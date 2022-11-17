Рекорд взаймы

На фоне активного привлечения средств в бюджет со стороны Минфина ярко выступил Сбербанк. Он провел подписку на два выпуска двухлетних бондов на 120 млрд руб. В этом году это рекордное размещение корпоративных облигаций. После рекордных размещений Минфина и Сбербанка можно ожидать активизации корпоративных заемщиков и банков, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

После успешного размещения Минфина корпоративные заемщики активизировали привлечение на долговом рынке. В четверг, 17 ноября, Сбербанк закрыл книгу заявок по размещению двух выпусков двухлетних облигаций суммарным объемом 120 млрд руб. По обоим выпускам купонная ставка была установлена на уровне 9% годовых, что соответствует доходности к погашению около 9,2% годовых.

Это стало рекордным привлечением корпоративным эмитентом в этом году.

Причем для Сбербанка выпуск на 100 млрд руб. стал крупнейшим из обращающихся на рынке.

Как отмечает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев, до настоящего времени самый большой выпуск классических облигаций Сбербанка был на 41 млрд руб. Итоги технического размещения на бирже, которое состоится 18 ноября, покажут, насколько выпуски были рыночными. «В истории Сбербанка были как очень популярные среди инвесторов выпуски с тысячами участников, так и не совсем рыночные — с несколькими участниками»,— отмечает господин Тунев.

120 миллиардов рублей привлек Сбербанк при размещении двух выпусков классических облигаций

В последний раз крупнейший российский банк выходил с размещением классических облигаций с фиксированным купоном ровно год назад, в ноябре 2021-го. В текущем году крупные банки в основном размещали инвестиционные и структурные облигации, ориентированные на состоятельных инвесторов. Только в октябре было размещено почти три десятка выпусков таких облигаций на 5,5 млрд руб. Доходность таких бумаг обычно зависит от стоимости базовых активов и определенных событий, тогда как по классическим бондам доходность фиксируется на весь срок. «У банков было достаточно ликвидности, и пассивы были более дешевые, чем облигации»,— поясняет гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

Масштабный выпуск классических облигаций, как считают участники рынка, стал ответом на прошедшее в среду размещение ОФЗ (см. “Ъ” от 16 ноября). В результате министерство выполнило план не только до конца года, но на первые месяцы 2023 года, что положительно сказалось на вторичном долговом рынке. Только в среду доходности ОФЗ с фиксированным доходом (ОФЗ-ПД) опустились на 15–25 б. п. «Многие на рынке откладывали покупки до стабилизации рынка ОФЗ, и после улучшения ситуации на рынке сразу пошел спрос в качественные бонды»,— отмечает региональный директор «Зенит Private Banking» Сергей Жаров.

Хотя Сбербанк и предложил стандартную премию к ОФЗ в размере 100 б. п., выпуск мог быть интересен для всех участников рынка, в особенности крупных частных инвесторов.

«Многие могли получить дивиденды "Газпрома" и сейчас оценивают, куда вложить большие суммы»,— отмечает господин Тунев. «Инвесторов могли привлечь достаточно короткий срок до погашения, всего два года, и высокое кредитное качество эмитента»,— отмечает господин Третьяков. «С учетом качества эмитента, срочности выпуска и предложенного купона бумаги интересны даже казначействам крупных корпораций, у которых могла накопиться свободная ликвидность»,— отмечает собеседник на рынке.

Размещение Сбербанка — хороший ориентир и для банков, и для корпоративных заемщиков выходить с объемными размещениями, считает Сергей Жаров. В четверг «Интерфакс» сообщил, что 21 ноября Газпромбанк проведет сбор заявок инвесторов на выпуск не менее чем 20 млрд руб. «Банки в условиях стабилизации рынка могут пользоваться хорошей конъюнктурой для привлечения среднесрочных пассивов с целью выравнивания балансов в преддверии конца финансового года»,— отмечает господин Жаров.

Виталий Гайдаев