Цена вопроса

Официальные заявления Bosch, LG, Samsung, Electrolux и других брендов о прекращении работы в РФ запустили цепочку событий, серьезно изменивших рынок бытовой техники. Первые новости об уходе марок вызвали резкий скачок спроса на их продукцию, поэтому после февраля наблюдались аномально высокие продажи крупной бытовой техники, опустошившие складские запасы. Затем наступил спад, которому не помог даже заработавший в третьем квартале параллельный импорт. Небольшие компании, которые начали возить технику из ОАЭ или Турции, не могли насытить рынок. Освободившиеся места на прилавках начали занимать азиатские и российские бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Левин

Фото: «Марвел-Дистрибуция» Дмитрий Левин

Фото: «Марвел-Дистрибуция»

За первое полугодие объем продаж отечественной техники увеличился на 19% относительно того же периода прошлого года. Быстрее росли только китайцы — на 29%. При этом российская техника не стала лучше или дешевле, наоборот, цены выросли. Однако покупатели отдают ей предпочтение, в том числе из-за доступности сервисного обслуживания.

Ощутимый рост продаж наметился, например, у производителей холодильников «Бирюса» и Pozis. В сегменте встроенной техники положительную динамику демонстрируют российские бренды Maunfeld, Krona, Weissgauff. Однако их позиции в долгосрочной перспективе пока выглядят туманными. Если в этом сегменте появится сильный иностранный бренд, скорее всего, доля российской встраиваемой техники перестанет расти.

Однако одним из главных условий для завоевания рынка крупной бытовой техники в стране остается наличие локального производства. Именно поэтому китайские и турецкие компании уже имеют здесь собственные заводы или готовятся их приобрести. Бывшие лидеры Bosch, Whirlpool, LG и другие ушедшие гиганты, наоборот, избавляются от активов или консервируют их.

Однако стремительной распродажи ждать все же не стоит. Оценить стоимость переоборудования законсервированного завода сложно. Каждый случай индивидуален и зависит от серьезности модернизации — где-то достаточно изменить технологию производства, а где-то придется менять всю инфраструктуру, что требует значительных расходов.

Например, законсервированные заводы Samsung и Bosсh пока простаивают, так как они очень специфичные, рассчитаны на собственные уникальные комплектующие и технологии, поэтому запустить на их базе производство оригинальной техники новым владельцам будет довольно сложно. Но чтобы построить с нуля завод, выпускающий, скажем, по полмиллиона стиральных машин и холодильников в год, тоже требуются серьезные расходы — придется вложить €50–70 млн. Зато с поставкой компонентов проблем не будет: они в основном производятся в Китае, так что главное — наладить логистику.

В результате, если еще год назад российские заводы бытовой техники не были полностью загружены, теперь они выходят на полную мощность. И даже этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать уход зарубежных брендов.

Поэтому в дальнейшем инвестиции в развитие локального производства наверняка вырастут. Ускорить этот процесс могла бы поддержка от государства по примеру того, как происходит в электронике. Субсидирование отечественных производителей помогло бы им увеличить объемы выпуска, самостоятельно российские бренды строительство новых заводов не потянут. Так что при нынешнем развитии ситуации в ближайшие годы во всех основных категориях крупной бытовой техники будут лидировать, видимо, китайские бренды.

Дмитрий Левин, управляющий директор направления крупной бытовой техники «Марвел-Дистрибуции»