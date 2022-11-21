А яйца кто?

21 ноября президент России Владимир Путин принял участие в запуске племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области и в заседании, посвященном селекции и генетике, а значит, укреплению суверенизации в животноводстве и птицеводстве. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что отрасль уверенно идет своим путем, опираясь на собственные разработки, так как других у нее нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области научились сексировать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В Калининградской области научились сексировать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Новый комплекс (в Тюменской области.— А. К.) будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию — инкубационные яйца,— пояснил Владимир Путин,— которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы.

Можно было понять, что это только на первый взгляд не имеет отношения к событиям на Украине. Но, конечно, имеет. Еще какое имеет. Без тюменских яиц сейчас просто не выжить:

— Такие проекты значимы и призваны значительно укрепить нашу продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции. В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов — а они всем сегодня очень хорошо известны — эти задачи становятся еще более актуальными.

Да, санкциями давят, в том числе и, может быть, больнее всего на яйца, но «принятые ранее решения по поддержке АПК, отраслевой науки сработали».

Президент отметил, что критически важно добиться «ощутимого прогресса и максимально необходимой независимости в такой чувствительной сфере, как семенной и племенной фонд».

— По году экспорт АПК должен превысить $40 млрд,— сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Но есть много особенностей. Кажущийся парадокс — снижение поголовья КРС (крупного рогатого скота.— А. К.) при одновременном росте производства молока. Но Дмитрий Патрушев успокоил: это «отражение мирового тренда на смещение потребления говядины в сторону более доступной продукции свиноводства и птицеводства». Мы в тренде. Свиней за год стало гораздо больше. Птицы тоже.

Но все-таки не до конца понятно: новые технологии позволяют добывать молоко из свиней и птицы?

Отечественная генетика властвует в скотоводстве. Этого пока не скажешь о птицеводстве. Зато создан «отечественный кросс (гибрид.— “Ъ”) кур "Смена-9"». Уже кое-что. Дело-то идет, хоть и приходится преодолевать препятствия (и курам они на смех). Но все-таки дома и стены помогают.

Наум Бабаев, глава группы компаний «Дамате», российского лидера в производстве индейки, включившись по видео-конференц-связи, рассказал:

— Здесь, на тюменской земле, мы запускаем племенной репродуктор на 12 млн яйца. У нас есть еще два, в Пензенской и в Ростовской областях. Это полностью закрывает потребности Российской Федерации в племенном яйце.

Что ж, многие сейчас выдохнули. Гора с плеч.

— Применяем искусственное осеменение, лапароскопическое осеменение,— продолжил Наум Бабаев,— а в этом году сделали несколько сотен собственных эмбриотрансферов.

Очередь к специалистам компании растет просто в геометрической прогрессии. Все идут к ним со своими проблемами.

— Но важно,— подчеркнул Наум Бабаев,— учитывать специфику и традиции Северного Кавказа.

Дело в том, что компания разработала для него специальную программу, что выглядит во всех отношениях логичным.

Кроме того, Наум Бабаев попросил президента включить мясо индейки во все виды госзакупок, «начиная от школьного и детского питания и заканчивая государственным резервом».

А вот с этим бы не спешить, хоть чаяния топ-менеджера так понятны. Индейку в принудительном порядке дети потреблять не договаривались. Нет такого в общественном договоре между президентом и народом. И тушенка все же должна быть из говядины и свинины. Но может, пора отказаться от консервативных взглядов и в случае с консервами тоже.

Глава ГК «Дамате» Наум Бабаев и губернатор Тюменской области Александр Моор нажали красную кнопку, которая означает, что старт новому витку эмбриотрансферов в Тюменской области дан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что летом в области был заложен селекционно-генетический центр, «который позволит решить проблему мясной породы кур... Здесь мы значительно зависели от Америки и Великобритании (слава богу, только в этом, и зависимость очевидно падает.— А. К.). Конкурентная порода наших ученых — "Смена-9" (предыдущие восемь, очевидно, конкуренции не выдержали, и им на смену пришла девятая.— А. К.)».

