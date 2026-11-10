Праздник за дверцами

«У российской публики отношение к адвент-календарю немножко как к сэмплинг-проекту, как к косметическому боксу. То есть это нечто, где все и вся, это может быть пробник, и трэвел-формат, полноразмерный продукт. Но главная задача адвент-календаря — дать ощущение, что ты за 20 руб. получил наполнение на целых 100. И если это не получается, тогда адвент-календарь признается неудачным».