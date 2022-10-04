Украинский хакер избежал нового срока в России

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отменил приговор группе хакеров, которые в середине прошлого десятилетия похитили у нескольких крупных банков и их вкладчиков около 1 млрд руб. Первый обвинительный приговор они выслушали еще в 2019 году, а этим летом некоторым из них утяжелили наказание еще за ряд преступных эпизодов в сфере кибермошенничества. По решению апелляционной инстанции этот эпизод будет рассмотрен в суде заново. Правда, почти половина фигурантов, за исключением организатора преступного сообщества, хакера с гражданством Украины, и его основных сообщников, уже успели освободиться.

Судебные процессы по делам организованного преступного сообщества (ОПС), которое почти за десять лет сколотил гражданин Украины Юрий Лысенко, идут с небольшими перерывами с апреля 2017 года. Как рассказывал “Ъ”, тогда в Мещанский райсуд поступило насчитывавшее почти 100 томов уголовное дело в отношении хакера и 13 его подельников. По данным следователей МВД, доводы которых потом подтвердили суды, в 2014 году украинец создал ОПС, первоначально занимавшееся «очисткой» счетов обычных клиентов банков.

Они клали на карту кредитного учреждения определенную сумму, после осуществляли ее перевод на другую карточку. Затем запускалась вирусная программа, отменявшая трансакцию. Посчитав, что перевод не удался, банки возвращали на счет отправителя эти деньги, но уже из собственных средств. В результате у хакеров оказывалась вдвое большая сумма.

Таким способом, по подсчетам следствия, было похищено более 1 млрд руб., из которых около 800 млн руб. получил лидер ОПС. Вторым источником заработка для хакеров стала установка на банкоматы специальных устройств, позволяющих управлять процессом выдачи банкнот. Как было установлено следствием, от действий ОПС пострадали Промсвязьбанк, банки «Зенит», «Траст», «Уралсиб» и ряд других кредитных учреждений, признанных потерпевшими по делу. В конце июля 2015 года начались задержания мошенников. Впрочем, под стражу были взяты только несколько из них, включая самого Юрия Лысенко, а остальных, несмотря на тяжесть обвинений, оставили под подпиской о невыезде. Предполагаемому главарю вменили в вину создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и совершение целого ряда особо крупных махинаций в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ), а также особо крупных краж (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Во время предварительного следствия лишь один участник кибермахинаций Антон Тестов полностью признал свою вину, получив благодаря сделке с правосудием семилетний срок. Остальные или полностью отрицали причастность к преступлениям, или соглашались с отдельными обвинениями.

В 2018 году в разгар слушаний подсудимые соучредители ООО «ГК "Умные решения"» Артем Мазуренко и Антон Екименко, находившиеся на свободе, неожиданно скрылись и были объявлены в розыск. Остальные же пришли на приговор, оглашенный в феврале 2019 года, с баулами вещей. В ходе прений сторон прокурор просил для Юрия Лысенко как лидера ОПС и его мозгового центра 15 лет строгого режима, а для остальных — от 7 до 12 лет общего. Суд ожидаемо приговорил главного хакера к 13 годам «строгача», а остальным назначил от 5 до 10 лет, оставив только двоих на свободе с условным наказанием.

Обжалуя приговоры, фигуранты указали, что ОПС вообще не было, поскольку его участники друг друга не знали, денег у главаря найдено не было, а экспертизы по делу не выдерживают никакой критики. Впрочем, апелляционная инстанция смягчила наказание лишь нескольким осужденным. При этом материалы о нескольких случаях хищений денег у банков были направлены на дополнительное расследование для устранения нарушений. Обвиняемыми в них снова стали Юрий Лысенко и еще шесть ранее осужденных хакеров.

Начало процесса неоднократно откладывалось. Летом этого года Лефортовский суд увеличил Юрию Лысенко срок до 16 лет, а остальным — на 1–2 года. Однако апелляция Мосгорсуда это «утяжеление» из-за нарушений отменила, отправив дело на новое рассмотрение.

Стоит отметить, что некоторые из группы хакеров, которые не попали на повторный процесс, на данный момент уже отбыли назначенное им наказание.

Между тем это никак не повлияло на судьбу бежавших в 2018 году подсудимых. Артем Мазуренко был пойман в мае прошлого года, и суд возобновил производство по его делу. Антон Екименко, которого схватили позже, готовится к процессу. Иски банков к фигурантам предстоит рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

Сергей Сергеев