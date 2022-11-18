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Коммерсантъ FM
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Россияне предпочитают «токсичную» валюту

Мониторинг рынков

В опубликованном вчера «Обзоре рисков финансовых рынков» за октябрь ЦБ рассказал о дефиците валютной ликвидности. Он стал результатом возросшего «риска расширения санкций и оттока валютных обязательств» из банков. В первой половине прошлого месяца отток средств юридических и физических лиц (на $9,4 млрд) фиксировался на фоне необходимости урегулировать открытую валютную позицию. Банки не смогли оперативно и синхронно снизить валютные активы, замечает регулятор.

«На фоне опасений участников клиринга по поводу расширения санкций сократилось и предложение валюты на внутреннем рынке,— говорится в обзоре.— Из-за западных санкций, заморозивших почти половину золотовалютных резервов, ЦБ не мог помочь банкам покрыть дефицит валюты на рынке за счет операций валютный своп». Спасло ситуацию только то, что в октябре санкционных действий против НКЦ (клирингового центра Мосбиржи) не последовало. Хотя ситуация с притоком валюты нормализовалась, происшедшее заставляет ЦБ рекомендовать банкам активнее проводить работу по девалютизации активов.

Факторы, породившие дефицит валютной ликвидности в октябре, сокращали и объем торгов «токсичными» валютами (доллар и евро), поясняют авторы обзора. Так, доля валют дружественных стран (преимущественно юаня) на биржевом рынке продолжила расти — в октябре до 31% от объема торгов против 27% в сентябре. Основные покупатели «дружественной» валюты — экспортеры (см. график). Впрочем, «основными нетто-покупателями валюты на бирже оставались банки, не относящиеся к системно значимым, приобретавшие валюту для импортеров, а также иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов», отмечают в ЦБ. Объем таких покупок увеличился в октябре до 677,6 млрд с 531,6 млрд руб. в сентябре, прежде всего — за счет операций россиян, открывших счета в дружественных странах, а также обслуживания параллельного импорта. Физические лица в октябре увеличили нетто-покупки валюты, купив ее на биржевом и внебиржевом рынках на сумму 73,8 млрд руб.— при этом 70,9 млрд руб. пришлись на «токсичную» валюту, юаней было куплено всего на 2,9 млрд руб. Покупки долларов и евро, как и месяцем ранее, осуществлялись физлицами через биржу (на 115,7 млрд руб.), на внебиржевом рынке этих валют было продано на 44,9 млрд руб.

Артем Чугунов

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