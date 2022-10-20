Президент с «веслом»

20 октября Верховный главнокомандующий Владимир Путин приехал в расположение Рязанского высшего воздушно-десантного училища, проверил состояние мобилизованных и остался им, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, более чем удовлетворен. Да и могло ли бы иначе? Нет, не могло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин узнал у мобилизованного о его жизни

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин узнал у мобилизованного о его жизни

Фото: пресс-служба президента РФ

Идея визита к мобилизованным возникла у Владимира Путина, по информации “Ъ”, несколько дней назад. Очевидно, не последнюю роль сыграли вопросы журналистов после саммитов в Астане (см. “Ъ” от 15 октября). Вопросы оказались сложные — например, про то, что один из мобилизованных, сотрудник московской мэрии, оказался на передовой и был убит, не успев толком подержать в руках оружие.

Министерство обороны предложило Верховному главнокомандующему для осмотра мобилизованных Рязанскую область. Минобороны и пресс-службы президента принципиально не сообщают, куда именно прилетел Владимир Путин, но судя по тому, что его встречал начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова полковник Руслан Евкодимов и начштаба воздушно-десантных войск страны генерал-лейтенант Анатолий Концевой, можно понять, что это и было десантное училище столицы ВДВ, какой Рязань считают все десантники, и даже те, которые служили в других местах, а уж это о чем-то говорит.

К тому же если военные одеты как десантники, говорят как десантники и ведут себя как десантники, то это, скорее всего, десантники.

На полигон Владимир Путин приехал на Toyota, одет был в теплый пуховик (воевать в таком неудобно, а вот надеть под него бронежилет — в самый раз).

С самого начала Владимир Путин знал про себя, что будет стрелять, иначе не взял бы в одну руку очки, а в другую — наушники.

Он давно этим не занимался на людях (а так-то бывает). Последний раз это случилось в парке «Патриот» на VIP-полигоне, и то почти без журналистов: Верховный главнокомандующий вдруг молча удалился вдоль насыпи с группой единомышленников, и журналисты только потом узнали, чем он занимался.

На этот раз он хотел продемонстрировать: да, он мысленно вместе с мобилизованными, и больше того, он — один из них.

— Навыки возвращаются быстро,— объяснял ему Руслан Евкодимов по дороге.— В течение двадцати дней.

И похоже, этим двадцати дням сильно позавидуют мобилизованные во многих других частях страны. Во-первых, двадцать — это много (этого достаточно даже для того, чтобы не просто вспомнить, как стрелять, а чтобы научиться стрелять), а во-вторых, из рязанского училища и правда, судя по всему, без навыков не отпустят.

— Анатолий Георгиевич, покажите,— предложил министр обороны Сергей Шойгу господину Концевому, когда им встретились, видимо, мобилизованные.

Анатолий Концевой показал мобилизованного:

— Отправляясь на выполнение задачи, военнослужащий имеет… Ну, во-первых, сам стоит экипированный… Разгрузочный жилет, оружие, соответственно, шлем…

Вроде Анатолий Концевой полностью описал внешний вид бойца. Но перед ним лежали еще вещи из рюкзака:

— Комплект нательного белья, притороченный спальник, коврик, маскхалат, и отдельно вот баул такой… Это с учетом грязи, осени…

Анатолий Концевой держал в руках солдатские сапоги. Еще одни, с теплыми вставками, были уже в руках с интересом разглядывающего их Верховного главнокомандующего.

— В бауле исключительно обувь (позже выяснилось, что и зимняя шапка.— А. К.). Главное, чтобы она была,— констатировал генерал Концевой.— Вот в таком виде… Повернись (он обращался к бойцу.— А. К.)… В случае чего все это снимает, оставляет малый рюкзачок… В него кладет сухпаек и боекомплект…

Они подошли к стрелковой галерее. Тут слышна была страшная пальба. Владимир Путин подошел ближе. Стрельба усилилась. Вечер становился томным.

