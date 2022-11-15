Между молотом и правосудием

Видео со сценой убийства человека, которого называют бывшим заключенным колонии в Рязанской области Евгением Нужиным, может быть инсценировкой. Этого в разговоре с “Ъ” не исключила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева, комментируя обращение правозащитников в СКР с требованием проверить обстоятельства «казни» Евгения Нужина. Ролик под названием «Молот возмездия» разошелся в сети несколько дней назад: человек, назвавшийся заключенным ИК-3 в Рязанской области, перед смертью сообщает, что перешел на сторону Украины, воевал «против русских» и был похищен из Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Евгений Нужин — 55-летний заключенный ИК-3 города Скопин Рязанской области, куда он попал за хулиганство и убийство. Нижегородские СМИ (господин Нужин проживал в этом регионе) сообщают, что за попытку побега срок его пребывания в колонии был увеличен, осужденный должен был освободиться в 2027 году. По данным издания «Нижний Новгород онлайн», ранее господин Нужин служил в МВД, а в 2022 году якобы был завербован «ЧВК Вагнера» для участия в спецоперации РФ на Украине.

В октябре украинские СМИ распространили интервью господина Нужина, где он раскритиковал руководителя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина и президента РФ Владимира Путина

13 ноября в Telegram-канале GREY ZONE, который связывают с «ЧВК Вагнера», появилась запись «Молот возмездия». Голова человека, который назвал себя Евгением Нужиным, привязана скотчем к массивному предмету, похожему на кирпич. Он говорит, что 4 сентября «осуществил свой план перехода на сторону Украины», а «11 ноября 2022 года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание» и «очнулся в этом подвале». Там ему «сообщили, что будут судить». Далее на записи запечатлено, как неизвестный убивает Евгения Нужина кувалдой.

В тот же день пресс-служба компании «Конкорд» выпустила заявление руководителя компании предпринимателя Евгения Пригожина: «Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать видеозапись. Первый заместитель главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») высказал в беседе с RTVI мнение, что все участники и призывавшие к казням во время боевых действий на Украине должны ответить по закону: «Всеми случаями внесудебных казней, издевательств, включая видео, о котором идет речь, должны в обязательном порядке заниматься следственные органы. Давно уже должен быть образован трибунал, в том числе с привлечением международного сообщества».

14 ноября члены комиссии СПЧ по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с требованием проверить, «действительно ли Евгений Анатольевич Нужин 1967 года рождения отбывал наказание в колонии», «находится ли он сейчас в колонии или покинул ее на каком-то основании», а также «жив ли этот человек». Также предлагается установить, кто является автором записи, где и когда она была сделана и по чьей инициативе произошло ее распространение, рассказала “Ъ” соавтор письма член СПЧ Екатерина Винокурова.

Речь, однако, может идти и об инсценировке в рамках имиджевой акции устрашения «ЧВК Вагнера», предположила в беседе с “Ъ” член СПЧ Ева Меркачева.

«Версия возникает из якобы похищения Нужина в Киеве,— пояснила госпожа Меркачева.— Как это возможно? По подвалу (в котором находится Евгений Нужин на видеозаписи "казни".— “Ъ”) сложно определить, что это за место и какая это страна. Если он был в РФ и оказался на Украине, а потом снова в РФ, значит, вероятно, был обмен (российских и украинских военных.— “Ъ”). Инсценировка в этом смысле возможна в том числе и с целью показать: смотрите, как мы должны были поступить, но не поступили. В этом случае в ближайшее время всплывет этот Нужин, скажет, что он раскаялся (в участии в военных действиях на стороне Украины.— “Ъ”), и объявит, что жив».

Получить комментарии главы СПЧ Валерия Фадеева “Ъ” не удалось. На соответствующий запрос “Ъ” в пресс-службе СКР также не ответили.

Письмо в Генпрокуратуру направил и Евгений Пригожин, сообщила пресс-служба «Конкорда». «Евгений Викторович Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства Нужина Евгения Анатольевича,— сказано в сообщении.— Также с целью проверки версий о причастности к убийству Нужина Е. В. спецслужб США просим запросить в спецслужбах США информацию о том, каким образом и при каких обстоятельствах Евгений Нужин оказался на территории Украины, и сообщить, принимали ли участие в его похищении, допросах и казни сотрудники ЦРУ или других спецслужб стран НАТО».

На запрос “Ъ” о получении обращения и возможности проведения доследственной проверки в Генпрокуратуре РФ не ответили.

15 ноября омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила РБК, что следственные органы проверяют видео с предполагаемым убийством кувалдой бывшего бойца «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина. «Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требуют вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях»,— сказала госпожа Москалькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омбудсмен Татьяна Москалькова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Омбудсмен Татьяна Москалькова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пресс-службе Татьяны Москальковой отказались подтвердить “Ъ” корректность цитаты и дать комментарий.

Илья Нужин, сын якобы убитого Евгения Нужина, ранее в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» сообщил, что не понимает, как его отец оказался в подвале у «вагнеровцев». «Как он был в Киеве и вдруг оказался у "Вагнера"? Либо у хохлов под носом о***я диверсионная группа "Вагнера", что вряд ли! Либо хохлы его продали или сами убили!» — заявил Илья Нужин.

Украинские СМИ сообщали об обмене одного россиянина на несколько десятков украинских пленных. Но проверить, был ли единственным россиянином господин Нужин, невозможно, указывает Ева Меркачева.

«Если обмен был, то не по линии государства, а якобы по линии ЧВК, и тогда возникает вопрос: что это за обмены, могли ли (ЧВК.— “Ъ”) предложить отдать за одного предателя (так назвал господина Нужина господин Пригожин.— “Ъ”) несколько десятков военнослужащих Украины?» — говорит она.

Отметим, госпожа Меркачева является также соавтором письма членов СПЧ генпрокурору Игорю Краснову, о котором “Ъ” сообщал в сентябре. Шесть правозащитников потребовали проверить видео, на котором человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, вербует заключенных для участия в военных действиях операции на Украине в составе «ЧВК Вагнера». «В итоге пришел ответ из ФСИН России. Нам подтвердили: никаких законных оснований, чтобы освобождать людей и отправлять на фронт нет,— рассказала Ева Меркачева.— Разговаривают с нами как с детьми: вы правы, есть только три способа освобождения человека — по УДО, по амнистии и через помилование, в остальных случаях должны люди сидеть».

Мария Старикова