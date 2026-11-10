Совет ЕС решил разместить на Украине миссию по подготовке военнослужащих
Европейский Союз впервые решил направить миссию по подготовке украинских военнослужащих на территорию Украины. Решение было принято после пересмотра деятельности миссии EUMAM Ukraine, действующей с 2022 года. Это следует из заявления Совета ЕС.
Миссия будет работать в координации с вооруженными силами Украины и международными партнерами. Пока не уточнены численность, статус персонала, а также место и сроки начала работы новой структуры на украинской территории. Ранее миссия EUMAM выполняла свои задачи исключительно на территории стран Евросоюза.
Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии еще на два года, до 15 ноября 2028 года. Предусмотрено финансирование в размере почти €300 млн. За время действия миссии подготовку прошли более 100 тыс. украинских военнослужащих. EUMAM продолжит сотрудничать с США, Великобританией, Канадой, Норвегией, НАТО и «коалицией желающих», указано в пресс-релизе.