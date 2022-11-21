Рекомендации решено оставить без послаблений

До конца года в Госдуму может быть внесен законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете, дающий возможность их отключать. Несмотря на многочисленную критику со стороны отрасли, авторы планируют оставить самое широкое толкование: под требования в текущей версии могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковики и маркетплейсы. Последние оценивают потери от нового регулирования в 100 млрд руб. в год. Полное отключение рекомендательных алгоритмов потребует от сервисов поддержания двух версий платформы, объясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с одной из последних версий законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ, который разрабатывает зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Версия документа, которая есть в распоряжении “Ъ”, предполагает максимально широкое регулирование. Из нее следует, что обеспечивать возможность «полного или частичного» отказа пользователей от применения рекомендательных технологий должны все владельцы сайтов или информационных систем, которые используют такие технологии. Таким образом, под действие проекта могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и другие сервисы.

По словам двух собеседников, проект предварительно направлен в аппарат Госдумы, а внести его планируется до конца года. Источники “Ъ” говорят, что в процессе обсуждения документ претерпевал ряд изменений, но в итоге авторы решили оставить максимально широкое толкование, а поправки вносить ко второму чтению. Законопроект действительно находится в высокой стадии готовности и его концепция предполагает ответственный подход к использованию рекомендательных алгоритмов от всех участников рынка в целях защиты прав пользователей и недопущения манипуляций со стороны цифровых платформ, подтвердил “Ъ” Антон Горелкин. «Рассматривать его влияние на отдельные сервисы или направления, на мой взгляд, было бы неправильно»,— сказал он.

Также из проекта следует, что Роскомнадзор сможет запрашивать у владельцев информационных ресурсов данные, связанные «с предоставлением или распространением информации с применением рекомендательных технологий». Их необходимо предоставлять в течение десяти дней после получения запроса.

Регулирование рекомендательных сервисов обсуждается с 2021 года (см. “Ъ” от 15 октября). Исходно депутаты обосновывали его необходимость тем, что контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов в Facebook, Instagram (площадки заблокированы в России, принадлежат Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена), YouTube и других ресурсах, повышает риски социальных конфликтов. Против инициативы в разное время выступали владельцы соцсетей и поисковых систем, включая VK и «Яндекс» (см. “Ъ” от 27 мая), онлайн-кинотеатры, а также технологические стартапы, разрабатывающие рекомендательные алгоритмы (см. “Ъ” от 17 июля).

Принятие законопроекта в части интернет-торговли «отбросит рынок в прошлое», считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «Без рекомендательных алгоритмов интернет-магазины превратятся в каталоги, которые использовались 20 лет назад»,— сказал он. Потери отрасли от введения регулирования он оценил в более чем 100 млрд руб. ежегодно. В Минцифры не ответили “Ъ”. «Яндекс», VK, МТС, Ozon и «Авито» отказались от комментариев.

До сих пор речь шла, скорее, о рамочном регулировании, в части требований о прозрачности, возможности отключения рекомендации, отметил директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. По его словам, распространение регулирования на все интернет-сервисы, включая коммерцию, приведет к необходимости пересмотра ими бизнес-модели. «Наличие или отсутствие тонкой алгоритмической настройки как раз и составляет разницу между доходностью или убыточностью сервиса, часто бесплатного для пользователей, а также негативно скажется на развитии технологий»,— говорит он. По словам Карена Казаряна, АНО готовит консолидированную позицию бизнес-сообщества для дальнейшего обсуждения.

Собеседник “Ъ” в IT-отрасли говорит, что частично отключать рекомендательные технологии технически невозможно, а полное их отключение потребует затрат — «это повлечет необходимость поддержки не менее двух версий платформы». Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович добавляет, что в части маркетплейсов «путь какого-либо товара до пользователя станет дольше: помимо того что пострадает экономика процессов, могут возрасти затраты на технологические решения».

Анастасия Гаврилюк, Юлия Тишина