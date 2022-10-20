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Президент с «веслом»

Владимир Путин в Рязани испытал на себе снайперскую винтовку Драгунова

20 октября Верховный главнокомандующий Владимир Путин приехал в расположение Рязанского высшего воздушно-десантного училища, проверил состояние мобилизованных и остался им, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, более чем удовлетворен. Да и могло ли бы иначе? Нет, не могло.

Владимир Путин узнал у мобилизованного о его жизни

Владимир Путин узнал у мобилизованного о его жизни

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин узнал у мобилизованного о его жизни

Фото: пресс-служба президента РФ

Идея визита к мобилизованным возникла у Владимира Путина, по информации “Ъ”, несколько дней назад. Очевидно, не последнюю роль сыграли вопросы журналистов после саммитов в Астане (см. “Ъ” от 15 октября). Вопросы оказались сложные — например, про то, что один из мобилизованных, сотрудник московской мэрии, оказался на передовой и был убит, не успев толком подержать в руках оружие.

Министерство обороны предложило Верховному главнокомандующему для осмотра мобилизованных Рязанскую область. Минобороны и пресс-службы президента принципиально не сообщают, куда именно прилетел Владимир Путин, но судя по тому, что его встречал начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова полковник Руслан Евкодимов и начштаба воздушно-десантных войск страны генерал-лейтенант Анатолий Концевой, можно понять, что это и было десантное училище столицы ВДВ, какой Рязань считают все десантники, и даже те, которые служили в других местах, а уж это о чем-то говорит.

К тому же если военные одеты как десантники, говорят как десантники и ведут себя как десантники, то это, скорее всего, десантники.

На полигон Владимир Путин приехал на Toyota, одет был в теплый пуховик (воевать в таком неудобно, а вот надеть под него бронежилет — в самый раз).

С самого начала Владимир Путин знал про себя, что будет стрелять, иначе не взял бы в одну руку очки, а в другую — наушники.

Он давно этим не занимался на людях (а так-то бывает). Последний раз это случилось в парке «Патриот» на VIP-полигоне, и то почти без журналистов: Верховный главнокомандующий вдруг молча удалился вдоль насыпи с группой единомышленников, и журналисты только потом узнали, чем он занимался.

На этот раз он хотел продемонстрировать: да, он мысленно вместе с мобилизованными, и больше того, он — один из них.

— Навыки возвращаются быстро,— объяснял ему Руслан Евкодимов по дороге.— В течение двадцати дней.

И похоже, этим двадцати дням сильно позавидуют мобилизованные во многих других частях страны. Во-первых, двадцать — это много (этого достаточно даже для того, чтобы не просто вспомнить, как стрелять, а чтобы научиться стрелять), а во-вторых, из рязанского училища и правда, судя по всему, без навыков не отпустят.

— Анатолий Георгиевич, покажите,— предложил министр обороны Сергей Шойгу господину Концевому, когда им встретились, видимо, мобилизованные.

Анатолий Концевой показал мобилизованного:

— Отправляясь на выполнение задачи, военнослужащий имеет… Ну, во-первых, сам стоит экипированный… Разгрузочный жилет, оружие, соответственно, шлем…

Вроде Анатолий Концевой полностью описал внешний вид бойца. Но перед ним лежали еще вещи из рюкзака:

— Комплект нательного белья, притороченный спальник, коврик, маскхалат, и отдельно вот баул такой… Это с учетом грязи, осени…

Анатолий Концевой держал в руках солдатские сапоги. Еще одни, с теплыми вставками, были уже в руках с интересом разглядывающего их Верховного главнокомандующего.

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— В бауле исключительно обувь (позже выяснилось, что и зимняя шапка.— А. К.). Главное, чтобы она была,— констатировал генерал Концевой.— Вот в таком виде… Повернись (он обращался к бойцу.— А. К.)… В случае чего все это снимает, оставляет малый рюкзачок… В него кладет сухпаек и боекомплект…

Они подошли к стрелковой галерее. Тут слышна была страшная пальба. Владимир Путин подошел ближе. Стрельба усилилась. Вечер становился томным.

— Пули попадают в металлические гонги,— продолжал говорить генерал Концевой.— Дальность — 300 метров…

— Это по гонгу?..— переспрашивал президент, слыша цокающие металлические звуки.

— Да, идет поражение,— рассказывали ему.

