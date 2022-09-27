Битва за уважай

27 сентября президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное промежуточным итогам мирных (а не минных, к примеру) полевых работ в стране. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что президент России нашел чем гордиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совещание, посвященное успехам в сельском хозяйстве, было выдержано, впрочем, в траурных тонах

Фото: Пресс-служба президента РФ Совещание, посвященное успехам в сельском хозяйстве, было выдержано, впрочем, в траурных тонах

Фото: Пресс-служба президента РФ

В начале совещания российский президент сообщил, что «по оперативным данным, министр сейчас доложит, урожай в текущем году обещает быть достойным, по некоторым составляющим — просто рекордным».

То есть в РСФСР в 1978 году было добыто 127 млн тонн (зерна.— “Ъ”), и это оказался рекордный для республики урожай, а в России 2017 года — 135,5 млн тонн, и это тоже был рекорд. Теперь расчет — на 150 млн тонн.

Затем Владимир Путин сосредоточился на проблеме экспорта добытого зерна.

— Санкции против России грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет,— рассказал он.— Это совершенно не связано со специальной военной операцией России на Донбассе!

Некоторые ведущие страны выстроили так политику в сфере финансов и продовольствия, что мы наблюдаем тот результат, который сегодня есть. И ответственность за него, конечно же, полностью лежит на так называемом коллективном Западе.

Некоторыми странами являются прежде всего, конечно, Соединенные Штаты Америки.

Накануне Владимир Путин поставил еще один знак препинания, причем, похоже, запятую, а не восклицательный знак, к примеру, в истории, с которой началась его холодная война с США. Он, как известно, подписал указ о предоставлении российского гражданства Эдварду Сноудену. Да, все началось с него. И ведь все как-то случайно получилось. Залетел Эдвард Сноуден в Россию на пару часов транзитом (в июне 2013 года.— “Ъ”), билет у него был в один, но все-таки другой конец, но что-то его не спешили принимать. Он забуксовал в Шереметьево. Он в конце концов оказался никому не нужен, кроме США. И перед господином Путиным вдруг, можно сказать, помимо его воли встал нравственный выбор: выдать или не выдать? Причем считай что коллегу. Конечно, не выдал. И знал, что делает. И вот этого ему тогда уже предсказуемо не простили. А потом началось и все остальное.

Но спусковой крючок, когда господин Путин решил для себя все, был нажат именно тогда. Отношения стали портиться стремительно и уверенно.

А если бы Эдвард Сноуден успел выскочить из российской транзитной зоны; если бы Соединенные Штаты дождались, что он вылетит; если бы выманили его, не разбушевавшись напоказ,— может, вообще все пошло бы по-другому. Или нет.

А теперь, на совещании по подготовке осенних полевых работ, которые сегодня слишком уж напоминали военно-полевые, Владимир Путин просто купался в анализе состояния продовольственной безопасности Соединенных Штатов:

— Давайте посмотрим! Стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40% выше, чем в 2020 году. И это прямое следствие без всякого преувеличения хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят.

Владимир Путин говорил это не раз, но сейчас он иллюстрировал один из своих любимых тезисов быстро осложняющимся, по его мнению, положением в США:

— Например, по итогам второго квартала текущего года ввоз продовольствия в США в годовом выражении достиг $218,6 млрд против $185,1 млрд годом ранее. При этом, что важно, объем американского импорта превышает экспорт на $22,3 млрд. А в прежние годы экспорт превышал импорт, то есть сегодня в США завозят больше продовольствия с мировых рынков, чем продают!

Но и это, конечно, еще не все:

— Зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим — все впустую, никто просто не слышит! По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций. А из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Европейский союз. Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше!

На Генеральной ассамблее ООН лидеры нескольких стран ЕС и Украины, в частности министр ее иностранных дел, доказывали, что это не так и что две трети украинского зерна на самом деле уходят именно в беднейшие страны, просто через европейские порты, но у российского президента другие данные.

— Повторю,— добавил Владимир Путин,— Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис. В этих условиях в рамках нашей стратегии развития сельского хозяйства мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность, снижать зависимость от импортных поставок, в том числе оборудования, техники, семян.

Эта зависимость и так, впрочем, падает: санкции снижают ее очень эффективно.

Губернаторы самых хлебных районов, выяснив отношения на полях битвы за урожай, теперь соревновались за то, кто лучше сможет поблагодарить за этот урожай господина Путина.

— Позвольте в первую очередь поблагодарить вас, Владимир Владимирович, правительство России за решение вопроса о стабилизации цен на горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения,— выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев,— в период весенних полевых работ и весенней посевной кампании, потому что, наверное, для аграриев важна стабильность, важна уверенность в завтрашнем дне!

Для остальных уже не очень.

— Такие меры поддержки правительства при вашем руководстве,— беспроигрышно продолжал губернатор Краснодарского края,— конечно, позволили нам достигнуть тех результатов, которые сегодня есть. А также поблагодарить за беспрецедентные меры государственной поддержки в объеме 4,8 млрд руб., которые позволят аграриям Кубани достичь еще более высоких результатов! Наши аграрии были обеспечены буквально всем необходимым, поэтому качественно провели весенние полевые работы!

Впрочем, слушать его было одно удовольствие не только Владимиру Путину. Ведь вести с полей и правда обнадеживают:

— Это позволило Краснодарскому краю получить, конечно, очень высокий урожай! — продолжал господин Кондратьев.— На сегодня в регионе собрано 13,4 млн тонн зерновых, зернобобовых, риса, из них 10,7 млн тонн — это пшеница. Это, конечно, рекордный урожай. Наверное, он самый рекордный в истории Кубани! При этом, здесь очень важно отметить, 90% — высокопродовольственное зерно третьего и четвертого класса. Такого раньше не было! Было большое количество, но качество, конечно, чуть-чуть отставало, а сегодня мы говорим и о количестве, и о качестве!

Дальше по идее вступает хор кубанских казаков.

Можно было бы процитировать и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, а также Ростовской области Василия Голубева, но, ей-богу, незачем: говорили примерно то же самое и в тех же победоносных тонах.

И вести с полей обнадеживали больше, чем сводки с фронта.

— Несмотря на определенное снижение темпов внешней торговли в связи с санкционным давлением,— говорил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев,— мы наращиваем поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки!

Вот они и произрастут Россией. А не Украиной.

— Что хотел бы сказать в завершение? — переспросил себя Владимир Путин.— Конечно, сегодня в условиях проведения специальной военной операции (СВО) и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится,— все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны. Это естественно, потому что связано и с драматическими событиями.

То есть сейчас президент России прямо говорил, надо полагать, о том, из-за чего форсированно начались референдумы: что если не предпринять немедленных политических действий, то можно не спасти и бросить своих в результате военных действий. Так, как кого-то не спасли после контрнаступления вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Впрочем, возможно, Владимир Путин имел в виду более общую ситуацию, когда вся СВО — одна большая спасательная операция. И главным тут в какой-то момент становится, чтобы спасение утопающих не стало делом рук самих утопающих. А также спасение спасателей — делом рук самих спасенных и спасшихся.

— Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу «хлеб — всему голова», этот закон никто не отменял,— говорил господин Путин.— И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших — с учетом того что еще и в мире происходит на продовольственных рынках. Поэтому я выражаю слова благодарности за то, что сделано до настоящего момента!

Наверное, Владимиру Путину все последнее время очень хотелось кого-нибудь хоть за что-нибудь наконец поблагодарить.

Но просто совсем некого и не за что было.