Кушнер: у США есть идеи по преодолению разногласий России и Украины
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассчитывает, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби состоится открытый диалог. Он заверил, что Вашингтон узнал об основных разногласиях Москвы и Киева и постарается их преодолеть.
«Думаю, нам действительно удалось выявить и сократить разногласия по вопросам, в которых можно добиться прогресса, и у нас есть хорошие идеи относительно того, как их преодолеть»,— сказал господин Кушнер на встрече. По его словам, новые предложения по урегулированию конфликта США разрабатывали совместно с представителями Украины и Евросоюза.
Переговоры уже начались. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Со стороны США помимо Джареда Кушнера на встрече присутствует спецпосланник Стив Уиткофф. Одной из центральных тем стороны назвали гарантии безопасности России и Украины.