Да, если бы такой сюжет попал на экраны федеральных телеканалов недели три назад, мобилизация шла, наверное, побоевитей.

Рядом уже пару минут маялся, видимо, мобилизованный, который мог рассказать о себе.

— Вы откуда? — заметил его господин Путин.

— Из Рязанской области.

— Местный? — переспросил президент.

Тот не сразу расслышал, но в конце концов кивнул.

— Когда служили?

— С 15-го по 16-й год…

— А здесь с какого времени находитесь?

— С 7 октября,— доложил боец.

В этот день Владимир Путин в Константиновском дворце (в Санкт-Петербурге.— “Ъ”) праздновал юбилей, свое 70-летие.

То есть оба начали отсчет в каком-то смысле с нуля.

— Навык восстанавливается? — решил, видимо, проверить слова Анатолия Концевого Владимир Путин.

— Так точно.

— Чувствуете себя уверенно?

— Так точно!

Больше им не о чем было, похоже, говорить. Все равно бы боец ведь ответил бы «Так точно».

— Патрон в патроннике? — только уточнил Владимир Путин.

— Так точно,— моментально среагировал боец.

Президент залег под сетку и произвел серию выстрелов из снайперской винтовки Драгунова (в войсках ее называют «весло».— “Ъ”). Звуки гонга были да, слышны.

Потом, уже закончив стрельбу и отойдя от бойца, президент вдруг вернулся:

— Семья у тебя какая?

— Дочка. Пять лет,— рассказал боец.

Видимо, жена уже бывшая. А дочь, конечно, бывшей не бывает.

Президент еще раз обнял бойца (наверное, хотел для близких что-то сделать, поэтому и спросил), теперь уже, наверное, с подлинным сочувствием, по-мужски.

— Справа здесь отрабатываем медицинскую подготовку…— рассказывал генерал-лейтенант Концевой.— Оказание доврачебной помощи… Далее — гидрокоптеры… А также неудобные ситуации в машине — с машиной…

Бойцы выпадали из одной дверцы, из другой, замирали, пока из побитой машины выпадут их товарищи, и бежали со всех ног подальше от Верховного главнокомандующего… Может быть, отводили от него беду…

— Противник справа!.. Слева! — неслось откуда-то.

Странно, и справа, и слева были только Верховный главнокомандующий и люди вокруг него. Вряд ли обучающиеся воспринимали их как учебные цели. Но сотрудники службы безопасности президента, и так на пределе готовности, еще больше, кажется, насторожились (среди таких звуков им работать с президентом, наверное, еще не приходилось).

— Командуют командиры штатных отделений,— прокомментировал Анатолий Концевой.

— Отрабатывается элемент неожиданности,— пояснил и Руслан Евкодимов.

Студенты могут заменить на рабочих местах ушедших на фронт сотрудников предприятий

Рядом заряжали боекомплект. Похоже, на скорость. Потом бойцы пошли в наступление на мишени, стоявшие в полный рост. Бойцы, в отличие от мишеней, пригибались, а потом стреляли с колена. Затем командиры долго отмечали карандашами изрешеченные мишени. Бойцы тем временем ползали и стреляли, стреляли, втыкая рядом с собой штык-ножи…

— С собой надо брать порядка восьми магазинов,— по дороге к выстроившимся очередным мобилизованным говорил Анатолий Концевой.

Мне казалось, это уже и так ясно.

— Откуда, ребята? — спрашивал бойцов президент.

И опять это была — да что ты будешь делать — Рязанская область.

— Когда служили?

— Полтора года назад…— сказал один.

— 10–11-й год…— добавил другой.

— Остались дома кредиты, выплаты, связанные с жильем?..

— Никак нет! — как один докладывали бойцы.

Конечно. Докладывали бы они тут Верховному, если бы остались.

— Просьбы есть?

— Никак нет!

Что ж, редко встретишь людей, которым и терять-то нечего.

Только на стрельбище в Рязанском десантном училище.

Андрей Колесников

Фотогалерея

Частичная мобилизация

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Мобилизированные в Ижевске

Мобилизированные в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге &lt;br>На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге
На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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Мобилизированные в Ижевске

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Пункты сбора мобилизованных в городе закрыты с 14:00

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие»,— отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге
На фото: закрытие временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мужчина снимает баннер с надписью «За мир» после закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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