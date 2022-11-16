Пассажиры поменялись местами

C января по сентябрь пассажиропоток российских авиакомпаний за рубеж упал на 13%, до 12,1 млн человек, причем почти четверть перевозок пришлась на первые два месяца. При этом расклад сил на международных рейсах существенно изменился. Первую позицию удержал «Аэрофлот», но его уверенно догоняют «Уральские авиалинии». В топ-5 вошли перевозчики, первыми вернувшиеся к полетам за рубеж, от которых серьезно отстала «Россия», несмотря на наибольший флот SSJ. В 2023 году перевозчики продолжат искать новые выходы на зарубежные рынки, но, как отмечают эксперты, сложно сказать, останутся ли рейсы столь же прибыльными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Лидером рейтинга зарубежных перевозок за первые девять месяцев 2022 года остается «Аэрофлот», который перевез 2,7 млн человек. Это на треть меньше, чем год назад, следует из данных, с которыми ознакомился “Ъ”. «Аэрофлоту» удалось компенсировать потери за счет полетов внутри страны (в целом она перевезла 15,9 млн человек). Общий пассажиропоток российских перевозчиков за рубеж снизился на 13%, до 12,1 млн человек.

Серьезно усилили присутствие на международных линиях (МВЛ) «Уральские авиалинии»: на 17%, до 2,19 млн человек. Причем за «санкционное» полугодие (с марта по сентябрь) перевозчик, летающий только в Таджикистан и Киргизию, обогнал по международному трафику «Аэрофлот»: 1,7 млн против 1,5 млн. По трафику внутри страны и за рубеж за три квартала авиакомпания занимает второе место: 6,5 млн человек.

С девятого на третье место по числу пассажиров на МВЛ поднялся чартерный перевозчик Azur Air: 1,6 млн пассажиров, из которых 97% — на МВЛ. В ноябре перевозчик намерен запустить рейсы в Дубай, в декабре — в Таиланд. В Azur Air отметили, что прогнозы на 2023 год делать рано, «но рассчитываем, что маршрутная сеть сокращаться не будет».

Четвертым стал замыкавший в прошлом году топ-10 Red Wings: пассажиропоток на МВЛ вырос на 87%, до 1,2 млн человек, на внутренних линиях — упал на 76%, до менее 440 тыс. Представитель Red Wings сообщил “Ъ”, что в 2023 году там планируют «делать акцент на развитии внутрироссийских перевозок, сохранив международные направления».

«Россия» с самым большим флотом очищенных от санкционных рисков SSJ — на пятом месте, обслужив менее 940 тыс. человек на МВЛ (минус 13%). При этом как получатель субсидии за внутренние рейсы компания сократила перевозки внутри страны всего на 12%, до 5,5 млн человек.

Utair, который также получил более 4 млрд руб. за перевозки по стране, сократил пассажиропоток более чем на 36%, до 3,3 млн человек, одновременно увеличив полеты по МВЛ на 240% (730 тыс. человек).

Шестой игрок на МВЛ прошлого года — S7 — опустился на одну строчку, компания перевезла 726 тыс. за рубеж (минус 28%). Перевозчик остается вторым по общему пассажиропотоку: 11,9 млн человек (с учетом аффилированного «Глобуса» — 13 млн). В S7 “Ъ” сообщили, что их пассажиропоток на международных линиях, как и по направлениям юга России, в основном сосредоточен из аэропортов Москвы «и его снижение в 2022 году было ожидаемо». Зато пассажиропоток авиакомпании за Уралом вырос на 21% к прошлому году, в том числе международный — на 24%. В группе «Аэрофлот» и «Уральских авиалиниях» воздержались от комментариев. Связаться с представителем Utair “Ъ” не удалось.

Далее следуют чартерный NordWind (705 тыс., минус 61%), «Азимут» (684 тыс., рост на 755%) и «Икар» (328 тыс., минус 33%). В аутсайдерах оказалась «Победа», которая потеряла за девять месяцев 43% международных пассажиров, до 256 тыс. человек.

На расстановку сил повлияло два фактора: наращивание свободного для перелетов флота РФ более чем до 200 самолетов, а также увеличение числа рейсов турецких и ближневосточных авиакомпаний, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. При этом покупка двух билетов в этом году приравнялась по стоимости к цене пакетного тура, рассказывает господин Горин. В целом, если год назад «средний чек» на международный билет составлял около $400, то сейчас приближается к $1000.

Однако, отмечает Федор Борисов из НИУ ВШЭ, если раньше зарубежный трафик был наиболее привлекателен для авиакомпаний, то сейчас, с учетом сохраняющейся господдержки внутреннего рынка и падающей маржинальности на МВЛ, это уже не так очевидно. «Значительную долю трафика ранее составляли иностранные деловые пассажиры, в том числе бизнес-класса, а сейчас "международка" преимущественно локальная туристическая»,— констатирует он.

Айгуль Абдуллина