Молочникам не добавят на корма

Начавшаяся в 2021 году программа субсидирования части затрат на приобретение кормов для молочных ферм продлеваться не будет. Минсельхоз решил отказаться от этой меры из-за низких цен на зерно на внутреннем рынке. Производители молока указывают, что отказ от субсидии грозит снижением поголовья, а затраты операторов ферм только растут из-за удорожания техники и ветеринарных препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году Минсельхоз не планирует возмещать производителям сырого молока часть затрат на приобретение кормов из-за низких цен на зерно, сообщили два источника “Ъ” на рынке. В 2021 году на эту меру выделили 10 млрд руб. Операторы молочных ферм могли компенсировать до 50% затрат на тонну кормов. Ранее Минсельхоз рассматривал возможность пролонгации поддержки с увеличением объема субсидирования до 15 млрд руб. и привязкой меры к уровню продуктивности ферм (см. “Ъ” от 29 июня).

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что не планируют выделять средства в рамках этой субсидии. Там заявили, что мера изначально носила разовый характер и была вызвана риском нехватки кормов из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году. Теперь в Минсельхозе фиксируют рост производства кормов, а их цены позволяют обеспечить рентабельность в животноводстве.

Цены на зерно на внутреннем рынке в этом сезоне действительно снизились на фоне рекордного урожая и низких темпов экспорта. По данным Минсельхоза, на 19 октября в России было собрано 147,5 млн тонн зерна в бункерном весе, и в министерстве ожидают достижения показателя в 150 млн тонн. Экспорт пшеницы по итогам июля—сентября «Совэкон» оценивал в 10,2 млн тонн, что на 22% меньше год к году. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что зерно на внутреннем рынке в среднем стоит на 20% дешевле, чем год назад. На 19 октября фуражная пшеница в среднем стоила 9,7 тыс. руб. за тонну, ячмень — 9,3 тыс. руб. за тонну, кукуруза — 10,4 тыс. руб. за тонну, следует из данных «Совэкона».

Но зерно урожая этого года массово поступит на рынок в виде кормов только в ноябре—декабре, а сейчас фермы частично работают на кормах прошлого года, которые закупались по более высокой цене, поясняет источник “Ъ” в одном из производителей молока. По его словам, отсутствие субсидий в этих условиях может грозить сокращением поголовья, что стало одним из поводов для беспокойства Минсельхоза в 2021 году. По данным аналитического центра Milknews, за год, к началу сентября 2022 года, поголовье коров во всех хозяйствах сократилось на 1,3%, до 7,83 млн голов.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко говорит, что сохранять высокие объемы производства без поддержки государства невозможно даже для крупных и эффективных компаний. По словам источника “Ъ” в отрасли, стоимость кормов по сравнению с прошлым годом осталась примерно на том же уровне, одновременно резко выросли затраты на закупку сельхозтехники и ветеринарных препаратов. Собеседник “Ъ” в одном из производителей говорит, что его компания планирует повысить эффективность закупки кормовых компонентов, чтобы компенсировать потерю меры поддержки.

Директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отмечает, что рост себестоимости, который наблюдался в секторе в последние годы, во многом прекратился к этой осени. Кроме того, стоимость некоторых видов кормов значительно снизилась, что также положительно сказывается на доходности, говорит он. Глава Streda Consulting Алексей Груздев добавляет, что снижение поголовья компенсируется повышением продуктивности и модернизацией молочных ферм. Отрасли также помог существенный рост цен на молоко в начале года, что позволило компенсировать рост затрат, указывает эксперт. Как следует из материалов «Союзмолока», за год, к сентябрю, средняя стоимость товарного молока выросла на 24,2%, до 33,2 руб. за 1 кг.

Андрей Сизов отмечает, что стоимость кормов в молочной отрасли в меньшей степени зависит от цен на зерно, чем, например, в птицеводстве. Кроме того, добавляет он, негативная ситуация с доходами населения грозит снижением спроса на молочную продукцию.

Алексей Полухин