Пулково тянет небо на Восток

Аэропорт Пулково просит Минтранс упростить полеты в Петербург для иностранных авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки. В Пулково рассчитывают, что вкупе с безвизовым режимом для дружественных стран это позволит привлечь в РФ туристов, а российским пассажирам упростит доступ за рубеж. Эксперты, впрочем, полагают, что снятие квот на полеты для азиатских перевозчиков не сможет заменить европейский трафик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пулково запросило Минтранс о либерализации соглашений о воздушном сообщении между Петербургом и рядом дружественных стран. Как рассказал глава аэропорта Леонид Сергеев в кулуарах «Транспортной недели», речь идет о снятии действующих сейчас квот для иностранных авиакомпаний из СНГ, с Ближнего Востока, а также стран Азии и Африки.

Как уточнили в аэропорту, в сентябре—ноябре он провел «стратегические сессии» с авиакомпаниями и аэропортами Бахрейна, Вьетнама, Индии, Катара, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Турции. Продолжаются переговоры с потенциальными перевозчиками, среди которых Air Algerie (Алжир), Air Arabia, Fly Dubai и Etihad и дочерняя венгерскому лоукостеру Wizz Air Abu Dhabi (ОАЭ). Также диалоги идут с El Al (Израиль), Flynas, Gulf Air, Vistara и IndiGo (Индия), Kuwait AW, Oman Air (Оман), Saudia (Саудовская Аравия), VietJet, Vietnam Airlines (Вьетнам).

Пулково хочет ввести для дружественных регионов режим открытого неба, введенный в аэропорту с 2020 года для 30 европейских стран на пять лет, но из-за пандемии так и не заработавший в полной мере, пояснил “Ъ” источник в Минтрансе.

Речь шла о «седьмой свободе воздуха»: иностранный перевозчик мог влетать в Россию из третьей страны или вылетать туда. «Это рациональное движение в правильном направлении, мы ожидаем, что все межведомственные вопросы будут решены в начале зимы»,— добавил собеседник “Ъ”.

В Пулково подчеркивают, что либерализация не принесет ожидаемого эффекта без введения безвизового режима или электронной визы с дружественными странами, поможет и «обеспечение безбарьерных платежей». В аэропорту не уточняют, насколько предполагается увеличить пассажиропоток за счет рейсов иностранных перевозчиков. По данным погранслужбы ФСБ, до пандемии в РФ в 2019 году въехало с туристическими целями 5 млн человек, из них 1,5 млн — из Китая. Индия и Турция были в топ-10: 76,8 тыс. и 51,7 тыс. соответственно.

Как сообщили “Ъ” в комитете по развитию туризма Петербурга, за январь—октябрь город посетили около 180 тыс. иностранных туристов, из которых 10% — с Ближнего Востока.

Наибольший спрос по мере снятия ограничений покажут разве что Индия и Саудовская Аравия, полагает глава комитета по международной деятельности РСТ Сергей Войтович. С учетом отложенного спроса и изменившейся в ковид географии полетов пассажиропоток из этих стран составит на первом этапе до 100 тыс. человек за лето, считает он. Показатели будут зависеть от маркетинговых стратегий туроператоров и внедрения безвизового режима. Рассчитывать на заметный въездной пассажиропоток из Африки и Турции не приходится вовсе, отмечает Сергей Войтович.

Глава ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев тоже сомневается, что Пулково сможет привлечь заметный иностранный пассажиропоток: «Турецкие и арабские перевозчики летают в РФ без проблем на пределе спроса». Он полагает, что Европа не даст авиакомпаниям допуски для полетов из России и «рейсов из Пекина в Милан через Петербург ожидать не следует».

Режим открытого неба с Азией оказался достаточно эффективен во Владивостоке, но экстраполировать опыт на Петербург не получится, уверен эксперт.

В отличие от Калининграда, где в октябре ввели открытое небо, Петербург — самоценное для азиатских туристов направление, возражает глава «Авиапорта» Олег Пантелеев. Вместе с тем он согласен, что европейские регуляторы вряд ли поддержат полеты азиатских перевозчиков из РФ. Эффект либерализации в большей степени будет зависеть от реализации «безвиза» и возвращения в РФ туристов из Китая, говорит он: «Европейцы могли себе позволить прилететь в Петербург на выходные, а для Азии с учетом полетного времени это совсем другой продукт».

Сопротивление ожидается из внутри России. Так, когда в 2019 году российские авиакомпании уже активно выступали против снятия ограничений для иностранных конкурентов в Петербурге, опасаясь потери доли рынка. Олег Пантелеев отмечает, что сейчас «Аэрофлот» сосредоточен на рейсах за рубеж из Москвы и регионов, а для базирующейся в Пулково «России» со среднемагистральным флотом иностранцы не представляют угрозы. Однако источник “Ъ”, близкий к группе «Аэрофлот», подчеркивает, что «в условиях существенных сложностей на международных маршрутах из-за ограниченного флота, в которых сейчас существует российская авиация, такие послабления будут иметь негативные последствия для отечественных перевозчиков».

Айгуль Абдуллина