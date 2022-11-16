Пассажиры поменялись местами

C января по сентябрь пассажиропоток российских авиакомпаний за рубеж упал на 13%, до 12,1 млн человек, причем почти четверть перевозок пришлась на первые два месяца. При этом расклад сил на международных рейсах существенно изменился. Первую позицию удержал «Аэрофлот», но его уверенно догоняют «Уральские авиалинии». В топ-5 вошли перевозчики, первыми вернувшиеся к полетам за рубеж, от которых серьезно отстала «Россия», несмотря на наибольший флот SSJ. В 2023 году перевозчики продолжат искать новые выходы на зарубежные рынки, но, как отмечают эксперты, сложно сказать, останутся ли рейсы столь же прибыльными.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Лидером рейтинга зарубежных перевозок за первые девять месяцев 2022 года остается «Аэрофлот», который перевез 2,7 млн человек. Это на треть меньше, чем год назад, следует из данных, с которыми ознакомился “Ъ”. «Аэрофлоту» удалось компенсировать потери за счет полетов внутри страны (в целом она перевезла 15,9 млн человек). Общий пассажиропоток российских перевозчиков за рубеж снизился на 13%, до 12,1 млн человек.
Серьезно усилили присутствие на международных линиях (МВЛ) «Уральские авиалинии»: на 17%, до 2,19 млн человек. Причем за «санкционное» полугодие (с марта по сентябрь) перевозчик, летающий только в Таджикистан и Киргизию, обогнал по международному трафику «Аэрофлот»: 1,7 млн против 1,5 млн. По трафику внутри страны и за рубеж за три квартала авиакомпания занимает второе место: 6,5 млн человек.
С девятого на третье место по числу пассажиров на МВЛ поднялся чартерный перевозчик Azur Air: 1,6 млн пассажиров, из которых 97% — на МВЛ. В ноябре перевозчик намерен запустить рейсы в Дубай, в декабре — в Таиланд. В Azur Air отметили, что прогнозы на 2023 год делать рано, «но рассчитываем, что маршрутная сеть сокращаться не будет».
Четвертым стал замыкавший в прошлом году топ-10 Red Wings: пассажиропоток на МВЛ вырос на 87%, до 1,2 млн человек, на внутренних линиях — упал на 76%, до менее 440 тыс. Представитель Red Wings сообщил “Ъ”, что в 2023 году там планируют «делать акцент на развитии внутрироссийских перевозок, сохранив международные направления».
«Россия» с самым большим флотом очищенных от санкционных рисков SSJ — на пятом месте, обслужив менее 940 тыс. человек на МВЛ (минус 13%). При этом как получатель субсидии за внутренние рейсы компания сократила перевозки внутри страны всего на 12%, до 5,5 млн человек.
Utair, который также получил более 4 млрд руб. за перевозки по стране, сократил пассажиропоток более чем на 36%, до 3,3 млн человек, одновременно увеличив полеты по МВЛ на 240% (730 тыс. человек).
Шестой игрок на МВЛ прошлого года — S7 — опустился на одну строчку, компания перевезла 726 тыс. за рубеж (минус 28%). Перевозчик остается вторым по общему пассажиропотоку: 11,9 млн человек (с учетом аффилированного «Глобуса» — 13 млн). В S7 “Ъ” сообщили, что их пассажиропоток на международных линиях, как и по направлениям юга России, в основном сосредоточен из аэропортов Москвы «и его снижение в 2022 году было ожидаемо». Зато пассажиропоток авиакомпании за Уралом вырос на 21% к прошлому году, в том числе международный — на 24%. В группе «Аэрофлот» и «Уральских авиалиниях» воздержались от комментариев. Связаться с представителем Utair “Ъ” не удалось.
Далее следуют чартерный NordWind (705 тыс., минус 61%), «Азимут» (684 тыс., рост на 755%) и «Икар» (328 тыс., минус 33%). В аутсайдерах оказалась «Победа», которая потеряла за девять месяцев 43% международных пассажиров, до 256 тыс. человек.
На расстановку сил повлияло два фактора: наращивание свободного для перелетов флота РФ более чем до 200 самолетов, а также увеличение числа рейсов турецких и ближневосточных авиакомпаний, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. При этом покупка двух билетов в этом году приравнялась по стоимости к цене пакетного тура, рассказывает господин Горин. В целом, если год назад «средний чек» на международный билет составлял около $400, то сейчас приближается к $1000.
Однако, отмечает Федор Борисов из НИУ ВШЭ, если раньше зарубежный трафик был наиболее привлекателен для авиакомпаний, то сейчас, с учетом сохраняющейся господдержки внутреннего рынка и падающей маржинальности на МВЛ, это уже не так очевидно. «Значительную долю трафика ранее составляли иностранные деловые пассажиры, в том числе бизнес-класса, а сейчас "международка" преимущественно локальная туристическая»,— констатирует он.