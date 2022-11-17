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Коммерсантъ FM
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СПЧ готовится представить перед президентом

Совет по правам человека обсуждает темы для ежегодной встречи с Владимиром Путиным

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) начал подготовку к ежегодной встрече с Владимиром Путиным. Как выяснил “Ъ”, в этот раз большинство докладов планируется посвятить военным действиям российской армии на территории Украины и связанным с этим изменениям законодательства. Глава совета Валерий Фадеев заверил “Ъ”, что на встрече с главой государства «безусловно, прозвучит тема мобилизации». Его коллеги выразили надежду, что поговорить удастся еще и об иноагентах, о наказаниях за дискредитацию армии и о полном «запрете антивоенных выступлений».

Глава СПЧ Валерий Фадеев

Глава СПЧ Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава СПЧ Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Предложения о темах докладов для встречи с президентом подготовили сначала члены 11 постоянных комиссий, рассказал “Ъ” правозащитник Николай Сванидзе (возглавляет комиссию по политическим правам). А в среду, 16 ноября, представители комиссий обсудили предложенные коллегами темы с главой совета Валерием Фадеевым. В этом году все заявленные темы так или иначе вращаются «вокруг СВО», рассказал “Ъ” Николай Сванидзе: «Пересмотр явно избыточных ограничений, замена военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, мобилизация заключенных. Я хочу поставить вопрос о фактическом запрете на антивоенные выступления и незаконной дискредитации противников войны».

Ежегодные совещания президента и членов СПЧ проходят, как правило, в День прав человека, 10 декабря. В 2020 и 2021 годах встречи проходили онлайн из-за пандемии COVID-19. Накануне самого мероприятия совещается президиум СПЧ (13 из 48 членов совета) с администрацией президента (АП). На таких заседаниях повестку предстоящей встречи с Владимиром Путиным утверждает представитель АП: заявленные правозащитниками темы могут быть забракованы как недоработанные или неактуальные. Тем не менее члены СПЧ ежегодно докладывают президенту о самых резонансных событиях. Ранее, например, это было уголовное преследование журналиста Ивана Сафронова (приговорен к 22 годам лишения свободы по статье «госизмена») или давление на правозащитное общество «Мемориал» (признано иноагентом и ликвидировано судом год назад — через две недели после встречи СПЧ с президентом). В последние два года у встреч была «открытая» часть (с трансляцией в сети) и «закрытая» (расшифровка беседы позже публиковалась на сайте Кремля). Например, в 2021 году именно из расшифровки стало известно о нашумевшем предложении режиссера Александра Сокурова «отпустить» из России регионы Кавказа.

Главные споры на совещании в среду велись вокруг темы «дискредитации и фейков», рассказала “Ъ” член совета Екатерина Винокурова. Она имеет в виду новые статьи УК и КоАП, которые запрещают «дискредитацию» действий армии и «публичное распространение ложных сведений» о ней. Как неоднократно рассказывал “Ъ”, ряд правозащитников и юристов уверены, что эти нормы нарушают конституционный принцип свободы слова. Суммарный объем штрафов за «дискредитацию» (ст. 20.3.3 КоАП) составил 85,7 млн руб., сообщил в октябре судебный департамент при Верховном суде. А по уголовной статье о «распространении заведомо ложной информации» проходят, по данным правозащитников, не менее 87 человек. Некоторые уже получили штрафы в 1 млн руб., а муниципальный депутат Москвы Алексей Горинов приговорен к семи годам колонии. Часть членов СПЧ, по словам госпожи Винокуровой, выступает за полную отмену этих норм и амнистию всех осужденных, другая часть — за их доработку.

Как удалось узнать “Ъ” от некоторых представителей СПЧ, часть тем может коснуться «помощи Донбассу», в том числе строительства там реабилитационного центра и хосписа. Другие доклады, вероятно, посвятят возможному «введению в УК РФ статьи о русофобии», «преследованию экологических активистов по политическим мотивам», «вербовке зэков» в ряды частных военных компаний и «внесудебным расправам», указывают собеседники “Ъ”. Последний пункт, отметим, касается скандального видео, на котором якобы запечатлена казнь «за предательство» рязанского заключенного Евгения Нужина.

Впрочем, глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что совещание с президентом может обойтись и без обсуждения данного видео. «Не нужно впадать в истерику»,— ответил он “Ъ” на соответствующий вопрос.

«Из "невоенных" очень важная тема — приказ Минюста по реестру иноагентов. В открытый доступ попадают личные данные людей, что, конечно, крайне опасно и совершенно незаконно»,— рассказал Николай Сванидзе. В ближайшее время, напомним, ожидается публикация приказа Министерства юстиции РФ о введении единого публичного реестра всех лиц и организаций, выполняющих функции «иностранных агентов».

«Неизвестно, что из всего этого прозвучит на встрече. Темы еще не утверждены, и в конечном счете решает Владимир Путин на самой встрече»,— отмечает Николай Сванидзе. Говорить об утверждении итогового списка тем и докладов «еще рано», согласен Валерий Фадеев. Он, впрочем, заверил “Ъ”, что «безусловно, будет обсуждаться мобилизация»: «За мобилизацией мы следили с первых дней, высказывали свои критические соображения. Участвовали и участвуем в помощи мобилизованным и их семьям, обнародовали доклад на тему ошибок (при проведении мобилизации со стороны госорганов.— “Ъ”). Есть предложения, в том числе и законодательного характера, по поводу мобилизации, есть предложения, как работать с семьями мобилизованных. Президент не раз говорил, что семьи мобилизованных сейчас — главная задача для чиновников и НКО».

Часть проблем могут не попасть в итоговый список, потому что «окажутся недоработанными» для встречи с президентом, указывает глава комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов: «Есть темы, которые перекликаются между собой, и нам только предстоит решить, кто и в какой форме их поднимет».

Дата встречи членов СПЧ и Владимира Путина, по словам господина Кабанова, назначена традиционно на 10 декабря, однако все будет в итоге зависеть от графика президента. По той же причине пока неизвестен и формат совещания — будет он личным или онлайн. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу “Ъ” подтвердить встречи 10 декабря ответил уклончиво: «Обычно такие встречи проходят до конца года».

Мария Старикова, Андрей Винокуров

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