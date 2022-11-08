ПИФы опали по осени

Отток средств из розничных паевых фондов (ПИФов) возобновился. В октябре инвесторы вывели из них 4,5 млрд руб., почти вдвое меньше, чем месяцем ранее. Частные инвесторы продавали как консервативные фонды облигаций, так и рискованные фонды акций — паи в обеих категориях сильно просели в сентябре. Росли вложения в фонды денежного рынка, обеспечившие пусть небольшую, но прибыль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После четырех месяцев роста частные инвесторы вновь начали сокращать вложения в розничные ПИФы (ОПИФы и БПИФы). В октябре, по данным Investfunds, чистый отток из них составил почти 4,5 млрд руб., что почти вдвое меньше наблюдавшегося в сентябре (8,4 млрд руб.). Отрицательный баланс фонды показали впервые с мая, когда он достиг 11,3 млрд руб. За следующие месяцы в фонды поступило почти 17 млрд руб., поэтому пока отток не выглядит катастрофическим.

Участники рынка коллективных инвестиций связывают ситуацию с большими потерями фондов в сентябре. По данным Investfunds, из 113 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб.) прибыль получили только три. Убытки по 85 фондам были двухзначными, а 12 худших обесценили вложения пайщиков на 20–28%. Это произошло на фоне обвала на российском фондовом рынке, вызванного новостями о частичной мобилизации и присоединении четырех территорий (см. “Ъ” от 24 сентября).

На фоне сохраняющегося в октябре напряжения, отмечает начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов, клиенты продолжали подходить к инвестициям со всей осторожностью и при возможности готовы были фиксировать небольшие убытки.

В первую очередь инвесторы покидали фонды облигаций, которые в предыдущие месяцы пользовались высоким спросом. По итогам октября клиенты таких фондов забрали около 3,4 млрд руб. Бегство связано с тем, что клиентами здесь были консервативные инвесторы, для которых болезненны даже краткосрочные просадки. По данным Investfunds, такие ПИФы показали снижение стоимости пая на 1–6%.

Менее значительные оттоки шли из более просевших в сентябре фондов смешанных инвестиций (оттоки примерно на уровне 1,2 млрд руб.) и акций (более 0,9 млрд руб.). Такие инвестиции обесценились в минувшем месяце на 6–28%. «Клиенты, инвестирующие в акции, стали уже более хладнокровными и в меньшей степени готовы фиксировать двухзначные убытки»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

Лучшую динамику среди ПИФов показали фонды денежного рынка. По данным Investfunds, за месяц клиенты вложили в такие фонды 785 млн руб., тогда как в сентябре из них было выведено 688 млн руб. Такие фонды зарабатывают в основном на операциях обратного репо, а потому не подвержены рыночному риску. В сентябре их паи фондов подорожали в пределах 0,6%. «Мы видим спрос именно на консервативные инструменты, что, видимо, обусловлено желанием инвесторов снизить риски по портфелям на фоне довольно высокой волатильности на рынках акций»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк. Еще свыше 114 млн руб. инвесторы вложили в фонды драгоценных металлов.

На ближайшие перспективы участники рынка смотрят с осторожным оптимизмом. В первую очередь притоки ожидаются в фонды облигаций. По словам Андрея Макарова, на рынке рублевого долга у инвесторов еще есть возможность «запрыгнуть в последний вагон двухзначной доходности». «Скачок уровня рыночных доходностей на фоне событий конца сентября мы восприняли как еще одну возможность сформировать хорошие портфели из долговых инструментов и активно доносили эту информацию до клиентов»,— отмечает Виктор Барк.

На рынке надеются, что после октябрьского роста индекса Московской биржи почти на 11% восстановится и интерес частных инвесторов к фондам акций. Эффект низкой базы может стать хорошей отправной точкой для восстановления, полагает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин, но «без решения геополитических проблем ждать этого не приходится, стоит готовиться к трудному и тяжелому году».

Виталий Гайдаев