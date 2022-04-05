Депутаты обновляют гражданство

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Госдума во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект «О гражданстве», предусматривающий сокращение требований более чем к 20 категориям претендентов на приобретение российского гражданства. Одновременно вводится институт прекращения гражданства для получивших его иностранцев за сообщение ложных сведений или совершение ряда преступлений. Законопроект в итоге был принят единогласно, хотя во время обсуждения некоторые депутаты критиковали документ за недостаточную поддержку соотечественников и обещали внести соответствующие поправки ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты Госдумы надеются, что новый закон о гражданстве значительно увеличит число обладателей российских паспортов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Депутаты Госдумы надеются, что новый закон о гражданстве значительно увеличит число обладателей российских паспортов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

О главных новеллах документа по сравнению с принятым в 2002 году действующим законом депутатам рассказала начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Она сообщила, что для более чем 20 категорий лиц, прежде всего из числа соотечественников, сокращается число требований для приема в гражданство РФ. «В тексте проекта закрепленных терминов "соотечественники" и "репатриация" нет, но это не означает отсутствия в нем положений, позволяющих приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке лицам, которые имеют историческую, родственную или иную связь с РФ»,— подчеркнула госпожа Казакова.

Так, людям, имеющим в России близких родственников-россиян, и потомкам жителей Российской империи или СССР предоставляется право на приобретение гражданства в упрощенном порядке. Для соотечественников исключена процедура признания их носителями русского языка.

Законопроект также расширяет полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства. «К ним, в частности, будут отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем законе. Проект соответствующего указа уже в стадии разработки»,— сообщила представитель МВД. Наконец, вместо отмены решения по вопросам гражданства вводится институт прекращения гражданства.

Это может произойти из-за предоставления ложных сведений при приеме в гражданство либо вследствие совершения преступлений. «Это положение будет распространяться только на лиц, принятых в гражданство России»,— особо отметила Валентина Казакова. При этом список преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства, будет расширен: наряду с терроризмом в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и связанные с оборотом наркотиков. Решения о прекращении гражданства подлежат обязательному согласованию с президентом РФ.

Депутат Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался, нет ли в законопроекте противоречия: в нем говорится, что гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований его приобретения, «и в то же время институт прекращения гражданства все-таки разделяет людей, получивших гражданство по рождению, и тех, кто был принят в гражданство».

Госпожа Казакова ответила, что государство имеет право поставить вопрос о прекращении гражданства человека, который давал присягу и обязался соблюдать российское законодательство, а потом, к примеру, совершил преступление террористического характера.

Спецпредставителя Думы по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина («Единая Россия») не устроило отсутствие в тексте понятия «соотечественники» (оно появилось в Конституции после принятия поправок в 2020 году) и положения об упрощенном получении гражданства РФ гражданами Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, постоянно проживающими на территории России. «Разве вы не понимаете, что это немедленно будет использовано для дискредитации нашего отношения к гражданам Украины?» — возмутился депутат. Представитель МВД возразила, что готовящегося президентского указа будет вполне достаточно, чтобы решить вопрос с украинцами и белорусами. Соотечественники же, по ее словам, смогут приобретать российское гражданство в упрощенном порядке независимо от отсутствия этого слова в понятийном аппарате законопроекта.

Ольгу Алимову (КПРФ) заинтересовало новое понятие «множественного гражданства», и она спросила, для чего оно нужно: «Чтобы выявить мнимых патриотов или помочь им уйти в "патриотический отпуск"?» Валентина Казакова со вздохом сказала, что Конституция РФ позволяет приобрести гражданство иного государства, а новое понятие появилось «исключительно для учета наличия у граждан России иного гражданства».

В ходе выступлений от фракций Казбек Тайсаев (КПРФ) сообщил, что коммунисты поддержат законопроект, но внесут поправки ко второму чтению. По его словам, уже сейчас КПРФ получила более 100 предложений по совершенствованию законопроекта. Борис Чернышов (ЛДПР) тоже заявил о поддержке, отметив: «Человек — это душа нашего государства, надо расширять возможности, чтобы люди приезжали и получали российские паспорта». Дмитрий Вяткин («Единая Россия») призвал к умеренности в этом вопросе, поскольку «бесконтрольная раздача паспортов девальвирует гражданство РФ», и процитировал «Стихи о советском паспорте» Владимира Маяковского, повествующие о гордости гражданина за свою «краснокожую паспортину». Другая крайность, по мнению единоросса, это чрезмерные препоны и очереди для соискателей, и в этом смысле президентский законопроект «выдержан в духе золотой середины».

В итоге законопроект в первом чтении единогласно поддержали 418 депутатов (еще 32 человека не голосовали).

Ранее Константин Затулин рассказал “Ъ”, что будет настаивать на включении в проект понятия «соотечественники» и норм об упрощенном получении гражданства живущими в России гражданами Украины, Казахстана, Белоруссии и Молдавии. Соответствующие поправки депутат планирует внести ко второму чтению. «Третий вопрос, который я считаю важным, касается гражданства детей. Известная история, когда ребенок не может получить российское гражданство, если один из родителей россиянин, но другой родитель-иностранец не дает согласия, а семья живет за рубежом»,— добавил господин Затулин. Также он предлагает дать право на получение гражданства тем соотечественникам, которые проживают на территории государств бывшего СССР, где русский язык признан официальным, и которые прошли обучение по программам, аккредитованным в РФ. Кроме того, недавно господин Затулин внес законопроект, уточняющий само понятие «соотечественники» и вводящий в качестве одного из условий для получения такого статуса владение русским языком.

ЛДПР тоже выступила с собственной инициативой в сфере гражданства: в понедельник ее члены внесли в Думу законопроект, который позволит в ряде случаев проживающим за рубежом россиянам обращаться за гражданством РФ для своих детей без согласия родителя-иностранца. Как пояснил “Ъ” замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, либерал-демократы работают и над соответствующими поправками ко второму чтению президентского законопроекта.

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова