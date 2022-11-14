Кому на Руси писать хорошо

Граждане, обращающиеся в Госдуму, чаще всего пишут ее спикеру Вячеславу Володину, следует из данных онлайн-приемной нижней палаты. В число лидеров по обратной связи также входят депутат от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Михаил Делягин, Александр Хинштейн из «Единой России» (ЕР) и Анжелика Глазкова (КПРФ), причем господа Делягин и Глазкова впервые избрались в Думу в прошлом году. СРЗП лидирует среди оппозиционных фракций по числу полученных обращений. Среди главных тем жалоб — ЖКХ и пенсии, а за последний месяц — частичная мобилизация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно статистике сайта «Приемная Госдумы», больше всего обращений граждан в 2022 году — 7666 (по данным на 13 ноября) — получил спикер Вячеслав Володин (ЕР). По словам источника “Ъ” в Думе, основные темы обращений, в частности, за последний месяц — это «поддержка гражданами специальной военной операции, вопросы, связанные с мерами поддержки солдат, офицеров, добровольцев (также обращения принимались в Telegram-канале спикера), и тема, связанная с необходимостью принятия закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Именно просьбами граждан господин Володин объяснял спешку с принятием в ходе этой сессии законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Следом за спикером идет Михаил Делягин, избравшийся в Думу от СРЗП в 2021 году: ему было направлено 2709 обращений. Как рассказал он “Ъ”, в основном люди жалуются ему на проблемы пенсионной системы, когда «пенсионные фонды не признают трудовой стаж, и это массовое явление». Второй блок проблем связан с невозможностью расплачиваться по кредитам в связи с потерей работы. В октябре было много жалоб на нарушения при частичной мобилизации, говорит депутат: к примеру, в Пензенской области призвали в пулеметчики мужчину без боевого опыта и указательного пальца правой руки. Кроме того, эсеру присылают «советы по обустройству России».

По словам господина Делягина, отправители «не понимают, что он не единоросс» и его влияние ограничено, но он может обратить внимание органов власти на проблему. Хотя депутат представляет в Думе Москву, республику Марий Эл, Тульскую и Пензенскую области, пишут ему со всей России. Такую популярность он связывает с тем, что его «часто показывают по телевизору и помнят еще с 90-х годов, когда он создавал государство» (во второй половине 90-х Михаил Делягин был советником главы МВД Анатолия Куликова, первых вице-премьеров Бориса Немцова и Юрия Маслюкова).

В тройку лидеров по числу полученных онлайн-обращений (свыше 2 тыс.) входит также глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн (ЕР). Он пояснил “Ъ”, что на самом деле обращений больше: отдельным каналом обратной связи стали соцсети, только во «ВКонтакте» депутат ежедневно получает по несколько десятков сообщений. По словам господина Хинштейна, избиратели его округа в Самарской области жалуются на ветхое жилье, дороги, водоснабжение небольших поселков, нехватку детских садов и школ, а на федеральном уровне чаще всего обращаются с проблемами уголовного преследования, неисполнения решения суда, перерасчета пенсий.

Самая популярная по числу обращений из депутатов КПРФ — Анжелика Глазкова (супруга оппозиционного политика Николая Платошкина), также впервые избранная в Думу в прошлом году. Она представляет Алтай, Туву и Алтайский край, но тоже получает письма и из других регионов. Обращаются на самые разные темы, и очень часто это жалобы на нарушения прав человека в системе ФСИН, рассказала “Ъ” госпожа Глазкова. Особенно их стало много, когда депутат посетила несколько колоний и СИЗО. «Я отвечаю всем оперативно, часто звонят в кабинет и удивляются, что могут дозвониться, а молва быстро расходится»,— отметила она, добавив, что помочь удается примерно в половине случаев.

В первую десятку рейтинга входят также три единоросса — первый замглавы комитета по экологии Владимир Бурматов (в прошлом созыве возглавлял тот же комитет), вице-спикер Петр Толстой и первый замглавы комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая (возглавляет комитет коммунист Нина Останина). Господину Толстому (представляет Москву) пишут по проблемам ЖКХ, образования, защиты русского языка (просят, например, исключить англицизмы, изменить программу по русскому языку, внимательнее следить за ошибками в учебниках и книгах) и многодетных семей, сообщил “Ъ” помощник депутата: «ЖКХ не наша тема, но квартирный вопрос всегда был самым больным, думаю, у всех остальных депутатов такая же ситуация». В основном просят помочь, когда «не могут пробиться через официальные структуры исполнительной власти», пояснил собеседник.

В десятку самых популярных адресатов входят еще два депутата СРЗП — лидер партии Сергей Миронов и глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская (в двух предыдущих созывах — председатель комитета по ЖКХ). К господину Миронову, как рассказал он “Ъ”, обращаются по проблемам медицины, образования, экологии, ЖКХ, роста цен, безработицы. Отдельным блоком, говорит политик, в последнее время стали проблемы, возникшие во время проведения частичной мобилизации. Кроме того, по его словам, граждане обращаются в случае острых критических моментов: так, недавно ему написала мать восьми детей из Орловской области, у которой сгорел дом. Замыкает десятку лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Меньше всего обращений пришло на имя депутата от ЛДПР Андрея Свинцова (119, Москва), получившего мандат только в июне этого года, а также единороссов-одномандатников Айдына Сарыглара (172, Тува), Джашарбека Узденова (177, Карачаево-Черкесия) и Александра Полякова (178, Тамбовская область).

По числу обращений, направленных фракциям, лидирует ЕР (62% от всех обращений), а из оппозиции — СРЗП (12%). У КПРФ и ЛДПР по 10% обращений, у «Новых людей» — 6%. «Думаю, граждане видят профессионализм наших депутатов и бескомпромиссную работу в интересах людей без оглядки на исполнительную (региональную) власть. Например, наша Галина Петровна Хованская — наглядное тому свидетельство: лучший специалист в стране по вопросам ЖКХ»,— прокомментировал этот результат господин Миронов.

С точки зрения географии обращений большинство из них пришло из Москвы (свыше 60 тыс.), Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей. Реже всего пишут в Думу из Бурятии (всего 9 обращений за год). Из думских комитетов самым популярным у граждан в 2022 году был комитет по безопасности и противодействию коррупции, а в октябре, после объявления частичной мобилизации,— комитет по обороне. Вместе с тем число обращений в октябре (около 20 тыс.) оказалось в разы меньше, чем в ноябре прошлого года, когда был внесен законопроект о QR-кодах (свыше 87 тыс.).

Электронная приемная Думы нередко используется для массовых рассылок, поэтому и сами обращения, и ответы на них бывают однотипными, отмечает политолог Павел Склянчук. А список депутатов-лидеров, по его мнению,— это прежде всего срез резонансных общественных тем в этом году. «Экономисту Делягину пишут про рост цен, Бурматову шлют петиции зоозащитники, Хинштейну и Толстому пишут про запрет ЛГБТ-пропаганды, а Хованской жалуются на высокие тарифы ЖКХ»,— полагает господин Склянчук. Что касается обращений, связанных с мобилизацией и СВО, то здесь лидерами могут быть другие депутаты, использовавшие прежде всего свои соцсети. Лидерство же фракции СЗРП является результатом системной работы партийного аппарата с обращениями граждан, «широкой известности в узких кругах» отдельных ее депутатов, и в целом электорат левых всегда был более склонен к переписке с органами власти, резюмирует эксперт.

Мария Макутина