— Пули попадают в металлические гонги,— продолжал говорить генерал Концевой.— Дальность — 300 метров…

— Это по гонгу?..— переспрашивал президент, слыша цокающие металлические звуки.

— Да, идет поражение,— рассказывали ему.

Да, если бы такой сюжет попал на экраны федеральных телеканалов недели три назад, мобилизация шла, наверное, побоевитей.

Рядом уже пару минут маялся, видимо, мобилизованный, который мог рассказать о себе.

— Вы откуда? — заметил его господин Путин.

— Из Рязанской области.

— Местный? — переспросил президент.

Тот не сразу расслышал, но в конце концов кивнул.

— Когда служили?

— С 15-го по 16-й год…

— А здесь с какого времени находитесь?

— С 7 октября,— доложил боец.

В этот день Владимир Путин в Константиновском дворце (в Санкт-Петербурге.— “Ъ”) праздновал юбилей, свое 70-летие.

То есть оба начали отсчет в каком-то смысле с нуля.

— Навык восстанавливается? — решил, видимо, проверить слова Анатолия Концевого Владимир Путин.

— Так точно.

— Чувствуете себя уверенно?

— Так точно!

Больше им не о чем было, похоже, говорить. Все равно бы боец ведь ответил бы «Так точно».

— Патрон в патроннике? — только уточнил Владимир Путин.

— Так точно,— моментально среагировал боец.

Президент залег под сетку и произвел серию выстрелов из снайперской винтовки Драгунова (в войсках ее называют «весло».— “Ъ”). Звуки гонга были да, слышны.

Потом, уже закончив стрельбу и отойдя от бойца, президент вдруг вернулся:

— Семья у тебя какая?

— Дочка. Пять лет,— рассказал боец.

Видимо, жена уже бывшая. А дочь, конечно, бывшей не бывает.

Президент еще раз обнял бойца (наверное, хотел для близких что-то сделать, поэтому и спросил), теперь уже, наверное, с подлинным сочувствием, по-мужски.

— Справа здесь отрабатываем медицинскую подготовку…— рассказывал генерал-лейтенант Концевой.— Оказание доврачебной помощи… Далее — гидрокоптеры… А также неудобные ситуации в машине — с машиной…

Бойцы выпадали из одной дверцы, из другой, замирали, пока из побитой машины выпадут их товарищи, и бежали со всех ног подальше от Верховного главнокомандующего… Может быть, отводили от него беду…

— Противник справа!.. Слева! — неслось откуда-то.

Странно, и справа, и слева были только Верховный главнокомандующий и люди вокруг него. Вряд ли обучающиеся воспринимали их как учебные цели. Но сотрудники службы безопасности президента, и так на пределе готовности, еще больше, кажется, насторожились (среди таких звуков им работать с президентом, наверное, еще не приходилось).

— Командуют командиры штатных отделений,— прокомментировал Анатолий Концевой.

— Отрабатывается элемент неожиданности,— пояснил и Руслан Евкодимов.

Рядом заряжали боекомплект. Похоже, на скорость. Потом бойцы пошли в наступление на мишени, стоявшие в полный рост. Бойцы, в отличие от мишеней, пригибались, а потом стреляли с колена. Затем командиры долго отмечали карандашами изрешеченные мишени. Бойцы тем временем ползали и стреляли, стреляли, втыкая рядом с собой штык-ножи…

— С собой надо брать порядка восьми магазинов,— по дороге к выстроившимся очередным мобилизованным говорил Анатолий Концевой.

Мне казалось, это уже и так ясно.

— Откуда, ребята? — спрашивал бойцов президент.

И опять это была — да что ты будешь делать — Рязанская область.

— Когда служили?

— Полтора года назад…— сказал один.

— 10–11-й год…— добавил другой.

— Остались дома кредиты, выплаты, связанные с жильем?..

— Никак нет! — как один докладывали бойцы.

Конечно. Докладывали бы они тут Верховному, если бы остались.

— Просьбы есть?

— Никак нет!

Что ж, редко встретишь людей, которым и терять-то нечего.

Только на стрельбище в Рязанском десантном училище.

Андрей Колесников