Авиацию ФСБ отвели от посадки

Как стало известно “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд вынес оправдательный приговор по громкому уголовному делу в отношении трех старших офицеров управления авиации (УА) ФСБ. Они обвинялись в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа — возведении разборного комплекса казармы для летчиков арктического авиаотряда. Как считало обвинение, конструкция в итоге оказалась стационарной, хотя по техническому заданию должна была быть разборной, а также имела множество других недостатков. Между тем суд согласился с мнением защиты, которая уверяла, что офицеры, добросовестно исполняя свои служебные обязанности, не только строили нужное здание, но и экономили для государства бюджетные деньги. В итоге суд постановил, что отсутствует само событие преступления, освободив офицеров в зале суда и закрепив за ними право на реабилитацию.

Приговор по этому крайне неординарному уголовному делу вынес после полугода слушаний один из самых опытных военных судей страны Даниил Логачев, известный в бытность своей службы на Дальнем Востоке оправданием обвиняемых в катастрофе на атомной подлодке «Нерпа». Впрочем, если тот приговор основывался на позиции коллегии присяжных заседателей, то в случае с офицерами ФСБ судья принимал решение единолично. На само оглашение у него ушли считаные минуты, поскольку зачитывались только вводная и резолютивная части. Это связано с наличием в материалах дела документов с грифом секретности, а потому и часть заседаний проходила за закрытыми дверями.

Впрочем, мотивировки, которые вручили сторонам позже, всех интересовали меньше всего, так как в зале суда прозвучали главные слова — оправдать за отсутствием события преступления.

В результате подсудимые — начальник отдела материально-технического обеспечения УА ФСБ РФ полковник Юрий Кравченко, его заместитель, начальник 1-го отделения подполковник Артем Сохин, сотрудник того же подразделения майор Сергей Романов и предприниматель из Ставрополя Вазген Бабаханян — были немедленно освобождены конвоем. А суд им дополнительно разъяснил право на реабилитацию. Согласилась ли с таким решением прокуратура, пока неизвестно. В прениях сторон ее представители просили признать всех четырех фигурантов дела виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ), совершенных организованной группой и повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). По мнению гособвинителя, практически повторившего в пространной речи обвинительное заключение, все подсудимые должны провести в местах не столь отдаленных от шести с половиной до семи с половиной лет, лишиться своих офицерских званий и солидарно выплатить в казну сумму якобы причиненного ими ущерба, который составил всю сумму якобы не исполненного госконтракта — 63,5 млн руб. Пока на официальном сайте 2-го Западного окружного суда в карточке дела нет обязательных в таком случае пометок о подаче прокуратурой апелляционного представления.

«Мы полностью удовлетворены вынесенным решением, обоснованным и справедливым и единственно возможным, по нашему глубокому убеждению, в данном случае»,— заявил, в свою очередь, “Ъ” адвокат майора Романова Роман Ижокин. От дальнейших комментариев он предпочел воздержаться, отметив, что оправданные сейчас сосредоточились на общении с родными, восстановлении социальных связей и не хотят думать о чем-либо другом.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, Артем Сохин и Сергей Романов провели в столичном СИЗО-4 «Медведь» в общей сложности около полутора лет, а Юрий Кравченко и Вазген Бабаханян — несколько меньше, так как им в свое время мера пресечения была смягчена до домашнего ареста и запрета определенных действий соответственно.

Изначально в уголовном деле о хищении средств УА ФСБ, как сообщал “Ъ”, фигурировал только Вазген Бабаханян, а расследование велось следователями МВД Республики Коми, но потом его объединили с военным расследованием и по нему стали проходить офицеры.

Речь шла о хищении около 63,5 млн руб. при исполнении контрактов, заключенных между УА ФСБ и ООО «Асстрой» господина Бабаханяна в 2017–2019 годах.

Фирма взялась установить в Воркуте комплекс для размещения летного и инженерно-технического состава ФГКУ «Объединенный арктический авиаотряд». По версии ГВСУ СКР, которое завершало расследование, казарму предполагали сделать сборно-разборной, но в итоге объект оказался не отвечающим техзаданию. Кроме того, в нем якобы имелись множественные недостатки, исключающие саму возможность эксплуатации. А при заключении контракта, считало следствие, офицеры существенно занизили начальную цену, что не позволило участвовать в закрытом тендере расположенному в Балашихе 345-му механическому заводу, который мог поставить «продукцию надлежащего качества по выгодным для РФ ценовым условиям». При этом, утверждалось в материалах дела, начальник УА ФСБ генерал-лейтенант Борис Данилов был введен относительно сделки в заблуждение, поскольку полковник Кравченко представлял ему служебные записки с недостоверными сведениями. В итоге, как считало обвинение, были созданы «препятствия для участия в реализации ГОЗ добросовестных хозяйствующих субъектов, то есть ограничена и устранена конкуренция». Между тем, по версии защиты офицеров, которую поддержал военный суд, контракт с компанией господина Бабаханяна позволил не только построить нужное здание, которое сейчас эксплуатируется, но даже сэкономить бюджетные средства. Свои слова они подтверждали экспертизой, которую провело по собственной инициативе УА ФСБ, явно не верившее в виновность своих сотрудников, являвшихся, кстати, в свое время, несмотря на специальность «тыловиков», участниками боевых действий на Северном Кавказе.

«Суд скрупулезно изучил и взвесил все представленные доказательства и показания свидетелей, провел полноценное судебное следствие и сделал соответствующие выводы»,— кратко резюмировал господин Ижокин, подчеркнув безукоризненную организацию процесса, на котором председательствующий занимал, по его словам, четкую, порой даже жесткую, но беспристрастную позицию.

Сергей Сергеев