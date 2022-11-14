Паи с товарной начинкой

Изоляция российского фондового рынка подталкивает управляющие компании (УК) к более активному использованию локальных финансовых инструментов. УК начали предлагать товарные фонды, инвестирующие в торгуемые на Московской бирже товарные фьючерсы. Такие вложения защищают от растущей инфляции, но на длинных горизонтах могут уступать динамике акций добывающих компаний.

УК расширяют продуктовую линейку за счет ПИФов на товарные активы, показал опрос “Ъ”. УК «Первая» предложила интервальный ПИФ на торгуемые на Мосбирже расчетные фьючерсы на товарные контракты: нефть, газ, золото, серебро, платину, палладий, пшеницу. Фонд доступен квалифицированным инвесторам. «По мере выхода новых контрактов на товарные активы мы будем добавлять их в портфель, если ликвидность позволит»,— пояснили там. В УК «Восток-Запад» изучают возможность запуска фонда на группу разных товарных фьючерсов. «Рассматривается возможность создания ЗПИФа на реальные небиржевые товары»,— рассказал директор по инвестициям компании Александр Лавров.

Такие фонды уникальны не ориентацией на товарный рынок, а широтой активов. Первые товарные ИПИФы появились в РФ в 2009 году, но были ориентированы только на драгметаллы: золото, серебро, платину, палладий. Затем все они были преобразованы в открытые фонды, а металл был заменен иностранными ETF. По словам директора по инвестициям «РБ Капитал» Ивана Лавриненко, при работающей глобальной инфраструктуре не было особой необходимости в локальных продуктах.

С введением санкций и блокировки счетов НРД необходимость создания локальных товарных фондов и инфраструктуры резко выросла. В конце августа на бирже впервые начал торговаться фьючерс на пшеницу (см. “Ъ” от 2 ноября). «Этот опыт мы хотим использовать для создания производных на другие зерновые культуры, масличные»,— сообщили на Мосбирже. Там смотрят и на другие традиционные биржевые товары, не представленные на российском рынке, а также изучают вопрос новых производных на нефть и нефтепродукты. «В планах привлечение дополнительных маркетмейкеров для повышения мгновенной ликвидности фьючерсов на пшеницу, что позволит работать с большими объемами»,— пояснили на бирже.

Товарный рынок и ориентированные на него фонды могут быть интересны инвесторам в качестве защиты от инфляции. По оценкам МВФ, в 2022 году мировая инфляция составит 8,8% против 4,7% годом ранее. «Чем больше биржевых товаров включено в фонд, тем результат управления будет ближе к мировой инфляции»,— отмечает управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров. Альтернативным антиинфляционным инструментом могут выступать инфляционные ОФЗ, а также запущенный на СПБ Бирже iShares TIPS Bond ETF. Но первые защищают только от внутренней инфляции, а второй имеет инфраструктурные риски, так как фонд американский и в случае расширения санкций может быть заблокирован.

Вместе с тем такие инвестиции не генерируют доход в виде дивидендов или купонов. По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, хотя товарные активы и склонны расти в цене, этот рост исторически не сильно обгоняет инфляцию и не всегда стабилен. К тому же, как отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, большинство деривативов в РФ опираются на международные бенчмарки (Brent, Henry Hub и др.), а их существование зависит от возможностей для арбитража с иностранными рынками.

В этой связи некоторые управляющие изучают вопрос запуска фондов на акции добывающих компаний. Запуск такого фонда изучают в УК ПСБ. По словам управляющего директора по инвестициям компании Андрея Русецкого, инвестиции в акции перспективных российских добывающих компаний дадут фонду экспозицию на такие сырьевые товары, как нефть, газ, драгоценные металлы, уголь. В то же время, он не видит «острой необходимости у клиентов в запуске фонда, основу которого будут составлять фьючерсы, в том числе товарные».

Виталий Гайдаев