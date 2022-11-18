Ведомства меняются, а взятки остаются

Сразу два громких факта коррупции в силовых структурах вскрыл СКР, продолжая расследование ранее уже выявленных преступлений. Главное следственное управление комитета возбудило уголовное дело в отношении бывших сотрудников главкомата Внутренних войск (ВВ) МВД, закрывавших за взятки глаза на хищения и нарушения при возведении домов для сотрудников в подмосковном Железнодорожном. А их коллеги из военного следствия инкриминировали получение незаконных вознаграждений экс-заместителю главы правопреемника ВВ МВД Росгвардии Сергею Милейко. По версии следствия, уже отбывающий срок в колонии за присвоение квартиры разжалованный в рядовые генерал-лейтенант брал деньги за покровительство и выделение дополнительного финансирования компании-поставщику форменного обмундирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Долгих (на фото) утверждал, что ни за какие взятки не мог решить проблемы застройщика, поскольку это не входило в круг его служебных обязанностей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игорь Долгих (на фото) утверждал, что ни за какие взятки не мог решить проблемы застройщика, поскольку это не входило в круг его служебных обязанностей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О возможности возбуждения новых уголовных дел, связанных с коррупцией и злоупотреблениями в главкомате ВВ МВД и пришедшей к ним на смену Росгвардии, говорилось уже давно. Еще четыре года назад, как сообщал “Ъ”, было начато расследование масштабных хищений при возведении в подмосковном Железнодорожном жилого комплекса «Леоновский парк». В 2011 году силовики вошли в этот проект в качестве дольщиков. Застройщиком же выступила компания АО «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5) Обида Ясинова. На Леоновском шоссе должны были построить четыре малоэтажных дома, шесть 17-этажных высоток, а также детский сад и две школы. Военные вложили в этот проект почти 5,6 млрд руб., за которые в ЖК им должны были выделить 1678 квартир (более 50% от всего объема строительства). Остальные квадратные метры предназначались соинвесторам проекта — скандально известной «Социальной инициативе» и фонду социальной защиты «Ветеран». Однако к 2016 году — сроку истечения договора порядка 400 квартир уже Росгвардия так и не получила, а многие другие имели существенные недоделки. Как рассказывал “Ъ”, господина Ясинова заподозрили в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) как минимум 167 млн руб. Между тем, по подсчетам силовиков, всего украдено могло быть до половины всей суммы контракта, поскольку по документам была зафиксирована стоимость строительства в размере 46 тыс. руб. за 1 кв. м, тогда как фактически она якобы не превышала 27 тыс. руб. за 1 кв. м.

Надо отметить, что МСМ-5 фактически прекратила свою деятельность в 2018 году с долгами в размере 6,8 млрд руб., тогда как еще в 2014 году ее оборот превышал 22 млрд руб. А глава компании Обид Ясинов оказался под следствием, но сначала в рамках другого дела — о даче взяток (ст. 291 УК РФ) в виде двух квартир и тысячи квадратных метров нежилых помещений за покровительство тогдашнему главе Балашихи Евгению Жиркову. Последний попал на скамью подсудимых уже в качестве главы Пушкино, куда он перешел в 2019 году. В прошлом году Обид Ясинов был приговорен к семи годам колонии, а Евгений Жирков — к девяти годам лишения свободы. Сейчас в суде слушается уголовное дело, в рамках которого господин Ясинов обвиняется в неуплате налогов с организации (ст. 199 УК РФ).

По данным источников “Ъ”, в феврале этого года господин Ясинов, и раньше уже сотрудничавший со следствием, оформив явку с повинной, дал показания о даче взяток сотрудникам главкомата ВВ МВД в 2012 году за то, чтобы они закрывали глаза на нарушения и злоупотребления при строительстве. Вознаграждения в виде квартир якобы передавались через заместителя начальника управления расквартирования и строительства войск полковника Игоря Долгих, а оформлялись с помощью еще ряда лиц, включая начальника центра застройщика-заказчика главкомата полковника Владимира Попова, нескольких юристов и некоего Илью Родионова, который в то время представлялся аудитором или советником тогдашнего главкома ВВ МВД генерала армии Николая Рогожкина, хотя таковым и не являлся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Родионов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Илья Родионов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Летом этого года на основании полученных от осужденного данных было возбуждено уголовное дело о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а в прошлую среду фигурантов задержали после допроса в центральном аппарате СКР. В четверг их доставили в Басманный суд, который уже поздним вечером удовлетворил ходатайства об арестах. По предварительным данным, откат составил шесть квартир, которые были оформлены на родственников обвиняемых. Однако оперативные службы располагают информацией, что по коррупционным каналам из ВВ МВД могли уйти до 60 квартир.

Никто из фигурантов своей вины не признал. Выступая в суде, господин Долгих утверждал, что в силу своих должностных обязанностей (он был уволен из органов в 2014 году) вообще не мог выполнить хоть какие-нибудь действия в пользу взяткодателя. Уголовное дело в этой части в отношении господина Ясинова было прекращено. Однако прокурор, надзирающий за следствием, сообщил, что Игорь Долгих как раз мог оказать определенные услуги нечистому на руки застройщику. По решению суда, он и других фигуранты, выступавшие в том числе посредниками в передачи незаконных вознаграждений (ст. 291.1 УК), будут находиться под стражей как минимум до 16 января 2023 года.

Между тем одновременно стало известно о новом уголовном деле в отношении бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко, которое возбудило Главное военное следственное управление СКР. Как сообщал “Ъ”, он был осужден за незаконное получение нежилого помещения на первом этаже в ведомственном доме в подмосковной Балашихе, где его жена открыла парикмахерскую. При этом имелась информация о его причастности к другому уголовному делу — о якобы имевших место многомиллионных хищениях при поставках обмундирования для нужд Росгвардии компанией «Спецшвейснаб». В рамках этого расследования руководство компании дало показания о передаче крупным сумм должностным лицам Росгвардии.

Как сообщал “Ъ”, по обвинению в получении взятки в 10 млн руб. был арестован бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копытов, чью деятельность и курировал генерал Милейко. Деньги предназначались для выделения дополнительного финансирования со стороны силовиков на 2 млрд руб. По некоторым данным, господин Копытов признавал, что получал некие конверты и свертки и даже передавал каким-то руководителям, но при этом якобы не говорил именно о деньгах и не называл конкретных фамилий. Тем не менее у следователей ГВСУ СКР спустя некоторое время появились улики против бывшего главного тыловика Росгвардии. Судя по всему, в ближайшее время стоит ожидать его этапирования из ИК-5 в Кирово-Чепецке для бывших сотрудников силовых структур, где он отбывает свой шестилетний срок, в столичное СИЗО. По некоторым данным, недавно суд отказал Сергею Милейко, недолго проработавшему начальником ОТК на швейном производстве, в замене не отбытой части наказания принудительными работами в исправительном центре.

Сергей Сергеев, Алексей Соковнин