, а ноутбуки появятся в магазинах «М.Видео» и DNS в декабре. Их стоимость начинается от 29 тыс. руб.

Среди пользователей наблюдается рост интереса к устройствам на отечественной ОС, утверждает руководитель направления Irbis в Teolan Дмитрий Чивин. По его словам, бренд планирует получить сертификацию Astra Linux и на другие модели своих компьютеров.

После начала военных действий на Украине большинство иностранных брендов ноутбуков приостановили официальные поставки в РФ, в том числе Acer, HP, Asus и другие, а зарубежные разработчики ПО, включая Microsoft, заявили об остановке поддержки российских клиентов.

Еще в начале года по продажам ноутбуков в России лидировали HP, Lenovo, Acer, Asus и Apple, уточнил собеседник “Ъ” на рынке дистрибуции. После 24 февраля из пятерки, по его словам, выпал Apple, место которого занял китайский Huawei, но другие бренды сохранили свои позиции за счет запасов и параллельного импорта. Всего, по его данным, за девять месяцев в РФ продано чуть более 2 млн ноутбуков, что на 4,6 % больше год к году.

По словам источника “Ъ”, доля Irbis на рынке незначительна: «Прошлые их продукты не отличались высоким качеством. Даже если сейчас Irbis предложит современные характеристики, у потребителей бренд ассоциируется с продуктом среднего сегмента, поэтому продажи новой линейки вряд ли будут высокими». В самом Irbis говорят, что в 2022 году продали в стране более 100 тыс. ноутбуков.

Собеседник “Ъ” в одном из крупных производителей ноутбуков считает, что Irbis в условиях проблем с поставками зарубежных вендоров может занять значимую долю в корпоративном секторе к концу 2023 года. Однако, отмечает он, в большинстве случаев бизнес будет выбирать ноутбук на знакомой операционной системе от Microsoft, российскую ОС же будут приобретать компании, имеющие критически важную инфраструктуру или госкорпорации из-за требований по импортозамещению.

Кроме того, добавляет собеседник “Ъ”, китайскому контрактному предприятию, которое выпускает на своих мощностях устройства для российской компании из американских комплектующих, могут угрожать вторичные санкции: «Процессоры от американских производителей китайские предприятия зачастую закупают через посредников, но если условный Intel захочет инициировать расследование, то, скорее всего, предприятие не сможет их закупать». Но на данный момент из-за отставания Intel в продажах от AMD американская компания может, наоборот, увеличить экспорт продукции на российский рынок, допускает он.

Вторичные санкции китайским предприятиям действительно могут грозить, но только если эти устройства будут поставлены для военного использования, полагает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Также, уточняет юрист, это может произойти, если в США сочтут такое производство способом обхода экспортных ограничений.

Тимофей Корнев