Лукашенко прибыл в Москву для встречи с Путиным и участия в саммите ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает БЕЛТА. У него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также выступление на сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября. Ожидается подписание около 20 документов, в том числе итоговой декларации, Антитеррористической стратегии до 2030 года, а также соглашений об укреплении сотрудничества внутри ОДКБ по различным направлениям.
Повестка встречи президентов России и Белоруссии не раскрывается. Последний раз Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в августе. Они обсуждали экономику, инвестиции и проблемы безопасности.