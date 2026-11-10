Кушнер: у США есть идеи по преодолению разногласий России и Украины

«Думаю, нам действительно удалось выявить и сократить разногласия по вопросам, в которых можно добиться прогресса, и у нас есть хорошие идеи относительно того, как их преодолеть»,— сказал господин Кушнер на встрече. По его словам, новые предложения по урегулированию конфликта США разрабатывали совместно с представителями Украины и Евросоюза.