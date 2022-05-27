Контент себя зарекомендовал

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Онлайн-платформы против законопроекта об отключении алгоритмов

VK и «Яндекс» выступают против нормы законопроекта о рекомендательных алгоритмах, дающей возможность их отключать. Во многом именно алгоритмы сейчас формируют в соцсетях, видеосервисах и поисковиках набор контента, который видит пользователь. Так, в «VK Клипах», которые конкурируют с TikTok, до 97% просмотров приходится на рекомендации. По мнению компаний, отказ от рекомендаций серьезно ухудшит их позиции. Эксперты полагают, что при возможности эту опцию отключит треть пользователей. Авторы документа обещают обсудить его с рынком.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам источника “Ъ”, близкого к Госдуме, 27 мая на экспертном совете партии «Единая Россия» запланировано обсуждение законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ перед его внесением на рассмотрение нижней палатой парламента. Три собеседника “Ъ” на IT-рынке утверждают, что против документа уже выступили «Яндекс» и VK.

Речь идет о законопроекте, разработанном зампредом комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным. По документу онлайн-платформы могут обязать обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, которые формируют в его ленте специально подобранный контент, а также предупреждать об их применении. Требование могут распространить на соцсети, новостные и поисковые агрегаторы, аудиовизуальные сервисы, включая видеохостинги. Как сообщали «Ведомости» 19 мая, законопроект планируется принять в первом чтении до конца сессии.

В случае с «Яндексом», поясняет один из источников “Ъ”, новые нормы затрагивают поисковик: «Регулирование рекомендательных алгоритмов поисковых систем избыточно, поскольку они уже регулируются отдельными законами и на них наложены обязанности при распространении информации».

Другой собеседник “Ъ” добавляет, что один из главных вопросов к законопроекту в том, что из-за возможности отключения рекомендаций пользователями может резко снизиться время, проводимое ими во всех сервисах компании.

VK опасается, что требования помешают развитию новой платформы «VK Видео», которую планируется запустить в качестве отдельного приложения до конца года, объясняет собеседник “Ъ” в крупной IT-компании: «Одним из основных преимуществ платформы должен стать рекомендательный алгоритм, способный соперничать с YouTube». Такой алгоритм использует и «VK Клипы».

Из презентации технического директора «VK Видео» Александра Тоболя для разработчиков (есть у “Ъ”) следует, что 97% просмотров коротких роликов в «VK Клипах» (аналог TikTok) приходятся на рекомендации.

В «VK Видео» алгоритмы используются в том числе для генерирования обложек роликов, говорится в презентации: для одного и того же видео «умные» обложки повышают конверсию до 15% против 0,5% при случайном выборе кадра. В VK и «Яндексе» отказались от комментариев. Антон Горелкин на вопросы “Ъ” о том, как отрасль отнеслась к законопроекту, не ответил.

Как депутаты обратили внимание на рекомендательные алгоритмы соцсетей

Авторы документа взяли за основу китайский опыт: в марте в стране вступил в силу закон, по которому пользователи должны иметь возможность отказаться от получения рекомендаций на онлайн-платформах. В России идею обосновывали тем, что рекомендации могут «создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение». Политическая сторона проблемы стала основной с началом военных действий на Украине.

Антон Горелкин уверял, что хуже всего ситуация с YouTube, который «участвует в информационной войне»: «Ему достаточно перенастроить рекомендательные алгоритмы, чтобы антироссийский контент доставлялся не только тем, кто интересуется политикой, а максимально широкому кругу».

Ограничение рекомендаций снизит возможности платформ адекватно подбирать видео, то есть людям будет неинтересно пользоваться сервисами, объясняет сопредседатель комитета по нативной рекламе Ассоциации развития интерактивной рекламы Анна Доскач: «Время, которое пользователь проводит на платформе,— системообразующий фактор». Доля пользователей, которая при принятии закона откажется от рекомендаций, по мнению эксперта, будет зависеть в первую очередь от заметности кнопки отключения. В оценке, считает она, можно ориентироваться на долю пользователей, блокирующих рекламные баннеры, которых «примерно треть».

Юлия Тишина, Никита Королев, Юрий Литвиненко

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