Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Мир

Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным и участия в саммите ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает БЕЛТА. У него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также выступление на сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Купить фото
Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября. Ожидается подписание около 20 документов, в том числе итоговой декларации, Антитеррористической стратегии до 2030 года, а также соглашений об укреплении сотрудничества внутри ОДКБ по различным направлениям.
Повестка встречи президентов России и Белоруссии не раскрывается. Последний раз Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в августе. Они обсуждали экономику, инвестиции и проблемы безопасности.
Москва
Александр Лукашенко
Владимир Путин