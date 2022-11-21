Футбольно-обогатительный чемпионат

Международная федерация футбола (FIFA) сообщила о значительном росте доходов в текущем четырехлетнем цикле, который венчает стартовавший в Катаре чемпионат мира. FIFA заработала за этот период $7,5 млрд, что на $1 млрд больше рекорда, установленного в предыдущем цикле. Федерация рассчитывает, что в период 2022–2026 годов ее доходы достигнут отметки в $10 млрд. Для президента FIFA Джанни Инфантино, подвергающегося жесткой критике за, как считают его оппоненты, потакание катарским властям, обнародование финансовых данных стало сильным козырем, подтверждающим правильность выбранного пути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Matthew Childs, Reuters Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Matthew Childs, Reuters

В воскресенье Международная федерация футбола обнародовала сведения о доходах, которые она получит по итогам четырехлетнего цикла, завершающегося чемпионатом мира, стартовавшим сегодня в Катаре. В FIFA сообщили, что ее доходы в период 2018–2022 годов составят $7,5 млрд. Это на $1 млрд больше, чем удалось заработать в цикле 2014–2018 годов, завязанном на чемпионат мира, который принимала Россия. Одним из важнейших факторов, обеспечивших столь заметный рост поступлений, стало подписание спонсорских контрактов с рядом катарских компаний, в частности, нефтегазовой Qatar Energy, банком QNB и работающей в сфере телекома Ooredoo.

Данные, обнародованные FIFA, оказались даже лучше, чем цифры, которые еще в субботу называл президент FIFA Джанни Инфантино. Он говорил о том, что FIFA рассчитывает на прибавку в $600–700 млн по сравнению с предыдущим циклом. Господин Инфантино называл ключевые секторы, в которых удалось добиться значительного роста доходов. По его словам, реализация медиаправ принесет на $200 млн больше, чем в предыдущем цикле (одним из ключевых партнеров FIFA является катарская телекомпания BeIN Sports, заплатившая за право транслировать игры мирового первенства на Ближнем Востоке и в Африке около $150 млн). Поступления по спонсорским контрактам подрастут на $200 млн, а реализация билетной программы и прием гостей чемпионата мира сгенерирует от $200 млн до $300 млн дополнительного дохода. В FIFA ожидают сохранения тренда на рост доходов и рассчитывают, что новый цикл, который завершится в 2026 году чемпионатом мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, принесет уже $10 млрд. С учетом емкости североамериканского рынка и того, что в первенстве 2026 года примут участие не 32, как сейчас, а 48 сборных, прогноз не выглядит чрезмерно оптимистичным.

Хорошие данные по доходам (не стоит забывать, что в острую фазу пандемии COVID-19 сфера развлечений, включая футбол, фактически была парализована, в противном случае доходы FIFA могли быть еще выше) стали для Джанни Инфантино, подвергавшегося критике в западных СМИ, весомым аргументом в его споре с оппонентами. В списке претензий к нему и нейтральная позиция, занятая FIFA по вопросу, как считают многие, нарушения прав иностранных рабочих, возводивших объекты чемпионата мира, и отсутствие реакции на ситуацию с правами человека в Катаре и даже случившийся за два дня до старта первенства запрет на продажу пива возле арен. При этом позиции господина Инфантино сильно ослаблялись тем, что еще осенью 2021 года он перебрался в Катар (в штаб-квартире FIFA в Цюрихе он появляется лишь временами, а экс-президент FIFA Зепп Блаттер вообще полагает, что он намерен переместить офис FIFA в Париж), где арендовал дом, а двое его младших детей пошли в школу. «Мне говорили, что спонсоры, из-за того что чемпионат мира проводится в Катаре, отвернутся от FIFA, что люди не станут смотреть такой турнир, что никто сюда не приедет,— сказал президент FIFA.— Но если так много людей по миру инвестировали так много денег в чемпионат мира, так много людей сюда приехали — значит, они верят в FIFA и доверяют Катару. И тут одно из двух. Или все они глупцы, или же те, кто считает, что чемпионат мира никому не нужен, не совсем правы. Равно как неверны результаты опросов общественного мнения, проводившихся в разных странах».

Александр Петров