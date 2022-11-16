Отменно поговорили

В Томске во вторник прошли публичные слушания по замене прямых выборов мэра на конкурсную процедуру. Представители профсоюзных организаций постарались убедить собравшихся, что реформа позволит привести к власти «настоящего специалиста», и это им, похоже, удалось: большинством голосов жители поддержали поправки. Теперь их должны одобрить томские депутаты, но собрать необходимые две трети голосов в оппозиционной гордуме будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

27 октября законодательная дума Томской области по инициативе группы единороссов отменила прямые выборы мэра Томска, передав право избрания градоначальника городским депутатам (в таком случае кандидатов отбирает конкурсная комиссия). Теперь гордума должна внести соответствующие поправки в устав. По закону перед этим проводятся публичные слушания, но их решения носят рекомендательный характер.

На публичные слушания по проекту изменений в устав муниципалитета пришли около 90 человек. Мест в зале заседаний гордумы на всех не хватило, и часть слушателей разместилась в холле, где шла онлайн-трансляция. Высказаться решили больше 20 человек, поэтому слушания затянулись почти на четыре часа.

Сторонниками отмены прямых выборов в основном оказались члены профсоюзных организаций. Например, Олег Мерзляков, представляющий профсоюзы непроизводственной отрасли, заявил, что в связи с «происходящими в стране событиями» выборы мэра не должны становиться «площадкой, где происходит удовлетворение политических амбиций». Елена Цой из областной Федерации профсоюзных организаций предложила направить сэкономленные средства «на решение вопросов местного значения» и напомнила, что жители Томска и так неохотно посещают участки (явка на выборах мэра в 2018 году составила 19,8%.— “Ъ”). Вопрос из зала, не пора ли тогда отменить выборы в городскую и областную думы, ее не смутил: «Нужно начать с чего-то». Активист Всероссийского электропрофсоюза Людмила Теркина тоже поддержала изменение устава, но объяснить, чем ее не устраивают избранные жителями мэры, не смогла. «Это некорректно»,— бросила она, покидая трибуну. Наконец, активист профорганизации Томской судоходной компании Любовь Печкина вспомнила времена, когда «мы не выбирали руководителей райисполкомов и они нормально выполняли свои задачи».

В поддержку реформы также высказался экс-глава томского облизбиркома Эльман Юсубов. Он назвал себя «сторонником народовластия и прямых выборов», но констатировал, что областной закон уже принят и ему необходимо следовать. «В такой ситуации депутатам партии большинства пора преодолеть гордыню собственного превосходства, а партиям, наделившим самих себя статусом оппозиционных, снять с себя макияж сервильности»,— витиевато резюмировал господин Юсубов.

Защитники прямых выборов напирали на то, что конкурсная процедура лишает горожан конституционных прав. Член одного из участковых избиркомов Андрей Серегин назвал поправки «преступными и антинародными», пенсионерка Ольга Козулина призвала не экономить на «самовыражении народа», а инженер Андрей Петров привел мнение политологов о том, что при «конкурсных» мэрах в городе начинает быстрее деградировать жилищный фонд.

Завершил череду выступлений, аргументов и колкостей спикер гордумы единоросс Чингис Акатаев. Он поддержал реформу, так как только она может исправить ситуацию в городском хозяйстве. «Раскопки, дороги, отсутствие ливневки, огромная проблема бродячих собак, подрезка деревьев, отсутствие тротуаров, отсутствие горячей воды в нужный момент, когда она должна быть, пассажирский транспорт»,— перечислил спикер проблемы Томска, которые предстоит решить новому мэру.

Результат публичных слушаний определился открытым голосованием: изменения поддержали 65 человек, против были 19. Как сообщил глава комиссии гордумы по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев, до и в ходе слушаний организаторам поступило еще 58 мнений против поправок и 13 — за.

Сессия гордумы Томска, на которой предстоит утвердить поправки, запланирована на 6 декабря. Как пояснил господин Акатаев, для принятия решения необходимо две трети голосов, то есть как минимум 25 из 37. Но собрать такой «пакет» будет непросто: у «Единой России» в думе только 11 депутатов, у КПРФ — восемь, у «Яблока» — четыре, у «Справедливой России — За правду» — три, у «Новых людей» и ЛДПР — по два, еще одно место у Партии роста. Шесть депутатов не состоят во фракциях. По данным одного из них, Дениса Ярмоша, все шесть «независимых» выступают против отмены прямых выборов. Такой же позиции придерживается «Яблоко», подтвердила председатель его областного отделения Татьяна Левченко. Активно выступали за сохранение устава в его нынешней редакции и депутаты-эсеры. Коммунисты в облдуме 27 октября поддержали поправки, однако, как сообщил “Ъ” вице-спикер гордумы от КПРФ Андрей Петров, фракция в гордуме определит свою позицию «ближе к сессии».

«Никто не может сказать, как этот вопрос пройдет»,— признал, подводя итоги слушаний, Чингис Акатаев. Как сообщил “Ъ” глава комитета облдумы по законодательству Степан Михайлов, городской парламент обязан в течение трех месяцев привести устав в соответствие с региональным законом. Если этого не произойдет, гордуму понудят к этому органы прокуратуры.

Валерий Лавский, Новосибирск