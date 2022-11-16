В МЭА ждут замедления прироста спроса на нефть

Темпы роста спроса на нефть в 2023 году замедлятся до 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) с 2,1 млн б/с в 2022-м, следует из ноябрьского прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). На фоне ухудшения ситуации в мировой экономике потребление нефти в четвертом квартале этого года будет на 240 тыс. б/с ниже, чем было год назад,— на уровне спроса сказываются ослабление экономического роста в Китае, энергокризис в ЕС и укрепление доллара США к валютам других стран.

Мировое предложение нефти в октябре, согласно МЭА, выросло на 410 тыс. б/с — до 101,7 млн б/с. Но до конца года оно может сократиться на 1 млн б/с — после вступления в силу договоренности о снижении добычи странами ОПЕК+ (из-за сокращения объема квот на 2 млн б/с) и введения эмбарго на поставки нефти из РФ в страны ЕС, полагают в агентстве. В целом по этому году увеличение добычи на 4,6 млн б/с приведет к росту предложения до 99,9 млн б/с. В 2023 году ожидается увеличение добычи всего на 740 тыс. б/с, до 100,7 млн б/с.

Российская добыча, по оценке МЭА, в октябре была на 330 тыс. б/с ниже, чем до начала военной операции,— 9,72 млн б/с (это на 1,29 млн б/с ниже целевого уровня, согласованного в рамках ОПЕК+). По сравнению с сентябрем добыча сократилась на 20 тыс. б/с). Экспорт нефти из РФ в октябре вырос на 165 тыс. б/с, до 7,7 млн б/с. Поставки в Китай и Индию остались на прежнем уровне (1,9 млн б/с и 1,1 млн б/с соответственно), сокращение же экспорта в Турцию (до 500 тыс. б/с) было компенсировано вывозом без указания места назначения. Экспортная выручка РФ при этом увеличилась на $1,7 млрд, до $17,3 млрд.

Поставки нефти в страны ЕС составили 1,4 млн б/с — это на 1,1 млн б/с меньше, чем было до начала конфликта на Украине. Экспорт нефтепродуктов в Европу сократился на 300 тыс. б/с, до 1 млн б/с. После вступления в силу эмбарго потребуется замещение 1,1 млн б/с сырой нефти и 1 млн б/с нефтепродуктов, указывают в МЭА, отмечая, что препятствием для перенаправления поставок может стать нехватка судов, особенно ледового класса, необходимых для вывоза нефти из портов на Балтике. В свою очередь, конкуренция за поставки от других производителей вырастет, но рост цен может негативно повлиять на потребление топлива, предупреждают в МЭА.

Татьяна Едовина