— Владимир Иванович Фисинин,— добавил Андрей Воробьев,— который стоял у истоков вместе со Львом Аполлоновичем...

— Ипполитовичем,— поправил губернатора сосед.

— Ипполитовичем,— подхватил губернатор.

— Тучемским...— прошептал сосед.

— Тучемским... Как раз разрабатывали... И сегодня их ученики могут реализовывать! — закончил губернатор.

Дмитрий Патрушев хотел перейти к Калининградской области, но президент попросил прокомментировать ситуацию того самого соседа, стоявшего рядом с Андреем Воробьевым, то есть Анатолия Комарова, генерального директора селекционно-генетического центра «Смена». Господин Путин, как выяснилось, что-то задумал.

— Ведем многолетнюю работу с отечественными кроссами кур,— признался Анатолий Комаров.— Прежде всего со «Сменой-9». Высокие показатели подтверждены производственными испытаниями. Последнее проводилось в Московской области, и были получены такие результаты. Средняя живая масса одной головы цыпленка в возрасте 38 суток составляет 2 кг 893 г. Среднесуточный прирост живой массы составляет 75 г. Сохранность — 98,5%.

Видимо, бой происходит не только на уровне яйца. Элементарная давка. Минус 1,5%.

— Анатолий Анатольевич, вы же профессиональный военный, насколько я представляю,— Владимира Путина интересовало на самом деле вон что.

— Так точно! — с облегчением перешел на родной ему язык Анатолий Комаров.

— Как вы попали в агропромышленный комплекс-то? — участливо интересовался господин Путин.

— Половину своей сознательной рабочей жизни,— объяснил Анатолий Комаров,— служил в вооруженных силах, потом получилось так, что последние девять лет занимался преподавательской деятельностью и в то же время подрабатывал, так скажем, на большом птицеводческом бройлерном комплексе, прошел все стадии от диспетчера бройлерного производства до директора селекционно-генетического центра.

Биография была образцово-показательной. Для военного, а не для гендиректора селекционно-генетического центра.

— Вы ракетчик по основной специальности, да? — обнаружил еще одно свое знание российский президент.

— Да, я заканчивал высшее военно-командное инженерное училище ракетных войск стратегического назначения,— пояснил Анатолий Комаров.

Все теперь тут было окрашено на глазах густеющим символизмом.

Да, всем у нас в стране занимаются одни и те же люди. И ракетами, и курами. И что?

— Вчера был праздник артиллерии, ракетных войск (он был 19 ноября.— “Ъ”),— кивнул господин Путин.— Я вас поздравляю, так же как всех артиллеристов, ракетчиков!

А не тех, кто выводит на орбиту «Смену-9». Этот праздник у Анатолия Комарова был 9 октября (День работника сельского хозяйства.— “Ъ”).

— Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадать в цель,— продолжил президент.— Уверен, что и все ваши планы здесь будут реализованы.

Андрей Романов, председатель совета директоров агропромышленного холдинга «Залесье» Калининградской области, доложил, что у них в генетическом центре в качестве товара выступает племенной крупный рогатый скот.

— Это единственный комплекс в России, который позволяет проводить сексирование,— произнес Андрей Романов.— То есть разделение семени по полу.

Ну это уж, кажется, было даже слишком.

— За 2022 год было произведено более 400 тыс. доз. Из них сексированного — 220 тыс. доз,— доложил этот сексист.— На сегодняшний день на станции находится 40 быков-производителей, имеющих высочайший индекс племенной ценности.

Но и это еще не все.

— Сегодня предприятия холдинга проводят геномную оценку собственных телочек,— с нежностью сообщил Андрей Романов,— с целью выбора потенциальных матерей для быков-производителей.

Или все-таки подруг? Скорее всего, Андрей Романов в волнении оговорился.

Он добавил, что есть намерения экспортировать телочек и быков в Иран.

В идеале — в обмен на беспилотники.