Пулково тянет небо на Восток

Аэропорт Пулково просит Минтранс упростить полеты в Петербург для иностранных авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки. В Пулково рассчитывают, что вкупе с безвизовым режимом для дружественных стран это позволит привлечь в РФ туристов, а российским пассажирам упростит доступ за рубеж. Эксперты, впрочем, полагают, что снятие квот на полеты для азиатских перевозчиков не сможет заменить европейский трафик.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Пулково запросило Минтранс о либерализации соглашений о воздушном сообщении между Петербургом и рядом дружественных стран. Как рассказал глава аэропорта Леонид Сергеев в кулуарах «Транспортной недели», речь идет о снятии действующих сейчас квот для иностранных авиакомпаний из СНГ, с Ближнего Востока, а также стран Азии и Африки.
Как уточнили в аэропорту, в сентябре—ноябре он провел «стратегические сессии» с авиакомпаниями и аэропортами Бахрейна, Вьетнама, Индии, Катара, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Турции. Продолжаются переговоры с потенциальными перевозчиками, среди которых Air Algerie (Алжир), Air Arabia, Fly Dubai и Etihad и дочерняя венгерскому лоукостеру Wizz Air Abu Dhabi (ОАЭ). Также диалоги идут с El Al (Израиль), Flynas, Gulf Air, Vistara и IndiGo (Индия), Kuwait AW, Oman Air (Оман), Saudia (Саудовская Аравия), VietJet, Vietnam Airlines (Вьетнам).
Пулково хочет ввести для дружественных регионов режим открытого неба, введенный в аэропорту с 2020 года для 30 европейских стран на пять лет, но из-за пандемии так и не заработавший в полной мере, пояснил “Ъ” источник в Минтрансе.
Речь шла о «седьмой свободе воздуха»: иностранный перевозчик мог влетать в Россию из третьей страны или вылетать туда. «Это рациональное движение в правильном направлении, мы ожидаем, что все межведомственные вопросы будут решены в начале зимы»,— добавил собеседник “Ъ”.
В Пулково подчеркивают, что либерализация не принесет ожидаемого эффекта без введения безвизового режима или электронной визы с дружественными странами, поможет и «обеспечение безбарьерных платежей». В аэропорту не уточняют, насколько предполагается увеличить пассажиропоток за счет рейсов иностранных перевозчиков. По данным погранслужбы ФСБ, до пандемии в РФ в 2019 году въехало с туристическими целями 5 млн человек, из них 1,5 млн — из Китая. Индия и Турция были в топ-10: 76,8 тыс. и 51,7 тыс. соответственно.
Как сообщили “Ъ” в комитете по развитию туризма Петербурга, за январь—октябрь город посетили около 180 тыс. иностранных туристов, из которых 10% — с Ближнего Востока.
Наибольший спрос по мере снятия ограничений покажут разве что Индия и Саудовская Аравия, полагает глава комитета по международной деятельности РСТ Сергей Войтович. С учетом отложенного спроса и изменившейся в ковид географии полетов пассажиропоток из этих стран составит на первом этапе до 100 тыс. человек за лето, считает он. Показатели будут зависеть от маркетинговых стратегий туроператоров и внедрения безвизового режима. Рассчитывать на заметный въездной пассажиропоток из Африки и Турции не приходится вовсе, отмечает Сергей Войтович.
Глава ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев тоже сомневается, что Пулково сможет привлечь заметный иностранный пассажиропоток: «Турецкие и арабские перевозчики летают в РФ без проблем на пределе спроса». Он полагает, что Европа не даст авиакомпаниям допуски для полетов из России и «рейсов из Пекина в Милан через Петербург ожидать не следует».
Режим открытого неба с Азией оказался достаточно эффективен во Владивостоке, но экстраполировать опыт на Петербург не получится, уверен эксперт.
В отличие от Калининграда, где в октябре ввели открытое небо, Петербург — самоценное для азиатских туристов направление, возражает глава «Авиапорта» Олег Пантелеев. Вместе с тем он согласен, что европейские регуляторы вряд ли поддержат полеты азиатских перевозчиков из РФ. Эффект либерализации в большей степени будет зависеть от реализации «безвиза» и возвращения в РФ туристов из Китая, говорит он: «Европейцы могли себе позволить прилететь в Петербург на выходные, а для Азии с учетом полетного времени это совсем другой продукт».
Сопротивление ожидается из внутри России. Так, когда в 2019 году российские авиакомпании уже активно выступали против снятия ограничений для иностранных конкурентов в Петербурге, опасаясь потери доли рынка. Олег Пантелеев отмечает, что сейчас «Аэрофлот» сосредоточен на рейсах за рубеж из Москвы и регионов, а для базирующейся в Пулково «России» со среднемагистральным флотом иностранцы не представляют угрозы. Однако источник “Ъ”, близкий к группе «Аэрофлот», подчеркивает, что «в условиях существенных сложностей на международных маршрутах из-за ограниченного флота, в которых сейчас существует российская авиация, такие послабления будут иметь негативные последствия для отечественных перевозчиков».