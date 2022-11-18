Котенок по имени Ева

У Евы Михеевой из Кемерова злокачественная опухоль головного мозга. Ева очень маленькая, а опухоль — коварная и злая. Во время операции врачи не смогли удалить ее полностью. А это значит, что опухоль снова будет расти. Еве поможет только протонная терапия, которая убьет все раковые клетки, не повредив другие участки мозга. Процедура эта очень дорогая, а госквоты на лечение закончились. Чтобы вылечить Еву, нужно больше 3,5 млн руб.— таких денег у ее родителей нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Евы редкая опухоль — злокачественная и очень агрессивная. Если останется хотя бы одна раковая клетка, опухоль опять начнет расти

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ У Евы редкая опухоль — злокачественная и очень агрессивная. Если останется хотя бы одна раковая клетка, опухоль опять начнет расти

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Каждый раз, собираясь на прогулку, Ева надевает любимую шапку с кошачьими ушками и воображает себя котенком.

— Раз у меня пока нет своего котика, я сама буду котиком! Мяу! — пищит девочка и смеется.

Для Евы это очень важная игра. Ведь когда ты котенок — ты здоровый и пушистый, у тебя не болит голова и лапки и всегда хороший аппетит.

Когда-нибудь у Евы обязательно будет настоящий котенок, но пока никак нельзя. Последние восемь месяцев девочка с мамой постоянно переезжают из больницы в больницу, из города в город: Кемерово, Москва, Санкт-Петербург.

— Раньше дочка боялась врачей, и взять кровь из пальца было целой проблемой. За несколько месяцев она как-то быстро повзрослела. Больше не боится ни докторов, ни анализов, терпеливо переносит самые тяжелые процедуры. Может, даже толком не проснувшись, протянуть доктору ручку: делайте уколы, какие надо! — рассказывает Евина мама Ксения.

По ее словам, Ева росла здоровым и жизнерадостным ребенком. Но в марте стала жаловаться, что голова болит и кружится.

— А потом мне позвонили из детского сада и сказали, что дочка начала хромать на правую ногу и не может поднять правую руку. На МРТ обнаружили большую опухоль головного мозга. Ева не могла стоять и сидеть, не держала голову, речь стала заторможенной,— вспоминает Ксения.

Девочку срочно госпитализировали в отделение нейрохирургии детской больницы в Кемерове. Но там только развели руками. И признались, что ничем не могут помочь: в больнице нет врачей достаточной квалификации и необходимого оборудования, чтобы провести такую сложную операцию.

Тогда Еву привезли в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Там сделали операцию, но удалить все новообразование не удалось. Гистология показала, что у девочки редкая опухоль — злокачественная и очень агрессивная. Сразу после операции она опять начала расти.

Врачи назначили Еве химиотерапию, и она подействовала. После нее девочка снова начала ходить и хорошо разговаривать.

Из Москвы Ева с мамой отправились в Санкт-Петербург. Там в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой ей провели аутотрансплантацию костного мозга — пересадку собственных клеток.

Сейчас девочка хорошо себя чувствует, но очень скучает по дому и старшему брату Саше.

— Дети у нас очень дружные, раньше все время вместе играли, но в последние месяцы общаются друг с другом только по телефону. Ева устала от лечения, ведь оно такое долгое и непростое, поэтому иногда капризничает, но жизнерадостный характер все-таки берет верх. Дочка верит, что скоро поправится и поедет домой,— говорит Ксения.

На пути Евы к полному выздоровлению остался очень важный шаг. Ей нужно пройти курс протонной терапии, чтобы окончательно уничтожить опухоль, не повредив при этом другие клетки мозга. Вот только в петербургском Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея закончились госквоты на лечение. Евины родители должны оплатить его сами. Но 3,5 млн руб.— сумма для семьи совершенно невообразимая, таких денег им не заработать.

А Ева не может ждать. Ведь если у нее останется хотя бы одна раковая клетка, то опухоль опять начнет расти.

Давайте поможем Еве закончить трудное лечение и вернуться домой, где ее очень ждут папа и старший брат.

Для спасения Евы Михеевой не хватает 999 678 руб. Заведующий отделением Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «Учитывая редкий диагноз, месторасположение опухоли и объем проведенного лечения, Еве по жизненным показаниям требуется курс протонной терапии. Мы будем подавать максимальные дозы радиации в центр опухоли, снизив интенсивность излучения на ее границе. Таким образом, эффективность остается высокой, а последствия облучения здоровых тканей головного мозга минимизируются. Данный метод лечения является наиболее эффективным и щадящим для ребенка». Стоимость терапии 3 656 678 руб. ООО «ЭЛКО Рус» внесло 750 тыс. руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 1 570 000 руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 37 тыс. руб. Не хватает 999 678 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Еву Михееву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Евы — Ксении Владимировны Михеевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Оксана Пашина, Санкт-Петербург