«Недостаток параллельного импорта в том, что он очень нестабилен»

О своем видении перспектив российских брендов на рынке бытовой техники рассказал “Ъ” представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Гусков

Фото: Из личного архива Антон Гусков

Фото: Из личного архива

— Как изменился российский рынок бытовой техники из-за ухода зарубежных брендов?

— Есть компании, которые ушли, а есть те, кто просто приостановил поставки. Вторые продолжают присутствовать в России, но их продукция не ввозится самими правообладателями по механизму прямого импорта, как это было раньше.

Помимо этого, компоненты для выпуска техники в стране также не всегда могут завозиться. Многие производители являются дочерними структурами европейских или американских предприятий, и понятно, что если ввели международные санкции, то запчасти им брать неоткуда. Очень важный аспект — сохраняющиеся проблемы с логистикой. Многие международные транспортные компании отказались доставлять грузы в РФ.

— Есть ли вероятность, что в России останутся только китайские, турецкие и российские бренды?

— На данный момент, действительно, происходит переориентация рынка, то есть доли лидеров начинают занимать азиатские и турецкие бренды, а также собственные торговые марки ритейлеров. Так происходит, потому что товар есть в наличии. Но у китайских и турецких брендов тоже есть достаточно инновационная бытовая техника. Поэтому сказать, что на рынке останутся только B-бренды, нельзя.

Кроме того, торговые сети все равно стараются поддерживать в ассортименте позиции по разным брендам, в том числе и премиальным. Есть покупатели, которые ориентируются именно на них, все стараются такой спрос удовлетворить. Тут работает канал параллельного импорта либо складские остатки.

Параллельный импорт позволяет поддерживать какое-то наличие, пусть небольшое, известных ушедших брендов, к которым все привыкли. Но такая техника, естественно, становится дороже и дефицитнее. Основной недостаток параллельного импорта — то, что он очень нестабилен, поставка идет не напрямую от производителя, а через посредников, у которых цены могут колебаться.

— Есть ли возможность у отечественных брендов, в том числе собственных торговых марок (СТМ), которые запускают ритейлеры, занять значимую долю на рынке?

— По отдельным сегментам это возможно. Уже сейчас происходит определенное перераспределение, в том числе рост собственных торговых марок ритейлеров и маркетплейсов, а также брендов из стран СНГ. Но хотя их доля увеличивается, пока в целом она не превышает 10%. О лидерских позициях речь не идет.

В электронике доля СТМ редко бывает подавляющей. Как правило, они выступают в среднем и ниже среднего сегменте или даже в экономе, лидерами рынка все-таки остаются товары более инновационные. СТМ — продукт более простой. Мощности СТМ будут расширяться даже в новых условиях, лидерами рынка они вряд ли станут.

— Возможно ли появление новых заводов российской бытовой техники или возрождение старых?

— Есть бренды, которые так или иначе заново выходят на рынок, можно сказать, возрождаются. Буквально недавно снова появились в России холодильники «Мир». Их выпускает Завод имени Серго в Татарстане, где также делают холодильники Pozis. В 1950-х годах они начинали именно как бренд «Мир», потом назывались «Свияга», в современной России уже Pozis. Pozis максимально локализован, но все равно использует часть иностранных комплектующих.

Другие потенциальные возрождения будут зависеть от готовности инвестировать и в удачное маркетинговое продвижение после запуска.

Интервью взял Тимофей Корнев