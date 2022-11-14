Энергетикам не докладывают топлива

Энергетики жалуются на сбои в поставках топлива на электростанции, особенно на расположенные в ДФО. Минэнерго обвиняет в нарушении ритмичности перевозок ОАО РЖД. Но в самой монополии подчеркивают, что увеличили за десять месяцев поставки для объектов энергетики и ЖКХ на 7%, и считают сбои следствием неправильным планированием отгрузок — уголь зачастую везется издалека по загруженной инфраструктуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к зиме 11 ноября заявил, что ОАО РЖД не выполняет обязательства по завозу топлива на энергообъекты. «Энергокомпании, такие как "РусГидро" и "Интер РАО", отмечают, что сроки и объемы поставок топлива с целью обеспечения безопасного прохождения осенне-зимнего периода не соответствуют условиям заключенных контрактов,— сообщил он.— Несмотря на установленный приоритет для завоза топлива на нужды энергетики на предприятия ЖКХ, ОАО РЖД не выполняет свои обязательства, нарушая ритмичность таких поставок».

Тем не менее, согласно презентации замминистра энергетики Евгения Грабчака, уровень запасов топлива существенно превышает нормативы. Так, запасы угля на станциях составляют 15,7 млн тонн, или 220% от норматива, мазута — 2,3 млн тонн (125%), дизельного топлива — 316,6 тыс. тонн (119%). При этом господин Грабчак сообщил, что для компенсации снижения выработки гидроэнергетики возникла необходимость создания дополнительных запасов угля на ТЭС: 2,6 млн тонн — для Енисейского каскада, 1,6 млн тонн — для Ангарского.

В «Интер РАО» подтвердили существование проблемы. В «РусГидро» сообщили, что в сентябре и октябре зафиксировано невыполнение ОАО РЖД плана перевозок угля в рамках заключенных контрактов в адрес энергетических предприятий ДФО. «Несмотря на это, нормативные запасы, установленные Минэнерго на контрольные даты, 1 октября и 1 ноября, были выполнены по всем электростанциям за счет ранее накопленных на складах запасов»,— поясняют в «РусГидро».

О ситуации проинформированы Минэнерго и ОАО РЖД, добавляют в «РусГидро», состоялся ряд совещаний, в том числе с участием органов власти субъектов РФ. «Отработан совместный механизм ежесуточного контроля погрузки угля в адрес энергообъектов ДФО,— уточняют в "РусГидро".— Энергокомпании и угольные компании находятся в постоянном взаимодействии с Минэнерго и ОАО РЖД с целью получения приоритетной загрузки составов для перевозки угля на электростанции».

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что держат на особом контроле перевозки топлива для предприятий энергетики и ЖКХ. «Компания находится в оперативном взаимодействии с Минэнерго и полностью выполняет свои обязательства по обеспечению нормативного запаса ресурсов»,— говорят там. В ОАО РЖД уточняют, что по установленным правилам перевозки угля и нефтепродуктов во внутрироссийском сообщении имеют повышенный приоритет. «За десять месяцев текущего года перевозки угля для нужд энергетики и ЖКХ выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 63,7 млн тонн»,— поясняют в компании.

В монополии говорят, что БАМ и Транссиб сейчас востребованы большинством российских предприятий и работают на пределе своих возможностей, и обращают внимание на неоптимальное планирование поставок со стороны клиентов. На Дальний Восток, где и без того отмечается рост внутрироссийских перевозок угля, топливо отправляется из других, более отдаленных регионов, отмечают в ОАО РЖД.

Так, погрузка Кузбасса в адрес потребителей на Восточном полигоне с начала года выросла почти в полтора раза, до 4,4 млн тонн. В том числе поставки угля в адрес «РусГидро» на Дальний Восток выросли вдвое, или на 1,1 млн тонн к уровню 2021 года. Уголь для Нерюнгринской ГЭС в Якутии везется из Казахстана, подчеркивают в ОАО РЖД, хотя рядом имеются месторождения, под которые и строилась электростанция.

По данным «Металл Эксперта», по итогам девяти месяцев 2022 года внутренние поставки энергоугля в адрес энергетических компаний выросли на 4%, до 48,7 млн тонн. В то же время импорт угля энергетическими компаниями сократился на те же 4%, до 14,1 млн тонн. По словам собеседника “Ъ”, выросли объемы производства электроэнергии на угле в Сибири из-за пониженной выработки на гидроэлектростанциях. С февраля 2022 года цена угля на внутреннем рынке в основном сокращалась. Так, уголь 5500 ккал подешевел на 23%, до 2560 руб. за тонну без НДС.

Наталья Скорлыгина, Татьяна Дятел, Евгений Зайнуллин