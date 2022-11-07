«Альфа» пригласила «Эксперта»

Как стало известно “Ъ”, «Альфа-Лизинг» купил «Эксперт-Лизинг» — одного из крупнейших региональных игроков. Сделка оценивается в 3–3,5 млрд руб. и позволит «Альфа-Лизингу» диверсифицировать бизнес, оптимизировать взаимодействие с малыми и средними предприятиями и наладить работу с рядом китайских поставщиков техники. Число сделок M&A на рынке лизинга будет расти, в том числе потому, что игроки заинтересованы в приобретении портфеля и клиентской базы ушедших с рынка иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Один из крупнейших игроков в Уральском федеральном округе (УФО) «Эксперт-Лизинг» сменил собственника. Новым владельцем компании стал «Альфа-Лизинг». Там пояснили, что сделка «поможет укрепить позиции на рынке лизинга транспорта и оборудования, кроме того, компания заинтересована в развитии своего присутствия в регионе». В отношении других возможных приобретений в «Альфа-Лизинге» подчеркнули, что «всегда открыты для диалога», но сейчас «конкретные сделки не рассматриваются».

«Эксперт-Лизинг» работает на рынке лизинга авто и техники для малого и среднего бизнеса с 2006 года. Согласно рэнкингу «Эксперт РА» за первое полугодие, компания находилась на 25-м месте по объему портфеля — 31,5 млрд руб. По объему нового бизнеса компания занимает 15-е место — 8 млрд руб. Объем портфеля «Альфа-Лизинга» по итогам первого полугодия составил 95,5 млрд руб., нового бизнеса — 57 млрд руб. По данным «Эксперт РА», за первое полугодие 2022 года объем нового бизнеса всех лизинговых компаний составлял 770 млрд руб.

Сумму сделки ее участники не раскрывают. По оценкам управляющего директора ИК «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, «Эксперт-Лизинг» может стоить около 3–3,5 млрд руб. Капитал компании более 2,5 млрд руб.

Портфель «Альфа-Лизинга» в 8,2 раза больше, чем у «Эксперт-Лизинга», по новому бизнесу отставание сопоставимое, так что их слияние не приведет к существенным переменам, поясняет господин Александров. Однако после сделки «Альфа групп» сможет получить доступ к некоторым китайским производителям спецтехники, кроме того, объединенная компания займет второе место в УФО и будет уступать только «Газпромбанк-Лизингу», добавляет эксперт.

Также «Альфа-Лизинг» сможет расширить компетенции в работе с малым и средним бизнесом — он составлял более 70% портфеля приобретаемой компании, отмечает господин Александров. «"Альфа-Лизинг" приобретает проверенную клиентскую базу, развитую сеть региональных офисов, отлаженную систему бизнес-процессов и уровня корпоративного управления совместно с командой управленцев»,— добавляет младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина.

Сделка «Альфа-Лизинга» и «Эксперт-Лизинга» стала еще одним подтверждением тенденции на укрупнение, сложившейся в отрасли и усилившейся на фоне трудностей 2022 года, сходятся во мнении эксперты. «Несколько последних лет можно было видеть отдельные сделки по покупке крупными игроками успешных на рынке, преимущественно розничных лизинговых компаний,— отмечает госпожа Советкина.— Уход крупных иностранных компаний в связи с наложенными санкционными ограничениями усилил ранее наметившийся тренд на укрупнение». В целом волатильность располагает к перераспределению бизнеса между участниками, так что мы увидим больше сделки слияний и поглощений, особенно на фоне роста роли государства в экономике, согласен господин Александров.

Наиболее интересными для покупки компаниями могут стать игроки среднего масштаба, в том числе сильные региональные, имеющие развитую филиальную сеть компании, считают эксперты. При этом в части бизнеса наиболее привлекательно выглядят диверсифицированные по сегментам компании, работающие в том числе в сегменте строительной техники и спецтехники, полагает Зоя Советкина. «Лизинговые компании иностранных брендов также могут стать хорошей инвестицией, но это инвестиция в клиентскую базу, которая отличается большой долей повторных клиентов с хорошей платежной дисциплиной,— полагает господин Александров.— Это подразумевает, что у потенциальных покупателей не будет интереса к операционной составляющей бизнеса, значит сделки могут быть только с существенными дисконтами — 30–40% к капиталу компаний».

Крупнейшие лизинговые компании по итогам 2021 года Наименование компании Чистые инвестиции в лизинг (млрд руб.)* Выручка от лизинга (млрд руб.)* Активы (млрд руб.)* «Сбербанк Лизинг» (ГК) 352,4 44,0 628,5 «ВТБ Лизинг» 329,7 62,1 526,0 ГТЛК 315,4 93,6 1071,5 «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 215,4 22,7 274,4 «Альфа-Лизинг» (ГК) 158,5 12,8 173,2 «Европлан» 144,6 25,5 171,0 «РЕСО-Лизинг» 86,4 15,2 97,3 «Балтийский лизинг» (ГК) 71,2 9,8 80,0 «Росагролизинг» 69,4 5,4 103,4 «Юникредит Лизинг» 41,4 3,9 45,3 «Совкомбанк Лизинг» 24,0 2,4 26,4 «Интерлизинг» 21,2 3,5 25,9 «Эксперт-Лизинг» 19,2 2,7 20,7 Универсальная лизинговая компания 19,0 3,6 24,1 «Регион Лизинг» 18,7 2,7 37,8 «Дойче Лизинг Восток» 17,2 2,1 17,9 «Восток-Лизинг» 15,7 1,9 16,7 «Комацу БОТЛ Финанс СНГ» 12,6 1,3 13,8 «Ураллизинг» (ГК) 12,1 2,2 13,5 «Элемент Лизинг» 11,3 1,1 13,7 *На основе отчетности по МСФО. ГК — группа компаний. По данным «Эксперт РА».

Полина Трифонова