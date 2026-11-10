Совет ЕС решил разместить на Украине миссию по подготовке военнослужащих

Миссия будет работать в координации с вооруженными силами Украины и международными партнерами. Пока не уточнены численность, статус персонала, а также место и сроки начала работы новой структуры на украинской территории. Ранее миссия EUMAM выполняла свои задачи исключительно на территории стран Евросоюза.