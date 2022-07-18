Рекомендации не даются

Технологические стартапы, которые разрабатывают рекомендательные алгоритмы для сайтов и цифровых сервисов, выступили против законопроекта, дающего пользователям возможность их отключать. В текущей версии под действие документа попадают любые приложения и интернет-сайты вне зависимости от размера аудитории. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает ввести исключение для сервисов персонализированных рекомендаций или ограничить круг субъектов регулирования соцсетями и видеохостингами. Но последние тоже резко против новых требований. Авторы инициативы обещают учесть все опасения и доработать ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новые нормы законопроекта о рекомендательных алгоритмах, который готовит комитет по информполитике Госдумы, вызвали критику технологических стартапов, для которых рекомендательный алгоритм — ядро сервиса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автор законопроекта, депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Инициатива обсуждалась 13 июля на площадке ФРИИ (основан Агентством стратегических инициатив, в портфеле более 300 компаний). Согласно документу, онлайн-платформы могут обязать обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, которые формируют в их ленте специально подобранный контент, а также предупреждать об их применении.

Собеседники “Ъ”, участвовавшие во встрече, утверждают, что в текущей версии инициатива регулирует технологию, а не отдельные категории информационных ресурсов или сервисов, что распространяет действие норм фактически на неограниченный круг компаний в разных отраслях. Исходно предполагалось, что под действие законопроекта попадут только соцсети, новостные и поисковые агрегаторы, аудиовизуальные сервисы, включая видеохостинги. По словам другого источника “Ъ”, на встрече с депутатом были также VK и «Яндекс». Ранее они уже выступали против законопроекта (см. “Ъ” от 27 мая).

Ключевая проблема в том, что документ не определяет четко субъект регулирования, рассказала директор по правовым инициативам во ФРИИ Александра Орехович: «Сейчас круг субъектов регулирования не ограничивается только значимыми ресурсами, а фактически включает любые приложения и интернет-сайты вне зависимости от размера аудитории. Кроме того, формально юридически под регулирование подпадают компании, в которых рекомендательные технологии используются исключительно по запросу самих пользователей, то есть пользователь заходит на сайт и предоставляет информацию о себе или доступ к ней именно с целью разработки рекомендаций, например, по развитию карьеры».

Также, отмечает госпожа Орехович, в законопроекте неоднозначно решен вопрос того, выступают ли субъектом регулирования b2b-сервисы: «Не ясно, будет ли сервис, чей алгоритм "встроен" в работу сайта, нести равный объем обязанностей перед пользователем, что и владелец сайта или информсистемы».

По итогам встречи ФРИИ направил депутату рекомендации (есть у “Ъ”) по доработке законопроекта. Фонд предлагает исключить из-под его действия сервисы персонализированных рекомендаций по запросу конкретных пользователей или ограничить круг субъектов регулирования владельцами социальных сетей и видеохостингов, а также передать ответственность за установление критериев раскрытия рекомендательных алгоритмов саморегулируемой организации.

В ассоциации «Интернет-видео» согласны с позицией ФРИИ. Целесообразно было бы сузить область применения нормы до сайтов с пользовательским контентом или же прямо вывести из-под него определенные законом категории информационных ресурсов, например, аудиовизуальные сервисы (АВС), сказал “Ъ” ее глава Алексей Бырдин: «Если цель разрабатываемого закона — дать пользователю возможность самостоятельно выбирать контент, то в АВС это реализовано изначально. Есть статичные жанровые и алфавитные указатели, контекстный поиск по каталогу». Включение АВС в контур регулирования не даст никакой ценности зрителям, но, напротив, ухудшит его пользовательский опыт, считает эксперт.

Антон Горелкин сообщил “Ъ”, что «проводит детальное обсуждение законопроекта с отраслью, чтобы найти оптимальный баланс между интересами рынка и интересами граждан». Многие замечания и предложения, которые прозвучали как на встрече с крупными игроками, так и со стартапами, будут проработаны перед внесением на рассмотрение Госдумы, добавил он.

Юлия Тишина