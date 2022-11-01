Фьючерсы озимые

По итогам двух месяцев работы ежедневные объемы торгов фьючерсом на индекс пшеницы Московской биржи стабильно превышают 1 тыс. тонн, а открытые позиции достигают 2,3–2,4 тыс. тонн. Это позволяет хеджировать ценовые колебания на зерновом рынке. Но показатели заметно ниже, чем на ведущих мировых площадках. Кроме того, наибольшую активность проявляют частные инвесторы, тогда как сельхозпроизводители относятся к торгам сдержанно, в том числе из-за зависимости фьючерса от закупочных цен одной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Второй месяц торгов расчетным фьючерсом на индекс пшеницы СРТ Новороссийск на Московской бирже завершился на позитивной ноте. Объем торгов в день исполнения октябрьского контракта составил 34,6 млн руб. (2,3 тыс. контрактов, один контракт эквивалентен одной тонне зерна), а объем открытых позиций приблизился к 2,4 тыс. контрактов — вблизи максимума, достигнутого в середине сентября (2,46 тыс. контрактов). Но общий объем торгов в октябре оказался на треть ниже, чем месяцем ранее — 60 млн руб. против 90 млн руб.

По сравнению с зарубежными площадками это немного. Например, объем торгов на американской CME превышает 100 тыс. контрактов (135 тонн на каждый) в день. На Московской бирже заверили, что ведут активную работу по оживлению сегмента, в том числе взаимодействуют с брокерами в рамках подготовки инфраструктуры для подключения участников из «дружественных» стран, а также с рядом банков — по созданию финансовых продуктов «для страхования ценовых рисков их клиентов из агропродовольственного сектора».

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 22 июля: «Национальные ценовые индексы… важный источник информации о рыночных ценах в тех условиях, когда мы уже не можем опираться на глобальные индексы».

В роли маркетмейкера выступает Объединенная зерновая компания (ОЗК). С августа 2021 года она проводит на Национальной товарной бирже (НТБ) аукционы по закупке пшеницы на экспортном базисе — СРТ порт Новороссийск. По состоянию на 1 ноября компанией закуплено свыше 1,3 млн тонн пшеницы на 21,8 млрд руб. В мае 2022 года начали рассчитывать новый биржевой индикатор — индекс стоимости пшеницы. Сейчас компания ежедневно закупает на спотовых товарных аукционах НТБ около 4,5 тыс. тонн пшеницы. «Показатель в 50% (с учетом объема торгов 31 октября 2,3 тыс. контрактов.— “Ъ”) от спотового биржевого рынка сигнализирует о росте ликвидности зерновых фьючерсов»,— считают в ОЗК.

Опрошенные участники финансового рынка также оценивают сегмент позитивно. Расчетный фьючерс на пшеницу — это «долгожданный бенчмарк для российского рынка зерновых», отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиций» Оксана Лукичева. Контракты удобны для широкого круга инвесторов благодаря беспоставочному режиму торгов, указывает руководитель направления департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин. В ОЗК считают, что российские сельхозпроизводители получили возможность страховать себя от ценовых колебаний мирового рынка.

Однако пока инструмент интересен не предприятиям, а в основном гражданам, желающим получить «аллокацию на продовольственный рынок», считает управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров. Согласно данным Московской биржи, в сентябре на них приходилось более 70% открытых позиций, сейчас доля выросла до 90%.

В день открытые позиции держат 120–250 физических лиц и всего три-четыре компании. Причем физлица преимущественно открывают длинные позиции, тогда как компании — короткие.

Такая ситуация, по словам господина Александрова, создает риски — без участия крупных сельхозпроизводителей фьючерс может спекулятивно отклониться от реальных цен на базовые активы из-за настроений частных инвесторов, а значит, даже корректные ставки могут не сыграть. Он считает, что развитие сегмента возможно только через подключение сельхозпроизводителей.

Однако, по словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, участников зернового рынка может не устраивать зависимость фьючерса от закупочных цен одной компании. На бирже в Чикаго (CME), поясняет эксперт, индекс формирует агентство Platts на основе опросов о сделках целого ряда поставщиков.

Ксения Куликова, Анатолий Костырев