Арктический авиаотряд приземлился в суде

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Как стало известно “Ъ”, в Москве во 2-м Западном окружном военном суде на днях в закрытом режиме начнется рассмотрение по существу громкого уголовного дела, которое расследовалось в отношении группы старших офицеров управления авиации (УА) ФСБ. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Речь идет о возведении разборного комплекса казармы для летчиков арктического авиаотряда. Как считает обвинение, конструкция в итоге оказалась стационарной, хотя по техническому заданию должна была быть разборной, а также имела множество других недостатков. Между тем защита настаивает на полной невиновности чекистов, которые, по уверению адвокатов, не только построили нужное помещение, которое уже эксплуатируется, но и сэкономили бюджету большую сумму. Изучить это дело поручено одному из самых известных военных судей страны Даниилу Логачеву, рассматривавшему многие резонансные дела и, в частности, оправдавшему обвиняемых в катастрофе на атомной подлодке «Нерпа».

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, обвинительное заключение по уголовному делу сотрудников УА ФСБ было утверждено первым заместителем главного военного прокурора Евгением Ивановым около месяца назад. После чего материалы сразу же направили для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. Эта инстанция была выбрана не случайно, так как именно ей, а не гарнизонному суду подсудны дела, содержащие, как в данном случае, материалы с грифом секретности или относящиеся к государственной тайне. Это же обстоятельство обсуждалось на состоявшихся на днях под председательством судьи Сергея Кривошеева предварительных слушаниях. В итоге было принято решение о проведении процесса за закрытыми дверями. Напомним, что, как ранее сообщал “Ъ”, на скамье подсудимых оказались начальник отдела материально-технического обеспечения УА ФСБ РФ полковник Юрий Кравченко, его заместитель, начальник 1-го отделения подполковник Артем Сохин, сотрудник того же подразделения майор Сергей Романов и предприниматель из Ставрополя Вазген Бабаханян. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, продолжающим оставаться действующими офицерами фигурантам инкриминируется также злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ), совершенное организованной группой и повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 285.4 УК РФ), а бизнесмену — пособничество в этом преступлении. Все четверо свою вину, по данным “Ъ”, отрицают. При этом если господа Романов и Сохин содержатся в столичном СИЗО №4 «Медведь», то Юрий Кравченко и Вазген Бабаханян были в свое время освобождены из-под стражи под домашний арест и запрет определенных действий соответственно. Между тем необходимость строгой изоляции остальных следователи объясняли суду якобы имевшейся информацией о том, что чекисты якобы имеют опыт оперативной работы и пытались препятствовать ходу расследования.

Как ожидается, уже на следующей неделе в военном суде начнется рассмотрение материалов уголовного дела по существу. Примечательно, что процесс стартует с оглашения обвинительного заключения уже под председательством другого судьи — Даниила Логачева. Это стало неожиданностью для участников процесса, однако возражений не вызвало. Как пояснил один из них “Ъ”, принцип несменяемости судей применяется только во время самого процесса, но не действует на стадии предварительных слушаний. Между тем самого судью Логачева можно назвать одним из самых известных военных юристов страны. Уроженец Крыма, он начинал карьеру как военный следователь, после чего стал судьей Тихоокеанского флотского военного суда. Именно в этом качестве он на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор обвиняемым по громкому делу о гибели 20 человек на атомной подводной лодке «Нерпа». Позже, уже после перевода в Москву, судья два года назад заочно приговорил к шести годам лишения свободы экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, признав его виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Напомним, что изначально в уголовном деле о хищении средств УА ФСБ фигурировал только Вазген Бабаханян, а расследование велось следователями МВД Республики Коми, но потом его объединили с военным расследованием и в нем стали фигурировать офицеры. Речь шла о хищении около 63,5 млн руб. при исполнении контрактов, заключенных между УА ФСБ и ООО «АсСтрой» господина Бабаханяна в 2017–2019 годах. Фирма взялась установить в Воркуте комплекс для размещения летного и инженерно-технического состава ФГКУ «Объединенный арктический авиаотряд». По версии ГВСУ СКР, которое завершало расследование, казарму предполагали сделать сборно-разборной, но в итоге объект оказался не отвечающим техзаданию. Кроме того, в нем якобы имелись множественные недостатки, исключающие саму возможность эксплуатации. А при заключении контракта, считает следствие, офицеры существенно занизили начальную цену, что не позволило участвовать в закрытом тендере расположенному в Балашихе 345-му механическому заводу, который мог поставить «продукцию надлежащего качества по выгодным для РФ ценовым условиям». При этом, говорится в деле, начальник УА ФСБ генерал-лейтенант Борис Данилов был введен относительно сделки в заблуждение, поскольку полковник Кравченко представлял ему служебные записки с недостоверными сведениями. В итоге, по мнению следствия, были созданы «препятствия для участия в реализации ГОЗ добросовестных хозяйствующих субъектов, то есть ограничена и устранена конкуренция».

Между тем, по версии защиты офицеров, контракт с компанией господина Бабаханяна не только позволил возвести нужное здание, которое сейчас эксплуатируется, но также сэкономить бюджетные средства. Так как, по их мнению, другие предприятия готовы были выполнить те же работы за гораздо большие деньги, причем не обязательно высокого качества. По словам адвокатов, уже в ходе следствия сумма якобы причиненного ущерба сократилась до 18 млн — суммы прибыли, полученной самим Вазгеном Бабаханяном, а данные о том, что офицеры что-то получили сами, якобы отсутствуют вообще. Также отмечалось, что они, хоть и являются участниками боевых действий на Северном Кавказе, оперативной работой не занимались, будучи сотрудниками МТО, и никогда следствию препятствовать не хотели. Кроме того, проведенная по заказу самой ФСБ экспертиза, как сообщал “Ъ”, признала здание казармы все же разборным. При этом само помещение специалисты также назвали вполне пригодным для безопасного использования арктическими летчиками и обслуживающим персоналом, хотя и требующим небольших доработок. В конце января этого года было объявлено об окончании расследования, материалы которого составили 85 томов. Но уже в марте следователи неожиданно обратились в военный суд с ходатайством об ограничении одного из обвиняемых и его защиты в сроках ознакомления, которое было удовлетворено. Как правило, адвокатам и их подзащитным дается пусть небольшой, но все же реальный срок для чтения оставшихся документов. Однако в данном случае 235-й гарнизонный военный суд дал им всего одни сутки на изучение 12 томов. Впрочем, эта спешка никак не сказалась на готовности офицеров отстаивать до конца свое честное имя. «Мой подзащитный чувствует себя хорошо, жалоб не имеет, готов к борьбе в суде, намерен доказать невиновность»,— кратко заявил “Ъ” адвокат Сергея Романова Роман Ижокин, отметив, что он и его доверитель надеются на «справедливое и обоснованное решение суда».

Сергей Сергеев