Тыловик Росгвардии не прошел ОТК

Как стало известно “Ъ”, расположенный в Новосибирске Кассационный военный суд оставил в силе обвинительный приговор бывшему замдиректора Росгвардии Сергею Милейко. Ранее он получил почти шесть лет колонии общего режима за мошеннический захват нежилого помещения в ведомственном доме в подмосковной Балашихе, где его жена открыла салон красоты. Бывший главный тыловик, лишенный судом звания генерал-лейтенанта, в колонии для экс-силовиков в Кировской области стал начальником ОТК швейного производства, однако потом лишился и этой должности. Между тем новые вопросы к экс-генералу могут возникнуть именно в рамках продолжающихся расследований фактов поставки росгвардейцам якобы негодного обмундирования, а также случаев получения взяток в обмен на некие преференции в организации вещевого довольствия подразделениям гвардейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Милейко

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Сергей Милейко

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Жалобы экс-замдиректора Росгвардии по вопросам тылового обеспечения Сергея Милейко и бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН — бывшая дивизия Дзержинского) Кирилла Прокудина рассматривала «тройка» судей Кассационного военного суда во главе с Вадимом Корякиным. Оба осужденных настаивали на незаконности и необоснованности выводов как Реутовского гарнизонного суда, так и апелляционной инстанции — 2-го Западного окружного военного суда.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, отправной точкой для расследования, которое закончилось обвинительным приговором, стала проверка военными прокурорами обстоятельств получения семьей генерала Милейко нежилого помещения в ведомственном доме в подмосковной Балашихе. Здание было построено по инвестиционному договору для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского, одним из командиров которой в свое время являлся будущий замглавы Росгвардии. Позже по постановлению правительства квартиры были переданы в муниципальную собственность, а нежилые помещения остались во владении компании-застройщика. Одно из них, где позже появилась парикмахерская, было куплено местной жительницей по официальному договору за 1,5 млн руб. Однако зарегистрировать его в Росимуществе она не смогла, так как военные, ранее использовавшие его под общежитие и служебные помещения, провели перепланировку. Тогда Кирилл Прокудин помог изготовить поддельное свидетельство о регистрации и выписал себе доверенность. Спустя несколько лет помещение было официально продано семье Милейко за 12 млн руб., и там жена генерала устроила парикмахерскую. Следствие утверждало, что генерал незаконно завладел помещением, изъяв его из госсобственности. Впрочем, сами обвиняемые с этим категорически не соглашались, так как ни к внутренним войскам, чьим правопреемником стала Росгвардия, ни к Росимуществу оно никогда отношения не имело. Однако суды посчитали по-иному, признав обоих офицеров виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но при этом отказав в удовлетворении гражданских исков о возмещении ущерба. Сергей Милейко получил по решению суда шесть лет общего режима, а Кирилл Прокудин — четыре года. Также их обязали выплатить штрафы в 580 тыс. и 380 тыс. руб. соответственно, лишили званий генерал-лейтенанта и майора, запретив после освобождения занимать руководящие и распорядительные должности.

В кассационных жалобах осужденные вновь говорили о нестыковках в приговоре, отсутствии оценки доводов и доказательств защиты, неустановленных месте, способе и даже времени совершения преступления и моменте его окончания. Последнее обстоятельство, кстати, в случае его подтверждения, давало возможность прекратить дело за истечением сроков давности. Отдельно бывший генерал говорил и о незаконности лишения его звания.

«Существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход данного дела, не усматривается», а «достаточность и достоверность доказательств сомнений не вызывает», постановил, однако, военный суд в Новосибирске, оставив приговор без изменения. Отметим, что ранее к таким же выводам пришла, как рассказывал “Ъ”, и апелляционная инстанция, лишь немного изменив квалификацию содеянного, и снизила наказание каждому из осужденных на два месяца.

Вскоре после этого оба заключенных были отправлены по этапу в Кирово-Чепецк в ИК-5 общего режима для бывших сотрудников судов и правоохранительных органов. Исправительное учреждение на Овражной улице существует еще с 1935 года, а нынешний его лимит наполнения составляет около полутора тысяч осужденных. В колонии имеется швейное производство, а также цеха консервации, производства мясных полуфабрикатов и металлообработки.

Как стало известно “Ъ”, опытного тыловика Сергея Милейко администрация направила начальником ОТК на «швейку», где изготовляются «трикотажные изделия для внутрисистемных нужд и рабочая одежда». Между тем осужденный Прокудин стал энергетиком.

По некоторым данным, недавно бывший замглавы Росгвардии лишился своей должности, так как браковал слишком много проходившей через него продукции. Сейчас якобы оба осужденных обдумывают возможность подачи жалоб в судебную коллегию по делам военнослужащих ВС РФ, а также ходатайств об УДО, поскольку они успели отбыть часть своих сроков в СИЗО или под домашним арестом, что зачтено при вынесении приговора.

Между тем, как рассказывал “Ъ”, вопросы к Сергею Милейко могут возникнуть и по ряду других уголовных дел. В частности, в связи с поставкой в Росгвардию якобы негодного обмундирования на сотни миллионов рублей. При этом если судьба этого расследования пока довольно туманна, то более вероятным выглядит появление господина Милейко в деле о получении взяток высшими должностными лицами войск за покровительство поставщикам товаров и предоставление выгодных контрактов. Напомним, что сейчас в нем единственным обвиняемым является бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковник Николай Копытов, чью деятельность и курировал генерал Милейко.

Сергей Сергеев