Хакер недолго бегал по России

Как стало известно “Ъ”, к шести годам лишения свободы приговорил Басманный райсуд Москвы хакера Артема Мазуренко. В свое время он входил в оргпреступное сообщество, которое похитило у нескольких крупных банков и их вкладчиков около 1 млрд руб. Большинство его подельников услышали приговор еще в 2019 году. Но тогда находившийся под подпиской о невыезде подсудимый вместе с еще одним участником ОПС, не дожидаясь приговора, скрылись. Задержать их удалось лишь недавно, и судили подельников отдельно. Господин Мазуренко, хоть и не считал себя вовлеченным в сообщество и говорил о своей незначительной роли, полностью признав свою вину, получил все же довольно суровый приговор с учетом совершенного побега. Его адвокат, записавшийся, кстати, добровольцем на защиту Донбасса, перед отправкой в зону спецоперации обжаловал решение как излишне жесткое.

Приговор Артему Мазуренко огласила на днях судья Басманного суда столицы Валентина Левашова после продолжавшего с февраля этого года процесса. Она признала подсудимого виновным в совершении особо крупного мошенничества в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ), а также участии в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). По данным “Ъ”, в ходе прений сторон представители гособвинения просили приговорить обвиняемого к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 250 тыс. руб. и ограничению свободы на срок десять месяцев после отбытия наказания. С учетом смягчающих обстоятельств и полного признания вины самим Артемом Мазуренко ему в итоге было назначено шесть лет колонии общего режима.

Надо отметить, что дело господина Мазуренко было выделено из нескольких других, касающихся деятельности группы хакеров, которые буквально прогремели на всю Россию около десяти лет назад, а процессы по ним идут почти непрерывно с апреля 2017 года. Как рассказывал “Ъ”, тогда в Мещанский райсуд поступило насчитывавшее почти 100 томов уголовное дело в отношении столичного хакера украинского происхождения Юрия Лысенко и 13 его подельников.

По данным следователей МВД, доводы которых потом подтвердили суды, в 2014 году украинец создал ОПС, первоначально занимавшееся «очисткой» счетов обычных клиентов банков. Они клали на карту кредитного учреждения определенную сумму, после осуществляли ее перевод на другую карту. Затем запускалась вирусная программа, отменявшая трансакцию. Посчитав, что перевод не удался, банки возвращали на счет отправителя эти деньги, но уже из собственных средств. В результате у хакеров оказывалась вдвое большая сумма.

Таким способом, по подсчетам следствия, похитили более 1 млрд руб., из которых около 800 млн руб. получил лидер ОПС Лысенко. Вторым источником заработка для хакеров стала установка на банкоматы специальных устройств, позволяющих управлять процессом выдачи банкнот. Как было установлено следствием, от действий ОПС пострадали Промсвязьбанк, банки «Зенит», «Траст», «Уралсиб» и ряд других кредитных учреждений, признанных потерпевшими по делу. В конце июля 2015 года начались задержания мошенников. Впрочем, под стражу были взяты только несколько из них, включая самого Юрия Лысенко, а остальных, несмотря на тяжесть обвинений, оставили под подпиской о невыезде. Среди последних оказались и соучредители ООО «ГК "Умные решения"» Артем Мазуренко и Антон Екименко. В 2018 году в разгар слушаний они неожиданно перестали ходить на них, предчувствуя суровый приговор.

Суд ожидаемо назначил лидеру ОПС 13 лет строгого режима, отправив остальных в колонии общего режима на сроки от пяти до десяти лет. Только двое из подсудимых отделались условными наказаниями. В свою очередь, господ Мазуренко и Екименко объявили в розыск. Первого поймали и поместили в СИЗО-4 «Медведь» в мае прошлого года, а его подельника — чуть позже. Надо отметить, что за это время успело дойти до суда еще одно дело уже ранее осужденных семи хакеров по еще ряду выделенных из большого расследования хищений.

Как рассказывал “Ъ”, летом этого года Лефортовский суд увеличил Юрию Лысенко срок до 16 лет, а остальным — на один-два года. Однако апелляция Мосгорсуда это «утяжеление» из-за нарушений отменила, отправив дело на новое рассмотрение. Впрочем, это событие вряд ли как-то отразится на судьбе как Артема Мазуренко, так и Антона Екименко, суд над которым должен начаться в Басманном суде только в середине ноября.

Адвокат господина Мазуренко Таир Рзаев пояснил “Ъ”, что его подзащитный отрицал участие в ОПС, а обвинения в причастности к хищениям ограничивались одним эпизодом. По его словам, еще во время следствия много лет назад он вполне мог рассчитывать на переквалификацию в статус свидетеля в связи с незначительностью его роли. «Однако в связи с уже вынесенным приговором в 2019 году, утвержденным апелляцией, наша возможность отрицать участие в ОПС была ограничена»,— сообщил адвокат. По его словам, «решение сбежать» в 2018 году «было в корне неверным» и «отягчившим положение». И именно из-за этого «возможности для защиты были невелики», а потому он рекомендовал Артему Мазуренко согласиться с предъявленным обвинением в полном объеме.

По словам господина Рзаева, приговор обжалован в части его «излишней суровости». С учетом того, что суд зачел как день за полтора время, проведенное в СИЗО, а также возможного дополнительного снисхождения со стороны апелляционной инстанции Артем Мазуренко вполне скоро сможет просить об УДО. Однако ему, возможно, также придется участвовать в гражданском процессе, куда направлен иск банков как потерпевших сторон о возмещении им причиненного ущерба.

Впрочем, как отметил адвокат, в дальнейшем интересы осужденного будет представлять уже его коллега, поскольку сам Таир Рзаев записался добровольцем для участия в СВО по защите Донбасса. Как уточнил адвокат, недавно ему исполнилось 50 лет и военкомат официально ему отказал. Между тем защитник, решивший отправиться на фронт «по убеждениям», вступил в одно из добровольческих образований. Он отметил, что при этом не числится военнослужащим, а потому ему не надо приостанавливать свой адвокатский статус в палате и он в случае необходимости может участвовать в каком-либо процессе на территории новых регионов.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, ФПА и ряд других адвокатских палат и образований ранее просили власти предоставить защитникам бронь от частичной мобилизации и участия в СВО.

Сергей Сергеев